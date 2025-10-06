Giá vàng chiều nay, ngày 6/10/2025: Giá vàng tăng mạnh, vàng SJC vượt 140 triệu đồng/lượng

Chiều ngày 6/10/2025, vàng miếng SJC tiếp tục tăng thêm 500.000 đồng mỗi lượng, tiến sát mức 140 triệu đồng. Vàng thế giới liên tục phá kỷ lục.

Theo VietNamNet, lúc 14h59' ngày 6/10, giá vàng miếng SJC tăng lên mức 138,1-140,1 triệu đồng/lượng (mua - bán), đắt thêm 500.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với sáng nay.

Đầu giờ chiều nay, giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC giao dịch ở mức 133,8-

136,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng thêm 500.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với sáng nay.

Giá vàng nhẫn 9999 tại Doji đầu giờ chiều nay cũng lên mức 134,5-137,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng thêm 1 triệu đồng/lượng ở chiều mua và bán so với sáng nay.

Giá vàng trong nước chiều nay vượt 140 triệu đồng/lượng.

Theo thông tin báo Thanh Niên, kim loại quý trên thị trường đã không ngừng tăng lên trong sáng 6.10, lập kỷ lục ở 3.927 USD/ounce. Vàng thế giới đã tăng 37 USD/ounce, tương đương 1%. Dữ liệu kinh tế Mỹ không mấy khả quan khi chính phủ Mỹ vẫn đóng cửa. Trong khi đó, thị trường chờ đợi các dữ liệu cá nhân, biên bản cuộc họp chính sách tiền tệ tháng 9 của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và báo cáo sơ bộ về tâm lý người tiêu dùng của Đại học Michigan trong tuần này.

Tốc độ tăng giá vàng trong nước chậm hơn thế giới khiến giá vàng trong nước rút ngắn mức đắt đỏ. Vàng miếng SJC cao hơn thế giới 14,5 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn cao hơn 11 triệu đồng/lượng.

Đại diện Công ty SJC cho biết, ở mức giá cao, khách hàng đi bán vàng tăng lên. Tuy nhiên, lượng vàng này không đủ cung cấp cho phía mua vàng. Lượng khách đến mua vẫn ở mức cao hơn bán ra. Do vậy, công ty đang hạn chế bán cho mỗi khách 1 lượng vàng miếng và 1 chỉ vàng nhẫn.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/gia-vang-chieu-nay-ngay-6102025-gia-vang-tang-manh-vang-sjc-vuot-140-trieu-ongluong-743539.html