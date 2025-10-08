Giá vàng hôm nay, ngày 8/10/2025: Thế giới đạt mức 4.000 USD/ounce, vàng SJC trong nước lên 141,4 triệu đồng

Hôm nay, ngày 8/10/2025 thị trường thế giới biến động mạnh mẽ, tiếp tục tăng mạnh, lập các mức kỷ lục mới.

Theo thông tin báo Thanh Niên, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC tăng giá vàng miếng thêm 800.000 đồng mỗi lượng, mua vào lên 139,4 triệu đồng, bán ra 141,4 triệu đồng. Công ty Phú Quý cũng tăng mỗi lượng vàng miếng 800.000 đồng, lên 139,4 triệu đồng chiều mua vào, bán ra 141,4 triệu đồng. Công ty CP vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) tăng giá mua vàng lên 139,4 triệu đồng, bán ra 141,4 triệu đồng… Vàng miếng thêm 800.000 đồng mỗi lượng, mua vào lên 139,4 triệu đồng, bán ra 141,4 triệu đồng. Ảnh: Báo Thanh Niên. Giá vàng nhẫn cũng tăng thêm 800.000 đồng mỗi lượng, Công ty Phú Quý mua vào lên 136 triệu đồng, bán ra 139 triệu đồng. Công ty SJC mua vào lên 136,8 triệu đồng, bán ra 138,8 triệu đồng. Công ty PNJ mua vào 136 triệu đồng, bán ra 139 triệu đồng…

Giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn không ngừng đà đi lên do ảnh hưởng từ sự biến động rất mạnh của giá vàng thế giới. Theo thông tin báo Người Lao Động, trên thị trường quốc tế, lúc 9 giờ sáng nay theo giờ Việt Nam, giá vàng được giao dịch ở mức 4.000 USD/ounce, tăng gần chục USD/ounce so với đầu buổi sáng. Giá vàng hôm nay lập đỉnh lịch sử mới, vượt mọi dự báo trước đó.

Giá vàng tăng mạnh do nhu cầu trú ẩn an toàn gia tăng trong bối cảnh thế giới đối mặt hàng loạt bất ổn. Những yếu tố như nguy cơ chính phủ Mỹ đóng cửa, cùng với cuộc xung đột Nga – Ukraine leo thang đã khiến nhà đầu tư đổ xô tìm đến kim loại quý. Trên thị trường quốc tế, lúc 9 giờ sáng nay theo giờ Việt Nam, giá vàng được giao dịch ở mức 4.000 USD/ounce. Ảnh: Báo Người Lao Động. Ngân hàng trung ương các nước không ngừng mua vào vàng, trong đó phải kể đến là Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) vẫn mua vàng bất chấp giá lập đỉnh. Vàng đang là kênh đầu tư thu hút dòng tiền, trong bối cảnh chỉ số USD trên thị trường quốc tế tăng tiếp, lên 98,8 điểm tăng 0,3% so với phiên trước. Tuy nhiên, giới phân tích cũng khuyến cáo giá vàng đã có chuỗi tăng nóng nhiều tháng qua, nên có thể đảo chiều khi áp lực chốt lời gia tăng. Chuyên gia của Bank of America mới đây khuyến cáo vàng đã đạt được phần lớn dư địa tăng giá mà giới đầu tư kỳ vọng từ đầu năm. Các chỉ báo kỹ thuật trên nhiều khung thời gian đều đang phát tín hiệu cảnh báo tình trạng "quá mua" khi giá tiến gần mốc 4.000 USD/ounce. Giá vàng có thể bước vào giai đoạn điều chỉnh giảm trong quý IV nên nhà đầu tư cần quản trị rủi ro.

