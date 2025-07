Vụ đường dây lừa đảo 5.200 tỷ đồng: Vợ của Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter) bị bắt khi chuẩn bị trốn sang Thổ Nhĩ Kỳ

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, theo Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Cơ quan điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố 44 bị can, trong đó 38 bị can bị khởi tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", còn 4 bị can bị truy nã quốc tế.

Đáng chú ý, Công an TP Hà Nội phối hợp với Interpol Thái Lan thực hiện việc bắt giữ Ngô Thị Thêu, vợ của bị can Lê Khắc Ngọ (tức Mr Hunter), khi đối tượng đang lẩn trốn tại Thái Lan, chuẩn bị hành lý để trốn sang Thổ Nhĩ Kỳ. Do đối tượng vừa sinh con nhỏ, cơ quan chức năng đang chờ đủ điều kiện pháp lý để dẫn độ về Việt Nam phục vụ điều tra.