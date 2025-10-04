Doanh nhân Hoàng Hường vừa bị khởi tố về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng là ai?

Đời sống 04/10/2025 04:30

Hoàng Hường, tên thật là Hoàng Thị Hường, sinh năm 1987 tại Phú Thọ. Bà là một nữ doanh nhân nổi tiếng trong lĩnh vực dược phẩm, nha khoa và bán hàng online.

Theo thông tin VTC News, ngày 3/10, Hoàng Hường cùng 2 em rể và 3 nhân viên bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Hoàng Hường, tên đầy đủ là Hoàng Thị Hường, từng là Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dược phẩm Hoàng Hường và là chủ chuỗi phòng khám Nha khoa Quốc tế Hoàng Hường Confident Smile tại Hà Nội.

Doanh nhân Hoàng Hường vừa bị khởi tố về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng là ai? - Ảnh 1
Doanh nhân Hoàng Hường, tên đầy đủ là Hoàng Thị Hường. Ảnh: VietNamNet.

Hường được công chúng biết đến nhiều qua hoạt động bán hàng trực tuyến, livestream trên các nền tảng như Facebook, TikTok và YouTube. Những fanpage của bà có lượng người theo dõi lên đến hàng triệu, trong đó nổi bật là “Hoàng Hường” và “Gia đình Hoàng Hường”.

Bà Hường từng được gọi là “nữ hoàng livestream” nhờ khả năng thu hút khách hàng qua phong cách bán hàng sôi động, kết hợp nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn. Khác với các KOL bán hàng trên sàn thương mại điện tử, Hoàng Hường chủ yếu chốt đơn qua tin nhắn hoặc điện thoại, tạo cảm giác gần gũi nhưng cũng dễ dẫn đến tranh cãi.

Theo thông tin VietNamNet, Công ty Cổ phần Dược phẩm Hoàng Hường thành lập tháng 8/2021, vốn điều lệ 6 tỷ đồng. Công ty chuyên sản xuất và bán thực phẩm chức năng như viên xương khớp Hoàng Hường, hoạt huyết Hoàng Hường, nước súc miệng, kem đánh răng. Công ty tuyên bố có 4 nhà máy và 2.000 nhân viên, nhưng quy mô thực tế vẫn là điều chưa rõ.

Doanh nhân Hoàng Hường vừa bị khởi tố về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng là ai? - Ảnh 2
Thông tin Hoàng Hường bị khởi tố đang gây xôn xao. Ảnh: VietNamNet.

Trong các buổi livestream bán hàng, Hoàng Hường thường quảng bá sản phẩm với phong cách "nổ tung trời" và tặng quà lớn để thu hút khách hàng. 

Bên cạnh kinh doanh, Hoàng Hường tích cực tham gia hoạt động từ thiện, thường kết hợp với livestream để quyên góp. Cách làm này cũng từng gây nhiều tranh luận trái chiều.

Cùng với sự nổi lên nhanh chóng từ mạng xã hội, Hoàng Hường liên tục vướng vào nhiều lùm xùm liên quan đến quảng cáo sai sự thật và phát ngôn gây sốc. Hoạt động kinh doanh của Hoàng Hường từng nhiều lần bị cơ quan chức năng xử lý. 

Năm 2019, chuỗi Nha khoa Quốc tế Hoàng Hường Confident Smile bị Sở Y tế Hà Nội thu hồi giấy phép hoạt động vì sử dụng nhân sự chưa được cấp phép và tự ý thay đổi cơ sở vật chất. 

Đến năm 2022, Công ty Cổ phần Dược phẩm Hoàng Hường tiếp tục bị Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) xử phạt 65 triệu đồng do quảng cáo thực phẩm chức năng theo hướng gây hiểu lầm như thuốc chữa bệnh, đồng thời một số sản phẩm như viên xương khớp và hoạt huyết bị cảnh báo. 

Sau đó, doanh nghiệp đổi thương hiệu từ “Dược phẩm Hoàng Hường” sang “Hoàng Hường Meli”. 

Doanh nhân Hoàng Hường vừa bị khởi tố về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng là ai? - Ảnh 3
Hoàng Hường thường quảng bá sản phẩm với phong cách "nổ tung trời" và tặng quà lớn để thu hút khách hàng.  Ảnh: VietNamNet.

Tuy nhiên, đến tháng 6/2025, thương hiệu mới lại tiếp tục gặp rắc rối khi fanpage “Dược phẩm Hoàng Hường Meli chính hãng” bị đề nghị xử lý vì quảng cáo chưa có giấy xác nhận nội dung. Sau đó, website công ty bị khóa, nhiều sản phẩm bị gỡ bỏ khỏi các nền tảng trực tuyến, khiến người tiêu dùng hoang mang. 

Không chỉ gây chú ý bởi hoạt động kinh doanh, Hoàng Hường còn nổi tiếng với những phát ngôn sốc. Tháng 2/2023, trong một buổi livestream TikTok, bà gọi món ăn truyền thống mèn mén của người H’Mông ở Hà Giang là “cám lợn” và “món ăn giải nghiệp”, đồng thời ví một số người làm du lịch địa phương như “ăn xin”. Phát ngôn này khiến dư luận phản ứng mạnh, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Hà Giang phải vào cuộc.

Ngoài ra, bà nhiều lần khoe tài sản, chỉ trích đối thủ công khai, gây ra làn sóng tranh cãi trên mạng xã hội. Thời gian gần đây, hoạt động livestream của Hoàng Hường suy giảm rõ rệt. Nhiều sản phẩm bị ẩn khỏi các nền tảng thương mại, còn bản thân bà chỉ giữ hình ảnh qua một số hoạt động từ thiện đăng tải trên fanpage.

Nóng: Khởi tố, bắt tạm giam bà Hoàng Hường

Nóng: Khởi tố, bắt tạm giam bà Hoàng Hường

Hoàng Hường (tên thật là Hoàng Thị Hường, 38 tuổi, quê Phú Thọ) là người đại diện của nhiều thương hiệu như Công ty cổ phần Dược phẩm Hoàng Hường, Nha khoa Quốc tế Hoàng Hường, viên xương khớp Hoàng Hường…

Xem thêm
Từ khóa:   Hoàng Hường Hoàng Hường bị bắt tin mới

TIN MỚI NHẤT

Cà tím có nhiều lợi ích sức khỏe nhưng 3 nhóm người nên cẩn trọng

Cà tím có nhiều lợi ích sức khỏe nhưng 3 nhóm người nên cẩn trọng

Dinh dưỡng 1 giờ 2 phút trước
Người phụ nữ lái xe chạy tốc độ cao, tông Chủ tịch xã đang điều tiết giao thông tử vong ra trình diện

Người phụ nữ lái xe chạy tốc độ cao, tông Chủ tịch xã đang điều tiết giao thông tử vong ra trình diện

Đời sống 1 giờ 20 phút trước
Lào Cai: Sập tường khi tháo dỡ nhà làm 2 người tử vong tại chỗ, 1 người bị thương nặng

Lào Cai: Sập tường khi tháo dỡ nhà làm 2 người tử vong tại chỗ, 1 người bị thương nặng

Đời sống 1 giờ 41 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2025: Tăng mạnh trở lại, vàng miếng SJC tiếp tục tăng cao lập kỷ lục mới

Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2025: Tăng mạnh trở lại, vàng miếng SJC tiếp tục tăng cao lập kỷ lục mới

Đời sống 2 giờ 23 phút trước
Gia Lai: Tìm kiếm nam sinh lớp 8 mất tích bí ẩn nhiều ngày, sau khi bị mẹ đánh mắng vì chơi game

Gia Lai: Tìm kiếm nam sinh lớp 8 mất tích bí ẩn nhiều ngày, sau khi bị mẹ đánh mắng vì chơi game

Đời sống 2 giờ 41 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 4/10/2025, 3 con giáp lọt xuống hố vàng, giàu có thấm vào người, tài khoản nhảy số liên tục, sự nghiệp hanh thông

Đúng 20h hôm nay, ngày 4/10/2025, 3 con giáp lọt xuống hố vàng, giàu có thấm vào người, tài khoản nhảy số liên tục, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 27 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 5/10/2025, 3 con giáp làm ăn Phát Tài, giàu có tột đỉnh, đếm tiền mệt nghỉ, hạnh phúc mỹ mãn, tương lai huy hoàng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 5/10/2025, 3 con giáp làm ăn Phát Tài, giàu có tột đỉnh, đếm tiền mệt nghỉ, hạnh phúc mỹ mãn, tương lai huy hoàng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 27 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 5/10/2025, 3 con giáp trên có quý nhân phù trợ, dưới có Thần Tài nâng đỡ, tiền tài ùa đến đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 5/10/2025, 3 con giáp trên có quý nhân phù trợ, dưới có Thần Tài nâng đỡ, tiền tài ùa đến đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 42 phút trước
Tử vi Chủ Nhật 5/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi hồng phúc sâu dày, phú quý đại tài, Mão - Thân đại hạn khó lường, tiền tài hao hụt không ngừng

Tử vi Chủ Nhật 5/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi hồng phúc sâu dày, phú quý đại tài, Mão - Thân đại hạn khó lường, tiền tài hao hụt không ngừng

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 12 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 4/10/2025, 3 con giáp may mắn ngút ngàn, tiền vàng sung túc, giàu có chạm đỉnh, tiền rủng rỉnh túi, tương lai xán lạn

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 4/10/2025, 3 con giáp may mắn ngút ngàn, tiền vàng sung túc, giàu có chạm đỉnh, tiền rủng rỉnh túi, tương lai xán lạn

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 27 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Nóng: Khởi tố, bắt tạm giam bà Hoàng Hường

Nóng: Khởi tố, bắt tạm giam bà Hoàng Hường

Phát hiện 3 người tử vong với nhiều vết thương, tiết lộ nguyên nhân ban đầu

Phát hiện 3 người tử vong với nhiều vết thương, tiết lộ nguyên nhân ban đầu

Hé lộ khối tài sản 'khủng' của Phương Oanh và Shark Bình sau 2 năm kết hôn

Hé lộ khối tài sản 'khủng' của Phương Oanh và Shark Bình sau 2 năm kết hôn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Người phụ nữ lái xe chạy tốc độ cao, tông Chủ tịch xã đang điều tiết giao thông tử vong ra trình diện

Người phụ nữ lái xe chạy tốc độ cao, tông Chủ tịch xã đang điều tiết giao thông tử vong ra trình diện

Lào Cai: Sập tường khi tháo dỡ nhà làm 2 người tử vong tại chỗ, 1 người bị thương nặng

Lào Cai: Sập tường khi tháo dỡ nhà làm 2 người tử vong tại chỗ, 1 người bị thương nặng

Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2025: Tăng mạnh trở lại, vàng miếng SJC tiếp tục tăng cao lập kỷ lục mới

Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2025: Tăng mạnh trở lại, vàng miếng SJC tiếp tục tăng cao lập kỷ lục mới

Gia Lai: Tìm kiếm nam sinh lớp 8 mất tích bí ẩn nhiều ngày, sau khi bị mẹ đánh mắng vì chơi game

Gia Lai: Tìm kiếm nam sinh lớp 8 mất tích bí ẩn nhiều ngày, sau khi bị mẹ đánh mắng vì chơi game

Trước khi bị bắt, loạt thực phẩm chức năng gắn mác "Hoàng Hường" từng bị xử phạt

Trước khi bị bắt, loạt thực phẩm chức năng gắn mác "Hoàng Hường" từng bị xử phạt

Doanh nhân Hoàng Hường khai gì khi bị bắt về hành vi vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng

Doanh nhân Hoàng Hường khai gì khi bị bắt về hành vi vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng