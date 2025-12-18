Tai nạn thương tâm, xe cứu thương tông xe đầu kéo rồi bốc cháy ngùn ngụt khiến 5 người thương vong

Vụ va chạm xảy ra tại khu vực trạm dừng nghỉ Km41 trên cao tốc TPHCM-Long Thành-Dầu Giây (hướng Long Thành đi Dầu Giây), thuộc xã Xuân Quế, tỉnh Đồng Nai vào ngày 18/12 khiến 3 người tử vong, 2 người bị thương.
Video 1 giờ 39 phút trước

Thúy Quỳnh | Theo Phụ nữ sức khỏe

