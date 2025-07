Theo thông tin từ VietNamNet, khoảng 18h30 ngày 15/7, tại nút giao giữa đường tránh Phù Mỹ và đường Chu Văn An (thuộc thôn An Lạc Đông 2, xã Phù Mỹ, tỉnh Gia Lai), xe tải BKS 36G-001.XX do tài xế N.H.P. (SN 1994, trú phường Đồng Tín, tỉnh Thanh Hóa) điều khiển, lưu thông theo hướng Bắc – Nam.

Khi đến nút giao Phù Mỹ – Chu Văn An, ô tô tải va chạm với xe máy BKS 77K1-145.XX do chị Lê Thị T. (SN 1985) điều khiển, chở theo cháu Lê Ngọc Anh T. (SN 2020) và chị Lê Hồng L. (SN 1988, cùng trú xã Hoài Ân, tỉnh Gia Lai) đang di chuyển theo hướng ngược lại.