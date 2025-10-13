Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2025: Tăng mạnh ngày đầu tuần, vàng miếng SJC bán ra 143,6 triệu đồng/lượng 

Đời sống 13/10/2025 09:47

Hôm nay, ngày 13/10/2025, giá vàng thế giới tăng mạnh khi vừa mở cửa tuần giao dịch kéo theo giá vàng trong nước nhảy vọt lên 143,6 triệu đồng/lượng khi bán ra. 

Theo thông tin báo Thanh Niên, Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) tăng giá vàng miếng ACB mỗi lượng 1,1 triệu đồng chiều mua vào, lên 142,6 triệu đồng, bán ra tăng thêm 800.000 đồng, lên 143,6 triệu đồng; giá vàng miếng SJC cũng tăng 800.000 đồng, lên 142,6 triệu đồng, bán ra 143,6 triệu đồng. 

Giá vàng miếng SJC tại các công ty kinh doanh vàng cũng tăng thêm 800.000 đồng mỗi lượng, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC mua vào lên 141,6 triệu đồng, bán ra 143,6 triệu đồng; Công ty Phú Quý mua vào lên 140,8 triệu đồng, bán ra 143,6 triệu đồng… 

Như vậy, giá mua vàng miếng có sự chênh lệch giữa các đơn vị kinh doanh vàng từ 800.000 đến 1,8 triệu đồng mỗi lượng, trong đó ACB là đơn vị có giá mua vàng cao nhất, đồng thời mức chênh lệch giữa giá mua và bán thấp nhất, chỉ 1 triệu đồng/lượng trong khi các đơn vị khác là 2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2025: Tăng mạnh ngày đầu tuần, vàng miếng SJC bán ra 143,6 triệu đồng/lượng  - Ảnh 1
Giá vàng miếng SJC cũng tăng 800.000 đồng, lên 142,6 triệu đồng, bán ra 143,6 triệu đồng. Ảnh: Báo Thanh Niên. 

Giá vàng nhẫn tại các công ty cũng tăng thêm 800.000 đồng mỗi lượng, Công ty Phú Quý mua vào 138,1 triệu đồng, bán ra 141,1 triệu đồng; Công ty SJC mua vào 137,4 triệu đồng, bán ra 140,2 triệu đồng…

Theo báo Người Lao Động, lúc 8 giờ ngày 13/10, theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới tăng vọt lên 4.048 USD/ounce, tăng tới 30 USD/ounce so với phiên cuối tuần và đang hướng trở lại mốc đỉnh lịch sử, 4.060 USD/ounce từng lập vào tuần trước. 

Giá vàng tăng trở lại trong bối cảnh dòng tiền tiếp tục tìm đến vàng như kênh trú ẩn an toàn, khi cuối tuần qua, thị trường chứng khoán và tiền số trên thị trường quốc tế giảm rất mạnh. Những lo ngại về chính sách thuế quan mới giữa Mỹ và Trung Quốc khiến nhà đầu tư chọn vàng.

Dù vậy, một số khuyến cáo từ giới phân tích cho thấy, giá vàng đã ở vùng quá mua sau nhiều tháng tăng liên tiếp, vượt qua mốc mọi dự báo trước đó là vùng 4.000 USD/ounce nên có thể sẽ điều chỉnh trong ngắn hạn.

Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2025: Chỉ trong 1 tuần tăng 4,2 triệu đồng/lượng, chênh lệch mua bán vẫn 3 triệu đồng 

Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2025: Chỉ trong 1 tuần tăng 4,2 triệu đồng/lượng, chênh lệch mua bán vẫn 3 triệu đồng 

Hôm nay, ngày 12/10/2025 giá vàng trong nước tăng vọt lập kỷ lục mới theo đà đi lên của thế giới. Cụ thể chỉ trong 1 tuần tăng 4,2 triệu đồng/lượng, chênh lệch mua bán vẫn 3 triệu đồng. 

Xem thêm
Từ khóa:   giá vàng giá vàng hôm nay giá vàng tăng

TIN MỚI NHẤT

Hơn 2.000 suất tầm soát ung thư miễn phí dành cho phụ nữ yếu thế

Hơn 2.000 suất tầm soát ung thư miễn phí dành cho phụ nữ yếu thế

Xã hội 1 giờ 15 phút trước
Phát hiện nam sinh viên bị 'bắt cóc online', tự nhốt mình trong ngôi nhà hoang

Phát hiện nam sinh viên bị 'bắt cóc online', tự nhốt mình trong ngôi nhà hoang

Đời sống 1 giờ 44 phút trước
Tìm thấy người phụ nữ nằm bên đường vì kiệt sức, hoảng loạn trong rừng

Tìm thấy người phụ nữ nằm bên đường vì kiệt sức, hoảng loạn trong rừng

Đời sống 2 giờ 0 phút trước
Đúng 20h30 ngày mai, thứ Ba 14/10/2025, 3 con giáp mở cửa đón Thần Tài, vận may bạo phát, tiền của chất đầy nhà

Đúng 20h30 ngày mai, thứ Ba 14/10/2025, 3 con giáp mở cửa đón Thần Tài, vận may bạo phát, tiền của chất đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 5 phút trước
Lời khai của DJ Ngân 98: Tin tưởng vào 'các giấy tờ, kiểm nghiệm được công bố' nên bán

Lời khai của DJ Ngân 98: Tin tưởng vào 'các giấy tờ, kiểm nghiệm được công bố' nên bán

Đời sống 2 giờ 10 phút trước
Choáng váng với vòng eo 'mỏng như tờ giấy A4' của Tần Lam ở tuổi 46

Choáng váng với vòng eo 'mỏng như tờ giấy A4' của Tần Lam ở tuổi 46

Sao quốc tế 2 giờ 20 phút trước
Ếch được mệnh danh là "gà đồng" giàu protein với 4 lợi ích "vàng" cho sức khỏe

Ếch được mệnh danh là "gà đồng" giàu protein với 4 lợi ích "vàng" cho sức khỏe

Dinh dưỡng 2 giờ 20 phút trước
Bàng hoàng cả nhà 4 người của nữ doanh nhân gốc Việt tử vong tại San Francisco

Bàng hoàng cả nhà 4 người của nữ doanh nhân gốc Việt tử vong tại San Francisco

Thế giới 2 giờ 32 phút trước
Xe khách mất phanh tự lật ở Lào Cai, 2 người tử vong, nhiều người bị thương

Xe khách mất phanh tự lật ở Lào Cai, 2 người tử vong, nhiều người bị thương

Đời sống 2 giờ 36 phút trước
Dự đoán cuối năm 2025, 3 con giáp thoát số vất vả, mở cửa đón vận may, làm 1 hưởng 10, có tiền thoải mái tiêu xài, tương lai tươi sáng

Dự đoán cuối năm 2025, 3 con giáp thoát số vất vả, mở cửa đón vận may, làm 1 hưởng 10, có tiền thoải mái tiêu xài, tương lai tươi sáng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 50 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Khởi tố, bắt giữ DJ Ngân 98 về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả

NÓNG: Khởi tố, bắt giữ DJ Ngân 98 về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả

DJ Ngân 98 bị bắt vì sản xuất, buôn bán hàng giả: Không thành khẩn, khai nhận quanh co, trốn tránh trách nhiệm

DJ Ngân 98 bị bắt vì sản xuất, buôn bán hàng giả: Không thành khẩn, khai nhận quanh co, trốn tránh trách nhiệm

Tử vi thứ Ba 14/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Ba 14/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Phát hiện nam sinh viên bị 'bắt cóc online', tự nhốt mình trong ngôi nhà hoang

Phát hiện nam sinh viên bị 'bắt cóc online', tự nhốt mình trong ngôi nhà hoang

Tìm thấy người phụ nữ nằm bên đường vì kiệt sức, hoảng loạn trong rừng

Tìm thấy người phụ nữ nằm bên đường vì kiệt sức, hoảng loạn trong rừng

Lời khai của DJ Ngân 98: Tin tưởng vào 'các giấy tờ, kiểm nghiệm được công bố' nên bán

Lời khai của DJ Ngân 98: Tin tưởng vào 'các giấy tờ, kiểm nghiệm được công bố' nên bán

Xe khách mất phanh tự lật ở Lào Cai, 2 người tử vong, nhiều người bị thương

Xe khách mất phanh tự lật ở Lào Cai, 2 người tử vong, nhiều người bị thương

Trước khi bị bắt vì sản xuất, buôn bán hàng giả, Ngân 98 từng bị phát hiện dương tính ma túy và loạt ồn ào đời tư

Trước khi bị bắt vì sản xuất, buôn bán hàng giả, Ngân 98 từng bị phát hiện dương tính ma túy và loạt ồn ào đời tư

Sản xuất và buôn bán hàng giả, DJ Ngân 98 có thể đối diện mức án nào?

Sản xuất và buôn bán hàng giả, DJ Ngân 98 có thể đối diện mức án nào?