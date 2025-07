Vụ họp báo của Jack 97: Luật sư nói xử các xuyên tạc 'Jack 5 củ'

"Nhìn con như vậy, tôi đau lắm. Tuấn (tên thật của Jack - PV) nói với tôi: 'Nếu ngày nào đó con không thể tiếp tục lo cho mẹ, mẹ có giận con không?'. Tôi chết lặng vì bất lực, thấy mình là người mẹ thất bại. Sau đó, Tuấn bị trầm cảm.

Có những ngày, con đi qua lại trong nhà cả tiếng, khi thì vô một góc ngồi, nhiều ngày không ngủ được. Tuấn vốn bị bệnh tâm lý nên lúc đó phát bệnh lại. Con rất mạnh mẽ nhưng suy cho cùng cũng là người thường, sẽ có suy sụp tinh thần", bà nói trong nước mắt.

Bà Loan tin rằng trong tương lai, cả Jack và Thiên An đều sẽ có gia đình riêng, tìm thấy hạnh phúc mới. Bà mong câu chuyện sớm khép lại, tránh gây thêm tổn thương cho người trong cuộc.

Ông Duy, bà Phụng - luật sư của Đoàn luật sư TPHCM - đại diện thân chủ thông tin về vụ án hôn nhân và gia đình về việc tranh chấp xác định cha cho con giữa ca sĩ Jack và diễn viên Thiên An.

Trước đó, TAND TP Thuận An, tỉnh Bình Dương (nay là TAND khu vực 16 TPHCM) đã thụ lý giải quyết vụ án trên. Trong đơn khởi kiện, nơi cư trú của Thiên An được ghi là phường Lái Thiêu, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương (nay là phường Lái Thiêu, TPHCM).

Tuy nhiên, qua xác minh, Thiên An hiện sinh sống tại phường Hiệp Bình Phước, TP Thủ Đức, TPHCM (nay là phường Hiệp Bình, TPHCM).

Vì vậy, TAND TP Thuận An chuyển hồ sơ vụ án về TAND TP Thủ Đức (nay là TAND khu vực 2 TPHCM) để giải quyết theo thẩm quyền.

Về lý do khởi kiện, luật sư Duy cho biết ca sĩ Jack yêu cầu tòa án xác định bé Sol là con của mình để đảm bảo quyền lợi đôi bên.

"Cần có quyết định mang tính chính danh từ cơ quan có thẩm quyền để đứa trẻ được đảm bảo quyền lợi của người con, từ quyền được yêu thương, chăm sóc, giáo dục đến thừa kế. Trên mạng nói sao cũng được nhưng ra tòa phải nói bằng chứng cứ. Tôi cho rằng đây là yêu cầu chính đáng, hợp pháp", ông nói.

Kế đến, ca sĩ Jack khởi kiện vì cho rằng bị Thiên An ngăn cấm mình thực hiện trách nhiệm làm cha với bé Sol.

Ngoài ra, luật sư đại diện Jack sẽ phối hợp cơ quan chức năng xử lý báo lá cải, các fanpage đăng thông tin chưa được kiểm chứng như "bài vị của con Jack", "Jack 5 củ"...

Jack tại buổi gặp gỡ truyền thông ngày 16/7 - Ảnh: Báo Thanh Niên

Theo thông tin từ báo Dân trí, trước đó, hồi cuối tháng 5/2025, TAND TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương cũ (nay là TAND khu vực 16 TP.HCM) đã thụ lý vụ án hôn nhân gia đình về việc "tranh chấp về xác định cha cho con" giữa nguyên đơn là ông Trịnh Trần Phương Tuấn (Jack) và bị đơn là bà Trần Nguyễn Thiên An (diễn viên Thiên An).

Sau khi xác minh, tòa căn cứ theo đơn khởi kiện phía Jack cung cấp, phía bị đơn là Thiên An đang cư trú tại phường Lái Thiêu, TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương cũ (nay là phường Thuận An, TP.HCM). Ngày 9/6, TAND TP.Thuận An cũ nhận được đơn của bà Thiên An qua đường bưu chính với nội dung yêu cầu tòa án xem xét đình chỉ vụ án đã thụ lý do không thuộc thẩm quyền giải quyết của tòa này. Theo tòa án, nội dung trong đơn đã xác định bà Thiên An đang sinh sống tại phường Hiệp Bình Phước, TP.Thủ Đức, TP.HCM (cũ). Qua xác minh, cơ quan công an đã xác nhận bà Thiên An hiện đang sinh sống tại địa chỉ này.

Ngày 30/6, TAND TP.Thuận An cũ đã chuyển hồ sơ cho TAND TP.Thủ Đức cũ (nay là TAND khu vực 2) để giải quyết theo thẩm quyền. Hiện TAND khu vực 2 đã tiếp nhận toàn bộ hồ sơ vụ án "tranh chấp về xác định cha cho con" giữa nguyên đơn là ông Trịnh Trần Phương Tuấn và bị đơn là bà Thiên An.