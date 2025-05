NÓNG: Phía Thiên An chính thức lên tiếng sau khi bị Jack nộp đơn tố cáo, sẽ nhờ cơ quan chức năng vào cuộc

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, tối 28/5, Công ty luật Bi Law - đơn vị bảo trợ pháp lý cho diễn viên Thiên An đưa ra thông cáo báo chí liên quan đến các tranh chấp pháp lý với phía ca sĩ Jack. Mở đầu thông báo, đại diện của Thiên An cho biết thời gian qua, nữ diễn viên có đăng tải một số nội dung liên quan đến cuộc sống cá nhân lên mạng xã hội, dẫn đến nhiều bình luận trái chiều. Việc này ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của Thiên An trong suốt thời gian dài.

Qua tham vấn, đội ngũ pháp lý đưa ra lời khuyên rằng việc tiếp tục để công khai những thông tin này là không cần thiết. Do đó, Thiên An đã chủ động không để công khai một số bài đăng trên trang cá nhân. Đây hoàn toàn là quyết định mang tính tự nguyện cá nhân, cũng là hành động cần thiết nhằm bảo vệ Thiên An và con gái trước luồng dư luận.