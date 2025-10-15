Giá vàng hôm nay, ngày 15/10/2025: Thế giới tăng mạnh, vàng miếng SJC vượt 147 triệu đồng/lượng

Đời sống 15/10/2025 09:45

Hôm nay, ngày 15/10/2025, giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn đồng loạt tăng tiếp lên mốc cao mới theo đà nhảy vọt của giá thế giới khi vừa xác lập đỉnh mới ở 4.186 USD/ounce.

Theo thông tin báo Người Lao Động, sáng 15/10, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng ở mức 145,3 triệu đồng/lượng mua vào và 147,3 triệu đồng/lượng bán ra, tăng thêm 900.000 đồng mỗi lượng so với sáng hôm qua.

Không chỉ vàng miếng, vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% cũng tiếp đà tăng. Tại Công ty SJC, giá giao dịch vàng nhẫn đạt 143,4 triệu đồng/lượng mua vào và 145,6 triệu đồng/lượng bán ra, tăng tới 1,8 triệu đồng so với hôm qua. Giá vàng nhẫn tăng nhanh hơn vàng miếng trong vài ngày qua. 

Giá vàng hôm nay, ngày 15/10/2025: Thế giới tăng mạnh, vàng miếng SJC vượt 147 triệu đồng/lượng - Ảnh 1
Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng ở mức 145,3 triệu đồng/lượng mua vào và 147,3 triệu đồng/lượng bán ra. Ảnh: Báo Người Lao Động. 

Trong khi đó, tại Công ty PNJ, giá vàng nhẫn thương hiệu PNJ cũng vọt lên 143,7 triệu đồng/lượng mua vào và 146,7 triệu đồng/lượng bán ra, áp sát giá vàng miếng SJC. 

Trên thị trường tự do, một số cửa hàng sáng nay thậm chí đẩy giá vàng miếng SJC lên 156,5 triệu đồng mua vào và 159,5 triệu đồng bán ra, cao hơn giá niêm yết tại các công ty lớn tới 12 triệu đồng/lượng, mức cách biệt chưa từng có.

Giá vàng trong nước tiếp tục tăng mạnh do ảnh hưởng từ thị trường thế giới.

Theo báo Thanh Niên, giá vàng thế giới tiếp tục tăng mạnh, thêm 45 USD/ounce, lên 4.186 USD/ounce, đây là mức cao nhất từ trước đến nay. Vàng tăng trước những dự báo lãi suất USD tại Mỹ sẽ thay đổi. Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell cho rằng, Fed có những dữ liệu riêng để theo dõi sức khỏe của nền kinh tế, cụ thể là lạm phát và việc làm khi chính phủ Mỹ đóng cửa. 

Fed cũng duy trì mạng lưới liên lạc trên toàn quốc thông qua ngân hàng bang, những đơn vị cung cấp thông tin chi tiết có giá trị và ý kiến đóng góp của họ sẽ được tóm tắt trong Sách Beige dự kiến phát hành vào thứ tư. Dựa trên dữ liệu, Fed cho biết triển vọng việc làm và lạm phát dường như không thay đổi nhiều kể từ cuộc họp tháng 9. Tuy nhiên, dữ liệu có sẵn trước khi chính phủ đóng cửa cho thấy tăng trưởng hoạt động kinh tế có thể đang trên đà vững chắc hơn dự kiến.

Giá vàng hôm nay, ngày 15/10/2025: Thế giới tăng mạnh, vàng miếng SJC vượt 147 triệu đồng/lượng - Ảnh 2
Giá vàng Thế giới xác lập đỉnh mới ở 4.186 USD/ounce. Ảnh: Báo Thanh Niên. 

Mặc dù dữ liệu việc làm chính thức cho tháng 9 bị trì hoãn, nhưng bằng chứng hiện có cho thấy cả tỷ lệ sa thải và tuyển dụng vẫn ở mức thấp, và cả nhận thức của các hộ gia đình về khả năng tìm việc làm lẫn nhận thức của các doanh nghiệp về khó khăn trong tuyển dụng đều giảm. Mặt khác, Chủ tịch Fed cũng chỉ ra lạm phát PCE lõi 12 tháng đã tăng lên 2,9% trong tháng 8, với mức tăng lạm phát hàng hóa cốt lõi vượt xa mức giảm phát liên tục của dịch vụ nhà ở. 

Theo ông Jerome Powell, không có con đường chính sách nào an toàn tuyệt đối khi cân bằng giữa mục tiêu việc làm và lạm phát. Thách thức này thể hiện rõ qua sự phân tán trong các dự báo của các thành viên ủy ban tại cuộc họp tháng 9. Đồng thời, ông Powell nhấn mạnh một lần nữa rằng, những dự báo này cần được hiểu là đại diện cho một loạt các kết quả tiềm năng, với xác suất thay đổi tùy theo thông tin mới được cập nhật trong từng cuộc họp. Fed sẽ thiết lập chính sách dựa trên sự phát triển của triển vọng kinh tế và sự cân bằng rủi ro, thay vì đi theo một lộ trình đã định sẵn.

Giá vàng hôm nay, ngày 14/10/2025: Tăng bùng nổ, vàng miếng SJC vượt ngưỡng 144,1 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 14/10/2025: Tăng bùng nổ, vàng miếng SJC vượt ngưỡng 144,1 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 14/10/2025, giá vàng tăng mạnh, thiết lập kỷ lục mới nhờ nhu cầu trú ẩn an toàn bùng nổ, khi chính phủ Mỹ rơi vào tình trạng đóng cửa kéo dài. Từ đó kéo theo thị trường trong nước cũng biến động mạnh mẽ.

