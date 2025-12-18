Tai nạn thương tâm, xe cứu thương tông xe đầu kéo rồi bốc cháy ngùn ngụt khiến 5 người thương vong

Vụ va chạm xảy ra tại khu vực trạm dừng nghỉ Km41 trên cao tốc TPHCM-Long Thành-Dầu Giây (hướng Long Thành đi Dầu Giây), thuộc xã Xuân Quế, tỉnh Đồng Nai vào ngày 18/12 khiến 3 người tử vong, 2 người bị thương.

Video 1 giờ 39 phút trước 1 giờ 39 phút trước Thúy Quỳnh | Theo Phụ nữ sức khỏe

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tai-nan-thuong-tam-xe-cuu-thuong-tong-xe-au-keo-roi-boc-chay-ngun-ngut-khien-5-nguoi-thuong-vong-748830.html