Hậu ly hôn, Trần Nghiên Hy và Trần Hiểu bị chê trách 'bỏ bê con trai'

Sao quốc tế 15/10/2025 08:15

Trước ồn ào bỏ bê con trai, cả Trần Nghiên Hy và Trần Hiểu không lên tiếng.

Trần Nghiên Hy thường xuyên đi chơi đêm với bạn bè, thi thoảng check in các đêm nhạc, bị báo chí gọi là "khách quen" của các buổi hòa nhạc. Một nguồn tin nói cô "tháng nào cũng đi xem show".

Đêm 12/10, cô tới Đài Loan xem show của Châu Kiệt Luân. Vào tháng 9, cô tham dự buổi hòa nhạc với vợ Phan Vỹ Bá. Trước đó, cô cũng đến đêm nhạc của chồng Dương Thừa Lâm - Lý Vinh Hạo. Hồi tháng 7, cô tham dự đêm diễn của JJ Lin.

Một nguồn tin khác cho biết, Trần Nghiên Hy thường để con cho mẹ và bảo mẫu chăm sóc, ở nhà cũng ít chú ý tới con trai. Kể cả trong dịp Tết Trung thu, cô cũng bận rộn với bạn bè, hiếm hoi lộ diện với con nhỏ.

 

Hậu ly hôn, Trần Nghiên Hy và Trần Hiểu bị chê trách 'bỏ bê con trai' - Ảnh 1

Không chỉ Trần Nghiên Hy, chồng cũ của cô - Trần Hiểu - cũng miệt mài công việc. Anh gần như ăn ngủ trên phim trường, không về thăm con. Thi thoảng, đứa trẻ được ông bà nội đón về, trong khi bố xa cách vì bận rộn. Theo Sohu, sau khi hoàn thành bộ phim Đại thương nhân hồi giữa năm, anh gia nhập đoàn làm phim mới Bí ẩn triều Tần vào tháng 10, hợp tác với Trương Tân Thành.

Hậu ly hôn, Trần Nghiên Hy và Trần Hiểu bị chê trách 'bỏ bê con trai' - Ảnh 2

Vào ngày 18/2/2025, Trần Hiểu và Trần Nghiên Hy chính thức thông báo ly hôn sau 9 năm chung sống đầy thị phi, kết thúc một cuộc hôn nhân mà công chúng đã sớm nhận ra những rạn nứt và tin đồn tiêu cực. Cặp đôi đã gặp nhau và bắt đầu hẹn hò từ khi hợp tác trong bộ phim "Thần điêu đại hiệp" vào năm 2014. Trước khi kết hôn với Trần Nghiên Hy, Trần Hiểu từng vướng phải tin đồn "phim giả tình thật" với Triệu Lệ Dĩnh, người bạn diễn trong các bộ phim như "Lục Trinh truyền kỳ" và "Cung tỏa trầm hương". Dù Trần Hiểu luôn khẳng định Triệu Lệ Dĩnh là nữ thần trong lòng anh, mối quan hệ này không kéo dài.

Sau khi kết hôn, Trần Hiểu và Trần Nghiên Hy thường xuyên bị đồn đoán về mối quan hệ trục trặc và ly hôn. Dù ban đầu họ phủ nhận, sau đó cũng đã hành động để chứng minh hôn nhân vẫn hạnh phúc. Tuy nhiên, trong hai năm qua, cặp đôi đã bước vào cuộc chiến truyền thông, với những lời bôi nhọ lẫn nhau.

 

