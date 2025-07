Nữ giáo viên bật khóc nức nở vì tài khoản 'bốc hơi' gần 1,5 tỷ khi cài app thanh toán tiền điện giải mạo

Theo thông tin từ VietNamNet, sáng 16/7, một cán bộ Công an xã Thạch Hà (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh này đang điều tra, làm rõ sự việc nữ giáo viên trên địa bàn trình báo bị kẻ xấu lừa đảo mất gần 1,5 tỷ đồng.

Cũng theo vị cán bộ công an xã, sau khi sự việc xảy ra, tổ an ninh trên địa bàn đã đến gia đình cô giáo để nắm bắt tình hình, động viên, trấn an tinh thần của bị hại. Tại buổi làm việc, tâm lý của cô giáo cơ bản ổn định và mong muốn cơ quan công an hỗ trợ lấy lại được tài sản đã bị kẻ xấu lừa đảo.