Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2025: Tăng mạnh ngày đầu tuần, vàng miếng SJC bán ra 143,6 triệu đồng/lượng 

Hôm nay, ngày 13/10/2025, giá vàng thế giới tăng mạnh khi vừa mở cửa tuần giao dịch kéo theo giá vàng trong nước nhảy vọt lên 143,6 triệu đồng/lượng khi bán ra.

Theo thông tin báo Thanh Niên, Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) tăng giá vàng miếng ACB mỗi lượng 1,1 triệu đồng chiều mua vào, lên 142,6 triệu đồng, bán ra tăng thêm 800.000 đồng, lên 143,6 triệu đồng; giá vàng miếng SJC cũng tăng 800.000 đồng, lên 142,6 triệu đồng, bán ra 143,6 triệu đồng.

Giá vàng miếng SJC tại các công ty kinh doanh vàng cũng tăng thêm 800.000 đồng mỗi lượng, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC mua vào lên 141,6 triệu đồng, bán ra 143,6 triệu đồng; Công ty Phú Quý mua vào lên 140,8 triệu đồng, bán ra 143,6 triệu đồng…

Như vậy, giá mua vàng miếng có sự chênh lệch giữa các đơn vị kinh doanh vàng từ 800.000 đến 1,8 triệu đồng mỗi lượng, trong đó ACB là đơn vị có giá mua vàng cao nhất, đồng thời mức chênh lệch giữa giá mua và bán thấp nhất, chỉ 1 triệu đồng/lượng trong khi các đơn vị khác là 2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC cũng tăng 800.000 đồng, lên 142,6 triệu đồng, bán ra 143,6 triệu đồng. Ảnh: Báo Thanh Niên.

Giá vàng nhẫn tại các công ty cũng tăng thêm 800.000 đồng mỗi lượng, Công ty Phú Quý mua vào 138,1 triệu đồng, bán ra 141,1 triệu đồng; Công ty SJC mua vào 137,4 triệu đồng, bán ra 140,2 triệu đồng…

Theo báo Người Lao Động, lúc 8 giờ ngày 13/10, theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới tăng vọt lên 4.048 USD/ounce, tăng tới 30 USD/ounce so với phiên cuối tuần và đang hướng trở lại mốc đỉnh lịch sử, 4.060 USD/ounce từng lập vào tuần trước.

Giá vàng tăng trở lại trong bối cảnh dòng tiền tiếp tục tìm đến vàng như kênh trú ẩn an toàn, khi cuối tuần qua, thị trường chứng khoán và tiền số trên thị trường quốc tế giảm rất mạnh. Những lo ngại về chính sách thuế quan mới giữa Mỹ và Trung Quốc khiến nhà đầu tư chọn vàng.

Dù vậy, một số khuyến cáo từ giới phân tích cho thấy, giá vàng đã ở vùng quá mua sau nhiều tháng tăng liên tiếp, vượt qua mốc mọi dự báo trước đó là vùng 4.000 USD/ounce nên có thể sẽ điều chỉnh trong ngắn hạn.

