Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2025: Tăng mạnh trở lại, vàng miếng SJC tiếp tục tăng cao lập kỷ lục mới

Đời sống 04/10/2025 10:04

Hôm nay, ngày 4/10/2025, sau một phiên bị bán tháo, giá vàng lại bật tăng mạnh mẽ khi nhu cầu trú ẩn vốn an toàn tăng cao. Vàng miếng SJC trong nước tăng theo thị trường thế giới tiếp tục lập đỉnh mới.

Theo báo Thanh Niên, sáng 4/10, giá vàng miếng tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC bật tăng 800.000 đồng, đưa giá mua lên 136,6 triệu đồng, bán ra 138,6 triệu đồng. Đây là mức kỷ lục mới của vàng miếng.

Tương tự, vàng nhẫn 4 số 9 được Công ty SJC tăng 800.000 đồng khi mua vào lên 132,3 triệu đồng và bán ra 135 triệu đồng; Công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) tăng 500.000 đồng khi mua vào lên 132,5 triệu đồng, bán ra 135,5 triệu đồng... Chênh lệch giá mua bán vàng miếng vẫn duy trì ở mức 2 triệu đồng mỗi lượng trong khi đối với vàng nhẫn là 3 triệu đồng.

Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2025: Tăng mạnh trở lại, vàng miếng SJC tiếp tục tăng cao lập kỷ lục mới - Ảnh 1
Giá vàng SJC tăng 800.000 đồng, đưa giá mua lên 136,6 triệu đồng, bán ra 138,6 triệu đồng. Ảnh: Báo Thanh Niên. 

Theo thông tin báo Người Lao Động, đến đầu ngày 4/10 (theo giờ Việt Nam), giá vàng thế giới đóng cửa cuối tuần ở mức 3.887 USD/ounce, tăng mạnh 50 USD so với mức thấp nhất trong phiên giao dịch đêm qua là 3.837 USD/ounce. Giá vàng giao tháng 12 cũng tăng 18 USD, chốt ở mức 3.886 USD/ounce.

Nhu cầu trú ẩn an toàn vốn vẫn là động lực chính thúc đẩy giá vàng đi lên, trước những bất ổn từ tình trạng chính phủ Mỹ đóng cửa và biến động trên thị trường toàn cầu.

Hôm nay đánh dấu ngày thứ ba chính phủ Mỹ đóng cửa và chưa có dấu hiệu nào cho thấy một giải pháp sắp đạt được. Cuộc đối đầu giữa Đảng Dân chủ và Tổng thống Donald Trump vẫn tiếp diễn, khi đảng này kiên quyết phản đối lời đe dọa sa thải hàng ngàn công chức liên bang. Hai bên đang bế tắc, làm dấy lên lo ngại về việc gián đoạn kéo dài trong các dịch vụ công.

Trong khi đó, giá dầu thô phục hồi nhẹ sau khi chạm mức thấp nhất trong 4 tháng qua là 60 USD/thùng . Sự phục hồi này được thúc đẩy bởi một vụ nổ và đám cháy lớn tại nhà máy lọc dầu ở Los Angeles - Mỹ. Thông tin này cũng đã góp phần giúp giá vàng đi lên vì dầu thô và vàng thường biến động cùng chiều

Đồng USD giảm giá đã tạo điều kiện cho giá vàng tăng. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm hiện ở mức 4%, phản ánh sự thận trọng của nhà đầu tư trong bối cảnh bất ổn kinh tế. Nhu cầu trú ẩn vốn an toàn tiếp tục hỗ trợ giá vàng, khi các nhà đầu tư tìm kiếm tài sản ổn định giữa lằn ranh biến động chính trị và kinh tế.

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2025: Thế giới ồ ạt bán tháo, trong nước đồng loạt giảm sút mạnh

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2025: Thế giới ồ ạt bán tháo, trong nước đồng loạt giảm sút mạnh

Hôm nay, ngày 3/10/2025, giá vàng sau chuỗi ngày tăng nóng, đã đảo chiều giảm mạnh do nhà đầu tư ồ ạt bán tháo chốt lời, kéo theo vàng trong nước quay đầu giảm. 

Xem thêm
Từ khóa:   giá vàng giá vàng tăng giá vàng trong nước

TIN MỚI NHẤT

Cà tím có nhiều lợi ích sức khỏe nhưng 3 nhóm người nên cẩn trọng

Cà tím có nhiều lợi ích sức khỏe nhưng 3 nhóm người nên cẩn trọng

Dinh dưỡng 1 giờ 3 phút trước
Người phụ nữ lái xe chạy tốc độ cao, tông Chủ tịch xã đang điều tiết giao thông tử vong ra trình diện

Người phụ nữ lái xe chạy tốc độ cao, tông Chủ tịch xã đang điều tiết giao thông tử vong ra trình diện

Đời sống 1 giờ 20 phút trước
Lào Cai: Sập tường khi tháo dỡ nhà làm 2 người tử vong tại chỗ, 1 người bị thương nặng

Lào Cai: Sập tường khi tháo dỡ nhà làm 2 người tử vong tại chỗ, 1 người bị thương nặng

Đời sống 1 giờ 41 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2025: Tăng mạnh trở lại, vàng miếng SJC tiếp tục tăng cao lập kỷ lục mới

Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2025: Tăng mạnh trở lại, vàng miếng SJC tiếp tục tăng cao lập kỷ lục mới

Đời sống 2 giờ 23 phút trước
Gia Lai: Tìm kiếm nam sinh lớp 8 mất tích bí ẩn nhiều ngày, sau khi bị mẹ đánh mắng vì chơi game

Gia Lai: Tìm kiếm nam sinh lớp 8 mất tích bí ẩn nhiều ngày, sau khi bị mẹ đánh mắng vì chơi game

Đời sống 2 giờ 41 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 4/10/2025, 3 con giáp lọt xuống hố vàng, giàu có thấm vào người, tài khoản nhảy số liên tục, sự nghiệp hanh thông

Đúng 20h hôm nay, ngày 4/10/2025, 3 con giáp lọt xuống hố vàng, giàu có thấm vào người, tài khoản nhảy số liên tục, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 28 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 5/10/2025, 3 con giáp làm ăn Phát Tài, giàu có tột đỉnh, đếm tiền mệt nghỉ, hạnh phúc mỹ mãn, tương lai huy hoàng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 5/10/2025, 3 con giáp làm ăn Phát Tài, giàu có tột đỉnh, đếm tiền mệt nghỉ, hạnh phúc mỹ mãn, tương lai huy hoàng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 28 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 5/10/2025, 3 con giáp trên có quý nhân phù trợ, dưới có Thần Tài nâng đỡ, tiền tài ùa đến đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 5/10/2025, 3 con giáp trên có quý nhân phù trợ, dưới có Thần Tài nâng đỡ, tiền tài ùa đến đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 43 phút trước
Tử vi Chủ Nhật 5/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi hồng phúc sâu dày, phú quý đại tài, Mão - Thân đại hạn khó lường, tiền tài hao hụt không ngừng

Tử vi Chủ Nhật 5/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi hồng phúc sâu dày, phú quý đại tài, Mão - Thân đại hạn khó lường, tiền tài hao hụt không ngừng

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 13 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 4/10/2025, 3 con giáp may mắn ngút ngàn, tiền vàng sung túc, giàu có chạm đỉnh, tiền rủng rỉnh túi, tương lai xán lạn

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 4/10/2025, 3 con giáp may mắn ngút ngàn, tiền vàng sung túc, giàu có chạm đỉnh, tiền rủng rỉnh túi, tương lai xán lạn

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 28 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Nóng: Khởi tố, bắt tạm giam bà Hoàng Hường

Nóng: Khởi tố, bắt tạm giam bà Hoàng Hường

Phát hiện 3 người tử vong với nhiều vết thương, tiết lộ nguyên nhân ban đầu

Phát hiện 3 người tử vong với nhiều vết thương, tiết lộ nguyên nhân ban đầu

Hé lộ khối tài sản 'khủng' của Phương Oanh và Shark Bình sau 2 năm kết hôn

Hé lộ khối tài sản 'khủng' của Phương Oanh và Shark Bình sau 2 năm kết hôn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vụ án mạng 3 người tử vong ở Đồng Nai: Công an công bố nhận dạng nghi phạm 

Vụ án mạng 3 người tử vong ở Đồng Nai: Công an công bố nhận dạng nghi phạm 

Người phụ nữ lái xe chạy tốc độ cao, tông Chủ tịch xã đang điều tiết giao thông tử vong ra trình diện

Người phụ nữ lái xe chạy tốc độ cao, tông Chủ tịch xã đang điều tiết giao thông tử vong ra trình diện

Lào Cai: Sập tường khi tháo dỡ nhà làm 2 người tử vong tại chỗ, 1 người bị thương nặng

Lào Cai: Sập tường khi tháo dỡ nhà làm 2 người tử vong tại chỗ, 1 người bị thương nặng

Gia Lai: Tìm kiếm nam sinh lớp 8 mất tích bí ẩn nhiều ngày, sau khi bị mẹ đánh mắng vì chơi game

Gia Lai: Tìm kiếm nam sinh lớp 8 mất tích bí ẩn nhiều ngày, sau khi bị mẹ đánh mắng vì chơi game

Trước khi bị bắt, loạt thực phẩm chức năng gắn mác "Hoàng Hường" từng bị xử phạt

Trước khi bị bắt, loạt thực phẩm chức năng gắn mác "Hoàng Hường" từng bị xử phạt

Doanh nhân Hoàng Hường vừa bị khởi tố về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng là ai?

Doanh nhân Hoàng Hường vừa bị khởi tố về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng là ai?