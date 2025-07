Nóng: Thu hồi nhiều sản phẩm dầu gội, kem chống nắng chứa chất cấm, không đạt tiêu chuẩn

Sản phẩm dầu gội đầu Y Lang Chí - Ảnh: Báo Người Lao Động

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, ngoài lô sản phẩm nói trên, Cục Quản lý Dược cũng yêu cầu thu hồi trên toàn quốc lô sản phẩm Dầu gội đầu Newgi.C (hộp 1 chai 100ml); số lô: 010324, ngày sản xuất: 03-03-2024, hạn sử dụng: 03-03-2027. Công ty Cổ phần dược phẩm Phương Nam (TP Cần Thơ) sản xuất và đưa ra thị trường. Lý do thu hồi do sản phẩm có chứa thành phần Permethrin 0,02%- hoạt chất không được phân loại là sản phẩm mỹ phẩm.

Cục Quản lý Dược cũng đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc lô sản phẩm Sữa chống nắng DSKUV, hộp 1 tuýp 35g; số lô: 2308008; sản xuất ngày 19-8-2023; hạn dùng: 18-8-2026.

Sản phẩm do Công ty Cổ phần Dược phẩm VSHINE (Hà Nội) phân phối, Công ty Cổ phần Dược mỹ phẩm Kosna Việt Nam sản xuất. Lý do thu hồi do mẫu kiểm nghiệm không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu giới hạn vi sinh vật.

Cục Quản lý dược đình chỉ lưu hành toàn quốc lô sản phẩm sữa chống nắng DSK UV, hộp 1 tuýp 35g không đạt chỉ tiêu giới hạn vi sinh vật - Ảnh: Báo Thanh Niên

Cục Quản lý Dược tiếp tục đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc lô sản phẩm Nước rửa tay SA.AD tinh chất dâu tây (SA.AD Liquid Hand Soap-Strawberry), chai 500ml; số lô: 26PO 65/209E; ngày sản xuất: 20-09-2024; hạn dùng 19-09-2027.

Sản phẩm do Công ty Cổ phần Tập đoàn Goldpoint (Hà Nội) phân phối; Công ty Touch One Co., Ltd, Thái Lan sản xuất. Lý do thu hồi là do mẫu kiểm nghiệm phát hiện sản phẩm chứa Methylparaben, Ethylparaben và Propylparaben không có trong thành phần công thức sản phẩm đã được cấp số tiếp nhận công bố. Mẫu kiểm tra được lấy tại Mỹ phẩm Thương Trang ở Quảng Ngãi.

Cục Quản lý Dược cũng tạm ngừng xem xét và tiếp nhận hồ sơ công bố sản phẩm mỹ phẩm đối với Công ty cổ phần tập đoàn Goldpointtrong thời gian 6 tháng.