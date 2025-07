Mẹ Jack 97: 'Tôi không hiểu sao Thiên An rất thích con số 5 triệu'

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ Online, sáng 16/7, tại TP.HCM, mẹ con Jack J97 cùng ê kíp tổ chức cuộc gặp nói là để chia sẻ về các dự án mới, đồng thời nêu quan điểm về chuyện của Jack và Thiên An thời gian qua.

Bà Cẩm Loan cam đoan những chia sẻ của bà là sự thật và bà chịu trách nhiệm về những điều này. Bà Loan nói với mong muốn tìm lại sự bình yên cho con trai là Jack nên công ty quản lý quyết định lên tiếng sau gần 5 năm im lặng.

Bà Loan cho biết từ khi Thiên An báo có thai, gia đình Jack đưa cô về nuôi dưỡng và không hề nghi ngờ đó không phải con Jack.

“Chúng tôi im lặng suốt gần 5 năm qua chỉ vì quyết định của Jack muốn một mình chịu, không muốn ảnh hưởng đến Thiên An.

Ê kíp và Jack không hề biện minh, phân trần trước những gì Thiên An đăng gây bất lợi cho Jack trên mạng xã hội” - bà Cẩm Loan chia sẻ.

Bà Cẩm Loan nói từng nhờ người quen chuyển tiền chu cấp cho Thiên An. Người này đòi lên tiếng vì cho rằng Thiên An nói chu cấp mỗi tháng 5 triệu là không đúng. Sau một thời gian chu cấp cho Thiên An nuôi con, gia đình Jack quyết định ngừng.

Bà Loan chia sẻ cũng không biết lý do vì sao Thiên An thích con số 5 triệu đồng. Bà đưa ra thông tin Thiên An từng đi làm được lương 5 triệu đồng, đi quay MV được trả 5 triệu đồng, xin tiền cũng xin con số 5 triệu đồng.

Mẹ của Jack cho biết thêm "câu chuyện hai bài vị" một lần nữa như "khủng bố" cho gia đình của bà, khủng khiếp hơn so với lần trước.

Gia đình Jack nhờ cơ quan chức năng vào cuộc, Thiên An nói không liên quan đến Jack. Sau đó Thiên An đã xóa các bài viết về hai bài vị.

Bà Cẩm Loan nói từ khi bé Sol được sinh ra, bà Cẩm Loan và Jack chưa một lần gặp mặt con dù nhiều lần mong muốn được gặp.

Bà Loan cũng đặt ra câu hỏi nếu bé Sol là con của Jack thì sao không có quyền gặp con?

Thay vì đôi co trên mạng xã hội những lùm xùm, gia đình Jack quyết định gửi đơn đến tòa án.

Bà Cẩm Loan và Jack tại buổi gặp gỡ - Ảnh: Tuổi Trẻ Online

Theo thông tin từ báo Lao Động, năm 2021, làng giải trí xôn xao trước ồn ào liên quan giữa Jack và Thiên An.

Thiên An lên tiếng tố Jack quen nhiều cô gái cùng lúc, trong khi cả hai đã có con chung. Điều đó dẫn đến việc Thiên An phải một mình nuôi con trong nhiều năm. Sự nghiệp của Jack cũng từ đó bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Nam ca sĩ nhận nhiều chỉ trích, bị tẩy chay dữ dội.

Tối 26/5/2025, phía Công ty TNHH J97 Entertainment và Jack đã chính thức lên tiếng về ồn ào giữa anh và diễn viên Thiên An - bạn gái cũ của Jack.

Đại diện nam ca sĩ xác nhận đã nộp đơn tố cáo Thiên An vì loạt ồn ào thời gian qua.

"Chúng tôi đã nộp đơn tố cáo bà Trần Nguyễn Thiên An đến cơ quan có thẩm quyền xử lý về hành vi đăng tải bài viết trên trang cá nhân Facebook vào ngày 19/1/2025 và ngày 20/1/2025.

Dù bà Trần Nguyễn Thiên An cho rằng, không nêu tên nghệ sĩ Jack, nhưng nội dung các bài viết đã khiến nhiều đơn vị truyền thông diễn giải và cung cấp thông tin sai lệch nghiêm trọng trong dư luận xã hội. Qua quá trình làm việc với cơ quan chức năng, chúng tôi được biết bà Trần Nguyễn Thiên An đã phải gỡ bỏ các bài viết gây nhầm lẫn ngay sau đó" - phía Jack nói.

Phía Jack cho biết, xuất phát từ việc bà Trần Nguyễn Thiên An chấm dứt liên lạc, ngăn cản Jack thăm nom, gặp gỡ cháu T.N.Y.Đ từ khi cháu sinh ra cho đến nay, cùng với những phát ngôn “mập mờ” của bà Trần Nguyễn Thiên An đã khiến Jack không thể tiếp cận với bé T.N.Y.Đ.

"Nhưng khi để thực hiện một mục đích khác thì Jack lại bị gắn mác là một người cha bỏ con, chúng tôi thiết nghĩ việc xác nhận chính danh trong vấn đề này cần phải được làm rõ"- phía Jack cho biết.

Sau đó, Jack đã nộp đơn khởi kiện đến Tòa án nhân dân có thẩm quyền để xác định cha con với bé T.N.Y.Đ, thực hiện quyền nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật.

Phía Thiên An cho biết cũng đã thuê luật sư và sẵn sàng làm rõ mọi chuyện.

Jack tên thật là Trịnh Trần Phương Tuấn. Kể từ khi vướng bê bối đời tư, Jack bị tẩy chay diện rộng. Dù nỗ lực bám trụ với âm nhạc song các tác phẩm đều không được số đông khán giả đón nhận như trước.