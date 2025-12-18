Nấu cơm trưa gây cháy nhà ở TP.HCM, nhiều tài sản bị thiêu rụi

Ngày 18/12, cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ cháy xảy ra tại một căn nhà trong hẻm trên đường Phạm Văn Đồng, phường Hạnh Thông, TP.HCM.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, ngày 18/12, cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ cháy xảy ra tại một căn nhà trong hẻm trên đường Phạm Văn Đồng, phường Hạnh Thông, TP.HCM.

Hình ảnh đám cháy được người dân ghi lại - Ảnh: Báo Tiền Phong

Vào khoảng 11 giờ cùng ngày, đám cháy bất ngờ bùng phát tại khu vực lầu một của căn nhà. Phát hiện sự việc, một phụ nữ đang ở trong nhà đã hô hoán, nhờ người dân xung quanh hỗ trợ dập lửa nhưng không thành.

Một số nhân chứng cho biết, thời điểm xảy ra cháy, người phụ nữ đang nấu ăn thì ngọn lửa bất ngờ bùng lên tại khu vực bếp, sau đó nhanh chóng lan ra khu vực xung quanh.

Đám cháy bùng phát tại căn nhà một trệt, một lầu ở phường Hạnh Thông - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Dân trí, nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PC07), Công an TP.HCM đã nhanh chóng điều động cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện chuyên dụng đến hiện trường, kịp thời khống chế và dập tắt hoàn toàn đám cháy, ngăn không để ngọn lửa cháy lan sang các nhà lân cận.

Vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người nhưng đã thiêu rụi và làm hư hỏng nhiều tài sản, vật dụng trong căn nhà.

Nguyên nhân vụ cháy và thiệt hại cụ thể đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

Người đàn ông chém bạn vì bị trêu chọc đã lớn tuổi mà 'chưa có vợ' Ngày 18/12, Viện kiểm sát nhân dân khu vực 3 tỉnh Hà Tĩnh phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với Đoàn Trung Thế (SN 1985, trú tại thôn Sâm Văn Hội, xã Đức Minh, Hà Tĩnh) về tội Cố ý gây thương tích và Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nau-com-trua-gay-chay-nha-o-tphcm-nhieu-tai-san-bi-thieu-rui-748844.html