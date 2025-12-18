Say rượu, tài xế Mercedes tông từ phía sau với tốc độ cao khiến nữ công nhân vệ sinh tử vong

Vụ tai nạn xảy ra tại quận An Bình, thành phố Đài Nam, Đài Loan (Trung Quốc) vào sáng ngày 16/12, theo trang setn.com đưa tin. Nữ công nhân tên Chen đã bị mắc kẹt giữa xe chở rác và ô tô. Sau vụ tai nạn, người lái xe 48 tuổi, ông Zheng, được xác định là đang trong tình trạng say xỉn.

Ái My | Theo Phụ nữ sức khỏe

