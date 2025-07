NÓNG: Bắt giữ nữ kế toán của đường dây lừa đảo do TikToker Mr Pips Phó Đức Nam cầm đầu

Theo thông tin từ báo Dân trí, chiều 7/7, tại họp báo thông báo tình hình, kết quả công tác 6 tháng đầu năm của Bộ Công an, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội, thông tin về quá trình mở rộng điều tra vụ án liên quan đến Mr Pips (tên thật là Phó Đức Nam).

Theo Trung tướng Tùng, đến nay, Công an TP Hà Nội đã khởi tố 44 bị can, trong đó 38 người về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Có 4 bị can đang bị truy nã quốc tế.