Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2025: Thế giới lao dốc không phanh, trong nước giảm 600.000 đồng

Đời sống 10/10/2025 09:12

Hôm nay, ngày 10/10/2025, sau nhiều ngày tăng mạnh, giá vàng thế giới bất ngờ lao xuống hàng chục USD/ounce khi các nhà đầu tư đồng loạt bán ra chốt lời. Từ đó kéo theo vàng trong nước cũng giảm 600.000 đồng.

 

Theo thông tin báo Thanh Niên, sáng 10/10, giá vàng miếng tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC giảm 600.000 đồng khi mua vào xuống 139,9 triệu đồng, bán ra còn 141,9 triệu đồng. Chênh lệch mua bán vàng miếng được duy trì ở mức 2 triệu đồng/lượng.

Tương tự, Công ty SJC cũng giảm 600.000 đồng đối với vàng nhẫn 4 số 9, đưa giá mua xuống 136,2 triệu đồng, bán ra còn 138,9 triệu đồng. Chênh lệch mua bán vàng nhẫn tại Công ty SJC tiếp tục cao hơn vàng miếng khi vẫn giữ ở mức 2,7 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2025: Thế giới lao dốc không phanh, trong nước giảm 600.000 đồng - Ảnh 1
Giá vàng SJC giảm 600.000 đồng/lượng. Ảnh: Báo Thanh Niên. 

Theo báo Người Lao Động, lúc 6 giờ ngày 10/10, giá vàng hôm nay trên thị trường thế giới giảm mạnh 82 USD/ounce, từ mức 4.060 USD/ounce xuống còn 3.978 USD/ounce. Giá vàng giao tháng 12 cũng không nằm ngoài xu hướng này, giảm 41 USD xuống mức 4.030 USD/ounce.

Sự sụt giảm này được cho là kết quả của hoạt động chốt lời mạnh mẽ từ các nhà đầu tư sau khi giá vàng liên tục lập kỷ lục trong những ngày qua.

Yếu tố địa chính trị, vốn là bệ đỡ cho giá vàng và các kim loại quý trong thời gian dài, đang dần mất đi vai trò dẫn dắt thị trường.

Một bước ngoặt quan trọng vừa diễn ra khi Israel và Hamas đạt thỏa thuận trả tự do cho tất cả con tin bị Hamas giam giữ tại Gaza.

Sự kiện này làm giảm sức hấp dẫn của vàng như một tài sản trú ẩn an toàn, tạo thêm áp lực bán ra trong phiên giao dịch đêm qua.

Theo báo cáo mới nhất từ Hội đồng Vàng Thế giới, trong tháng 9-2025, các quỹ đầu tư vàng đã mua vào 145,6 tấn vàng, góp phần đẩy giá vàng tăng sốc. Tuy nhiên, nếu các quỹ này bắt đầu bán ra để chốt lời, rủi ro giá vàng tiếp tục giảm là rất lớn. Các nhà phân tích cảnh báo rằng thị trường vàng có thể đối mặt với biến động mạnh trong ngắn hạn nếu áp lực bán vẫn duy trì.

Ngoài ra, đồng USD tăng giá rất mạnh, đạt mức cao nhất trong 9 tuần qua, khiến vàng trở nên đắt đỏ hơn đối với nhà đầu tư nắm giữ các loại tiền tệ khác, cũng làm giảm sức hấp dẫn của giá vàng hôm nay. 

Giá vàng hôm nay, ngày 9/10/2025: Tăng lên đỉnh cao mới, vàng miếng SJC đạt mức kỷ lục 142,5 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 9/10/2025: Tăng lên đỉnh cao mới, vàng miếng SJC đạt mức kỷ lục 142,5 triệu đồng

Hôm nay, ngày 9/10/2025, giá vàng thế giới tiếp tục tăng nhanh khi nhu cầu trú ẩn an toàn gia tăng. Từ đó kéo theo giá vàng trong nước đạt mức kỷ lục 142,5 triệu đồng.

Xem thêm
Từ khóa:   giá vàng giá vàng trong nước giá vàng giảm

TIN MỚI NHẤT

Giá vàng hôm nay, ngày 14/10/2025: Tăng bùng nổ, vàng miếng SJC vượt ngưỡng 144,1 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 14/10/2025: Tăng bùng nổ, vàng miếng SJC vượt ngưỡng 144,1 triệu đồng/lượng

Đời sống 5 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 15/10/2025, 3 con giáp gặp trăm sự lành, tỷ sự may mắn, công việc phất lên như diều gặp gió, Tiền Tài rủng rỉnh

Đúng ngày mai, thứ Tư 15/10/2025, 3 con giáp gặp trăm sự lành, tỷ sự may mắn, công việc phất lên như diều gặp gió, Tiền Tài rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 35 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 15/10/2025, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', gom tiền về đầy tay, dễ dàng đổi đời giàu sang

Đúng ngày mai, thứ Tư 15/10/2025, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', gom tiền về đầy tay, dễ dàng đổi đời giàu sang

Tâm linh - Tử vi 50 phút trước
Tử vi thứ Tư 15/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi phúc lộc sâu dày, tiền tài ào vào nhà, Mão - Thân sự nghiệp trắc trở, xui xẻo bủa vây không buông

Tử vi thứ Tư 15/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi phúc lộc sâu dày, tiền tài ào vào nhà, Mão - Thân sự nghiệp trắc trở, xui xẻo bủa vây không buông

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 20 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 14/10/2025, 3 con giáp hưởng trọn Vinh Hoa Phú Quý, tiền bạc rủng rỉnh, sống trong giàu sang, nhân duyên viên mãn

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 14/10/2025, 3 con giáp hưởng trọn Vinh Hoa Phú Quý, tiền bạc rủng rỉnh, sống trong giàu sang, nhân duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 35 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Ba 14/10/2025, vận xui qua đi, may mắn gõ cửa, 3 con giáp khai thông vận mệnh, phước lộc đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'bứt tốc như rồng'

Đúng hôm nay, thứ Ba 14/10/2025, vận xui qua đi, may mắn gõ cửa, 3 con giáp khai thông vận mệnh, phước lộc đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'bứt tốc như rồng'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 45 phút trước
CLIP: Ngân 98 cúi đầu xin lỗi tất cả khách hàng, gửi lời khuyên đến các shop khác

CLIP: Ngân 98 cúi đầu xin lỗi tất cả khách hàng, gửi lời khuyên đến các shop khác

Đời sống 2 giờ 5 phút trước
4 tác dụng phụ cần cảnh giác khi ăn dứa sai cách

4 tác dụng phụ cần cảnh giác khi ăn dứa sai cách

Sống khỏe 2 giờ 5 phút trước
Công an vào cuộc vụ bé trai 10 tuổi bị đưa vào phòng tra hỏi vì nghi lấy cắp socola ở siêu thị

Công an vào cuộc vụ bé trai 10 tuổi bị đưa vào phòng tra hỏi vì nghi lấy cắp socola ở siêu thị

Đời sống 2 giờ 30 phút trước
Sau hôm nay, thứ Ba 14/10/2025, Thần Tài ban lộc, 3 con giáp tài lộc không ngớt tay, công thành danh toại, hậu vận phú quý

Sau hôm nay, thứ Ba 14/10/2025, Thần Tài ban lộc, 3 con giáp tài lộc không ngớt tay, công thành danh toại, hậu vận phú quý

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 45 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Khởi tố, bắt giữ DJ Ngân 98 về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả

NÓNG: Khởi tố, bắt giữ DJ Ngân 98 về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả

DJ Ngân 98 bị bắt vì sản xuất, buôn bán hàng giả: Không thành khẩn, khai nhận quanh co, trốn tránh trách nhiệm

DJ Ngân 98 bị bắt vì sản xuất, buôn bán hàng giả: Không thành khẩn, khai nhận quanh co, trốn tránh trách nhiệm

Bạn trai nổi tiếng gắn bó 7 năm đầy thị phi với Ngân 98 trước khi bị bắt là ai?

Bạn trai nổi tiếng gắn bó 7 năm đầy thị phi với Ngân 98 trước khi bị bắt là ai?

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Giá vàng hôm nay, ngày 14/10/2025: Tăng bùng nổ, vàng miếng SJC vượt ngưỡng 144,1 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 14/10/2025: Tăng bùng nổ, vàng miếng SJC vượt ngưỡng 144,1 triệu đồng/lượng

CLIP: Ngân 98 cúi đầu xin lỗi tất cả khách hàng, gửi lời khuyên đến các shop khác

CLIP: Ngân 98 cúi đầu xin lỗi tất cả khách hàng, gửi lời khuyên đến các shop khác

Công an vào cuộc vụ bé trai 10 tuổi bị đưa vào phòng tra hỏi vì nghi lấy cắp socola ở siêu thị

Công an vào cuộc vụ bé trai 10 tuổi bị đưa vào phòng tra hỏi vì nghi lấy cắp socola ở siêu thị

Thông tin mới vụ lật xe khách ở Lào Cai: Số người thương vong tăng lên 23

Thông tin mới vụ lật xe khách ở Lào Cai: Số người thương vong tăng lên 23

Sau khi Ngân 98 bị bắt, công an TP.HCM triệu tập ca sĩ Lương Bằng Quang để làm rõ nhiều tình tiết quan trọng

Sau khi Ngân 98 bị bắt, công an TP.HCM triệu tập ca sĩ Lương Bằng Quang để làm rõ nhiều tình tiết quan trọng

Phát hiện nam sinh viên bị 'bắt cóc online', tự nhốt mình trong ngôi nhà hoang

Phát hiện nam sinh viên bị 'bắt cóc online', tự nhốt mình trong ngôi nhà hoang