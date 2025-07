Nhân chứng nói về 15 phút đập phá ô tô, trụ ATM của hotgirl Ngân Baby: 'Rất may không ai bị đá văng trúng'

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, công an phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An ngày 12/7 đã hoàn tất thủ tục đề nghị tạm giữ Nguyễn Thị Hoàng Ngân (thường gọi là "Ngân Baby"; SN 2003, trú tại xóm Phượng Sơn, xã Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An) để điều tra về hành vi "Gây rối trật tự công cộng" và "Cố ý làm hư hỏng tài sản". Công an phường Thành Vinh sau đó đã bàn giao vụ việc cho Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng PC01) - Công an tỉnh Nghệ An tiến hành điều tra theo quy định của pháp luật.

"Ngân Baby" đang bị cơ quan công an tạm giữ hình sự - Ảnh: Báo Người Lao Động

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin, tối 11/7, Ngân đi ăn kem tại một quán kem trên đường Lê Hồng Phong, phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An. Sau khi ăn xong, Ngân đứng dậy lên xe ra về.