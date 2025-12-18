Ngày 17/12, Ông Nguyễn Văn Kiều (ở thôn Trung An, xã Bình Sơn) bị Công an tỉnh Quảng Ngãi bắt tạm giam 4 tháng để điều tra hành vi Cố ý gây thương tích.

Theo thông tin từ báo Dân trí, ngày 17/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã bắt N.V.K. (SN 1978, trú tại xã Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) để điều tra tội Cố ý gây thương tích. Nạn nhân là cháu H.T.L. (SN 2013).

Ông K. bị bắt tạm giam để điều tra tội Cố ý gây thương tích - Ảnh: Báo Dân trí

Theo kết quả điều tra ban đầu của cơ quan chức năng, ông K. cho rằng nhóm trẻ cùng xóm, trong đó có cháu L., thường xuyên đến khu vườn của mình để phá phách nên nảy sinh bực tức.

Khoảng 20h ngày 17/10, cháu L. cùng các bạn chơi đùa trên đoạn đường gần nhà ông K.. Lúc này nhóm trẻ thấy ông K. đi tới nên hoảng sợ bỏ chạy. Thấy vậy, ông này liền cầm viên gạch ném về phía nhóm trẻ. Cháu L. bị viên gạch bay trúng mặt nên choáng váng ngã xuống đường.

Gia đình đã đưa cháu bé đến Bệnh viện đa khoa Trung ương Quảng Nam cấp cứu trong tình trạng chấn thương nặng ở vùng mặt, mất nhiều máu.

Ông K. thực nghiệm hiện trường vụ án - Ảnh: VnExpress

Theo thông tin từ VnExpress, kết quả giám định, cháu L. bị vỡ xương trán, vỡ thành trước và thành trong xoang hàm phải, gãy xương cánh mũi phải, tụ dịch đa xoang với tỷ lệ tổn thương cơ thể 36%.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã quyết định khởi tố vụ án, tạm giam ông K. để phục vụ công tác điều tra.

Theo công an, ông K. thường xuyên uống rượu say rồi đập phá đồ đạc gây mất an ninh, trật tự tại nơi cư trú.

Thực hư thông tin kêu gọi giúp 'mẹ đơn thân mang song thai' Bệnh viện Hùng Vương xác minh nhiều thông tin trong bài kêu gọi hỗ trợ sản phụ lan truyền trên mạng là không đúng sự thật, có dấu hiệu ngụy tạo hoàn cảnh để trục lợi.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/phan-no-be-trai-12-tuoi-bi-nguoi-an-ong-dung-gach-nem-vo-tran-748812.html