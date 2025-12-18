Trần Nghiên Hy thừa nhận không buồn khi bị ví 'mặt bánh bao'

Sao quốc tế 18/12/2025 17:12

Bộ phim Thư kích hồ điệp mà Trần Nghiên Hy đóng chính gây chú ý, cô nhận phần lớn phản hồi tích cực về diễn xuất, ngoại hình trẻ so với tuổi 42.

Mới đây, một blogger giải trí đăng loạt hình chụp gương mặt Nghiên Hy kèm bình luận: "Má như thế này đúng là như bánh bao, không tưởng tượng được véo thì mềm như thế nào. Mặt tròn trịa như thế này dễ thương mà".

 

Trần Nghiên Hy để lại bình luận là ba dấu chấm hỏi dưới bài viết. Theo Sohu, biệt danh "má bánh bao" gắn với diễn viên hơn 10 năm qua, sau vai Tiểu Long Nữ của cô trong Thần điêu đại hiệp 2014. Bấy giờ, nhiều khán giả chê gương mặt tròn trịa của Nghiên Hy không phù hợp hình tượng Tiểu Long Nữ mong manh, thoát tục.

Trần Nghiên Hy thừa nhận không buồn khi bị ví 'mặt bánh bao' - Ảnh 1

Hiện, phim Thư kích hồ điệp mà người đẹp đóng chính gây chú ý, cô nhận phần lớn phản hồi tích cực về diễn xuất, ngoại hình trẻ so với tuổi 42. Gương mặt phúng phính của diễn viên trở thành chủ đề bình luận của hàng nghìn khán giả, theo hướng trêu đùa thiện ý. Các fan viết: "Bánh bao thì làm sao, khỏe mạnh, tự nhiên là đẹp", "May mà Trần Nghiên Hy không chạy theo mốt cằm nhọn, mặt gầy".

Trên Ifeng, diễn viên nói má là nơi các cô gái "thích véo", cô chưa từng nghĩ phẫu thuật thẩm mỹ để theo xu hướng mặt nhỏ, thon. Trần Nghiên Hy chỉ chú trọng tập pilates, kiểm soát thực phẩm nạp vào cơ thể để không bị thừa cân.

Trần Nghiên Hy thừa nhận không buồn khi bị ví 'mặt bánh bao' - Ảnh 2

Người đẹp nổi tiếng với phim Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi (You Are The Apple of My Eye, 2011). Năm 2013, cô bén duyên tài tử Trần Hiểu khi đóng Tiểu Long Nữ và Dương Quá ở Thần điêu đại hiệp. Họ kết hôn năm 2016, sau đó, Nghiên Hy hạn chế công việc để chăm sóc con cái, thu vén gia đình còn Trần Hiểu liên tục ở các đoàn phim. Cặp sao công bố ly hôn hồi tháng 2, con trai ở với mẹ.

Theo Next Apple, Trần Nghiên Hy hiện tập trung gây dựng lại sự nghiệp sau thời gian nghỉ đóng phim. Thư kích hồ điệp là tác phẩm đầu tiên của diễn viên sau khi ly hôn, người đẹp đóng cặp Châu Kha Vũ, kém cô 19 tuổi.

Sự nghiệp Trần Nghiên Hy 'vực dậy' tích cực sau khi ly hôn Trần Hiểu

Sự nghiệp Trần Nghiên Hy 'vực dậy' tích cực sau khi ly hôn Trần Hiểu

Những ngày gần đây, bộ phim “Ngắm bắn hồ điệp” - dự án mang màu sắc tình cảm “chị em” có sự tham gia của Trần Nghiên Hy và Châu Kha Vũ bất ngờ thu hút sự chú ý từ cộng đồng mạng Trung Quốc.

Xem thêm
Từ khóa:   Trần Nghiên Hy sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Sự nghiệp Trần Nghiên Hy 'vực dậy' tích cực sau khi ly hôn Trần Hiểu

Sự nghiệp Trần Nghiên Hy 'vực dậy' tích cực sau khi ly hôn Trần Hiểu

Phim Thư kích hồ điệp gây sốt vì Trần Nghiên Hy và Châu Kha Vũ 'bùng nổ chemistry'

Phim Thư kích hồ điệp gây sốt vì Trần Nghiên Hy và Châu Kha Vũ 'bùng nổ chemistry'

Choáng ngợp Trần Nghiên Hy đóng phim có nhiều cảnh hôn với 'sao nam kém 19 tuổi'

Choáng ngợp Trần Nghiên Hy đóng phim có nhiều cảnh hôn với 'sao nam kém 19 tuổi'

Ngoại hình 'gây sốc' của Trần Hiểu sau khi ly hôn với Trần Nghiên Hy

Ngoại hình 'gây sốc' của Trần Hiểu sau khi ly hôn với Trần Nghiên Hy

Trần Nghiên Hy từng chấp nhập bỏ bằng đại học Mỹ để theo nghệ thuật

Trần Nghiên Hy từng chấp nhập bỏ bằng đại học Mỹ để theo nghệ thuật

Hậu ly hôn, Trần Nghiên Hy và Trần Hiểu bị chê trách 'bỏ bê con trai'

Hậu ly hôn, Trần Nghiên Hy và Trần Hiểu bị chê trách 'bỏ bê con trai'

TIN MỚI NHẤT

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 19/12/2025, 3 con giáp Thần Tài gõ cửa, hỷ tín đến nhà, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại' thăng tiến vượt bậc

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 19/12/2025, 3 con giáp Thần Tài gõ cửa, hỷ tín đến nhà, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại' thăng tiến vượt bậc

Tâm linh - Tử vi 32 phút trước
Sau đêm nay, 3 con giáp vận trình hanh thông, làm gì cũng thuận lợi, tiền vào nhà ào ào như nước chảy

Sau đêm nay, 3 con giáp vận trình hanh thông, làm gì cũng thuận lợi, tiền vào nhà ào ào như nước chảy

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 51 phút trước
Trần Nghiên Hy thừa nhận không buồn khi bị ví 'mặt bánh bao'

Trần Nghiên Hy thừa nhận không buồn khi bị ví 'mặt bánh bao'

Sao quốc tế 2 giờ 4 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Sáu 19/12/2025, 3 con giáp 'không thành rồng cũng hoá phượng', tiền bạc ngập két, may mắn kéo đến tới tấp

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Sáu 19/12/2025, 3 con giáp 'không thành rồng cũng hoá phượng', tiền bạc ngập két, may mắn kéo đến tới tấp

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 17 phút trước
NÓNG: Giá xăng dầu đồng loạt giảm, giá xăng về dưới mốc 20.000 đồng/lít

NÓNG: Giá xăng dầu đồng loạt giảm, giá xăng về dưới mốc 20.000 đồng/lít

Đời sống 2 giờ 40 phút trước
Nấu cơm trưa gây cháy nhà ở TP.HCM, nhiều tài sản bị thiêu rụi

Nấu cơm trưa gây cháy nhà ở TP.HCM, nhiều tài sản bị thiêu rụi

Đời sống 3 giờ 0 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Sáu 19/12/2025, Thần Tài gõ cửa, 3 con giáp bước vào thời hoàng kim, tài lộc rủ nhau kéo về nhà, tiền tài đầy túi đầy nhà

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 19/12/2025, Thần Tài gõ cửa, 3 con giáp bước vào thời hoàng kim, tài lộc rủ nhau kéo về nhà, tiền tài đầy túi đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 31 phút trước
Người đàn ông chém bạn vì bị trêu chọc đã lớn tuổi mà 'chưa có vợ'

Người đàn ông chém bạn vì bị trêu chọc đã lớn tuổi mà 'chưa có vợ'

Đời sống 4 giờ 10 phút trước
Thót tim khoảnh khắc chú chó đối đầu trực diện và suýt trở thành mồi ngon cho cá mập

Thót tim khoảnh khắc chú chó đối đầu trực diện và suýt trở thành mồi ngon cho cá mập

Video 4 giờ 35 phút trước
Giả Tịnh Văn tiết lộ bỏ thói quen lướt điện thoại, để thì giờ làm đẹp

Giả Tịnh Văn tiết lộ bỏ thói quen lướt điện thoại, để thì giờ làm đẹp

Sao quốc tế 4 giờ 47 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Hé lộ danh tính 5 nạn nhân thương vong và nguyên nhân ban đầu trong vụ xe cứu thương bốc cháy trên cao tốc Long Thành - Dầu Giây

Hé lộ danh tính 5 nạn nhân thương vong và nguyên nhân ban đầu trong vụ xe cứu thương bốc cháy trên cao tốc Long Thành - Dầu Giây

Cháy chùa Kỳ Quang 2 ở TP.HCM, nhiều người hoảng loạn tháo chạy

Cháy chùa Kỳ Quang 2 ở TP.HCM, nhiều người hoảng loạn tháo chạy

Tử vi thứ Sáu 19/12/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi tài lộc vượng phát, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngừng

Tử vi thứ Sáu 19/12/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi tài lộc vượng phát, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngừng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Giả Tịnh Văn tiết lộ bỏ thói quen lướt điện thoại, để thì giờ làm đẹp

Giả Tịnh Văn tiết lộ bỏ thói quen lướt điện thoại, để thì giờ làm đẹp

Sau khi hợp tác với Dương Mịch, Trần Vỹ Đình tiết lộ lý do không đóng phim cổ trang

Sau khi hợp tác với Dương Mịch, Trần Vỹ Đình tiết lộ lý do không đóng phim cổ trang

Ngu Thư Hân sụt giảm danh tiếng vì phim 'Song quỹ' quá nhiều tình tiết phản cảm

Ngu Thư Hân sụt giảm danh tiếng vì phim 'Song quỹ' quá nhiều tình tiết phản cảm

'Mỹ nhân 4000 năm có một' Cúc Tịnh Y thu nhập như thế nào ra sao?

'Mỹ nhân 4000 năm có một' Cúc Tịnh Y thu nhập như thế nào ra sao?

Hình ảnh cuối cùng của 'đệ nhất mỹ nhân cổ trang' Hà Tình trước khi qua đời

Hình ảnh cuối cùng của 'đệ nhất mỹ nhân cổ trang' Hà Tình trước khi qua đời

Đậu Kiêu học vấn cực giỏi vẫn nhiều năm mang tiếng "ăn bám nhà vợ"

Đậu Kiêu học vấn cực giỏi vẫn nhiều năm mang tiếng "ăn bám nhà vợ"