Nấu cơm trưa gây cháy nhà ở TP.HCM, nhiều tài sản bị thiêu rụi

Đời sống 18/12/2025 16:16

Ngày 18/12, cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ cháy xảy ra tại một căn nhà trong hẻm trên đường Phạm Văn Đồng, phường Hạnh Thông, TP.HCM.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, ngày 18/12, cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ cháy xảy ra tại một căn nhà trong hẻm trên đường Phạm Văn Đồng, phường Hạnh Thông, TP.HCM.

Nấu cơm trưa gây cháy nhà ở TP.HCM, nhiều tài sản bị thiêu rụi - Ảnh 1
Hình ảnh đám cháy được người dân ghi lại - Ảnh: Báo Tiền Phong

 

Vào khoảng 11 giờ cùng ngày, đám cháy bất ngờ bùng phát tại khu vực lầu một của căn nhà. Phát hiện sự việc, một phụ nữ đang ở trong nhà đã hô hoán, nhờ người dân xung quanh hỗ trợ dập lửa nhưng không thành.

Một số nhân chứng cho biết, thời điểm xảy ra cháy, người phụ nữ đang nấu ăn thì ngọn lửa bất ngờ bùng lên tại khu vực bếp, sau đó nhanh chóng lan ra khu vực xung quanh.

Nấu cơm trưa gây cháy nhà ở TP.HCM, nhiều tài sản bị thiêu rụi - Ảnh 2
Đám cháy bùng phát tại căn nhà một trệt, một lầu ở phường Hạnh Thông - Ảnh: Báo Dân trí

 

Theo thông tin từ báo Dân trí, nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PC07), Công an TP.HCM đã nhanh chóng điều động cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện chuyên dụng đến hiện trường, kịp thời khống chế và dập tắt hoàn toàn đám cháy, ngăn không để ngọn lửa cháy lan sang các nhà lân cận.

Vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người nhưng đã thiêu rụi và làm hư hỏng nhiều tài sản, vật dụng trong căn nhà.

Nguyên nhân vụ cháy và thiệt hại cụ thể đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

Người đàn ông chém bạn vì bị trêu chọc đã lớn tuổi mà 'chưa có vợ'

Người đàn ông chém bạn vì bị trêu chọc đã lớn tuổi mà 'chưa có vợ'

Ngày 18/12, Viện kiểm sát nhân dân khu vực 3 tỉnh Hà Tĩnh phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với Đoàn Trung Thế (SN 1985, trú tại thôn Sâm Văn Hội, xã Đức Minh, Hà Tĩnh) về tội Cố ý gây thương tích và Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Xem thêm
Từ khóa:   cháy nhà tin moi cháy nhà ở TP.HCM

TIN MỚI NHẤT

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Sáu 19/12/2025, 3 con giáp 'không thành rồng cũng hoá phượng', tiền bạc ngập két, may mắn kéo đến tới tấp

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Sáu 19/12/2025, 3 con giáp 'không thành rồng cũng hoá phượng', tiền bạc ngập két, may mắn kéo đến tới tấp

Tâm linh - Tử vi 5 phút trước
NÓNG: Giá xăng dầu đồng loạt giảm, giá xăng về dưới mốc 20.000 đồng/lít

NÓNG: Giá xăng dầu đồng loạt giảm, giá xăng về dưới mốc 20.000 đồng/lít

Đời sống 28 phút trước
Nấu cơm trưa gây cháy nhà ở TP.HCM, nhiều tài sản bị thiêu rụi

Nấu cơm trưa gây cháy nhà ở TP.HCM, nhiều tài sản bị thiêu rụi

Đời sống 48 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Sáu 19/12/2025, Thần Tài gõ cửa, 3 con giáp bước vào thời hoàng kim, tài lộc rủ nhau kéo về nhà, tiền tài đầy túi đầy nhà

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 19/12/2025, Thần Tài gõ cửa, 3 con giáp bước vào thời hoàng kim, tài lộc rủ nhau kéo về nhà, tiền tài đầy túi đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 19 phút trước
Người đàn ông chém bạn vì bị trêu chọc đã lớn tuổi mà 'chưa có vợ'

Người đàn ông chém bạn vì bị trêu chọc đã lớn tuổi mà 'chưa có vợ'

Đời sống 1 giờ 58 phút trước
Thót tim khoảnh khắc chú chó đối đầu trực diện và suýt trở thành mồi ngon cho cá mập

Thót tim khoảnh khắc chú chó đối đầu trực diện và suýt trở thành mồi ngon cho cá mập

Video 2 giờ 23 phút trước
Giả Tịnh Văn tiết lộ bỏ thói quen lướt điện thoại, để thì giờ làm đẹp

Giả Tịnh Văn tiết lộ bỏ thói quen lướt điện thoại, để thì giờ làm đẹp

Sao quốc tế 2 giờ 35 phút trước
NSƯT Phi Điểu nhập viện cấp cứu do nhiễm trùng máu

NSƯT Phi Điểu nhập viện cấp cứu do nhiễm trùng máu

Hậu trường 2 giờ 47 phút trước
Nghe hàng xóm gọi, người phụ nữ nhìn ra cửa sổ thì sởn gai ốc khi phát hiện trăn khủng đang nhìn chằm chằm vào mình

Nghe hàng xóm gọi, người phụ nữ nhìn ra cửa sổ thì sởn gai ốc khi phát hiện trăn khủng đang nhìn chằm chằm vào mình

Video 2 giờ 48 phút trước
Đang rửa quả cọ, người đàn ông bị cá sấu tấn công tử vong và kéo ra xa trước sự bất lực của 2 đồng nghiệp

Đang rửa quả cọ, người đàn ông bị cá sấu tấn công tử vong và kéo ra xa trước sự bất lực của 2 đồng nghiệp

Video 2 giờ 55 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Hé lộ danh tính 5 nạn nhân thương vong và nguyên nhân ban đầu trong vụ xe cứu thương bốc cháy trên cao tốc Long Thành - Dầu Giây

Hé lộ danh tính 5 nạn nhân thương vong và nguyên nhân ban đầu trong vụ xe cứu thương bốc cháy trên cao tốc Long Thành - Dầu Giây

Cháy chùa Kỳ Quang 2 ở TP.HCM, nhiều người hoảng loạn tháo chạy

Cháy chùa Kỳ Quang 2 ở TP.HCM, nhiều người hoảng loạn tháo chạy

Tử vi thứ Sáu 19/12/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi tài lộc vượng phát, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngừng

Tử vi thứ Sáu 19/12/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi tài lộc vượng phát, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngừng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

NÓNG: Giá xăng dầu đồng loạt giảm, giá xăng về dưới mốc 20.000 đồng/lít

NÓNG: Giá xăng dầu đồng loạt giảm, giá xăng về dưới mốc 20.000 đồng/lít

Người đàn ông chém bạn vì bị trêu chọc đã lớn tuổi mà 'chưa có vợ'

Người đàn ông chém bạn vì bị trêu chọc đã lớn tuổi mà 'chưa có vợ'

Cháy chùa Kỳ Quang 2 ở TP.HCM, nhiều người hoảng loạn tháo chạy

Cháy chùa Kỳ Quang 2 ở TP.HCM, nhiều người hoảng loạn tháo chạy

Gây tai nạn liên hoàn ở Hà Nội, tài xế lái ô tô bỏ chạy

Gây tai nạn liên hoàn ở Hà Nội, tài xế lái ô tô bỏ chạy

Phép màu không xảy ra, tìm thấy thi thể 2 bé gái tử vong bên bờ sông

Phép màu không xảy ra, tìm thấy thi thể 2 bé gái tử vong bên bờ sông

Bàng hoàng phát hiện bố và con trai 8 tuổi tử vong bất thường tại nhà riêng

Bàng hoàng phát hiện bố và con trai 8 tuổi tử vong bất thường tại nhà riêng