Theo thông tin từ báo Lao Động, ngày 11/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai (Phòng Cảnh sát hình sự) đang tạm giữ hình sự đối tượng Hoàng Thành Công (20 tuổi, quê tỉnh Gia Lai) sống lang thang, để điều tra làm rõ hành vi giết người, cướp tài sản.

Áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, lúc 20h50 cùng ngày, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Phòng kỹ thuật hình sự và Công an các xã Long Thành, Xuân Đường bắt giữ Công khi đối tượng đang lẩn trốn trên địa bàn xã Xuân Đường.

Trong quá trình di chuyển, Công đã điều nạn nhân đi vòng qua nhiều đoạn đường ít người qua lại để thực hiện hành vi phạm tội. Khi đến đoạn đường vắng ở Khu Công nghiệp Lộc An - Bình Sơn, xã Long Thành, Công nói ông H dừng xe để đi vệ sinh. Khi tài xế vừa dừng xe, Công đã lấy con dao thủ sẵn cắt vào cổ ông H làm nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, Công đã cướp chiếc xe máy, 1 chiếc ví bên trong có nhiều giấy tờ tùy thân và giấy chứng nhận đăng ký xe rồi nhanh chân bỏ trốn.

Qua đấu tranh Công đã khai nhận chiếc xe cướp được mang đi bán được 4 triệu đồng trả nợ tiền thua game.

Hiện trường vụ việc thương tâm - Ảnh: Báo Đời sống và Pháp luật

Theo thông tin từ báo Đời sống và Pháp luật, trong ngôi chùa Bửu Lộc (xã Long Thành, Đồng Nai), hương khói nghi ngút quấn theo tiếng tụng kinh đều đặn, lặng lẽ tiễn đưa một người đàn ông vừa bị cướp đi mạng sống một cách tàn nhẫn. Không kèn trống, không có vòng hoa tráng lệ hay hàng dài xe đưa tiễn, chỉ có vài người hàng xóm, vài người quen từng gọi ông để gửi hàng, cùng người vợ và hai đứa con bước vào tuổi mới khóc nghẹn.

Vợ ông, bà Tuyến, bệnh tật triền miên, chân teo cơ không thể đi lại, chỉ có thể ngồi bò trong căn phòng trọ nhỏ chờ chồng đi làm về mỗi trưa. Nhưng trưa hôm ấy, người chồng mà bà dù có đau chân cũng cố gắng nấu món cá bống kho ông thích, đã chẳng thể trở về.

Ngay tại nơi diễn ra tang lễ, bà Tuyến nức nở kể lại buổi trưa đau lòng ấy. Từng lời kể, như rút đi từng hơi thở, từng nỗi nhớ thương về người chồng. Khoảng 12 giờ, khi không thấy chồng quay lại đúng giờ thường lệ, bà mới bắt đầu nóng ruột gọi điện. Nhưng đáp lại chỉ là những tiếng tút dài vô cảm của một chiếc điện thoại đã chẳng còn tín hiệu.

Lo lắng, bất an, bà hỏi hàng xóm, gọi người quen nhưng vẫn không ai biết tin tức về ông T.. Đến khi một người phụ nữ bán vé số và công an tới phòng trọ hỏi "Có phải nhà chú chạy xe ôm không?", bà mới nhận được thông báo chồng mình đã gặp tai nạn. Do lo lắng người vợ không thể chịu đựng được cú sốc quá lớn, người nhà đã giấu đi sự thật về câu chuyện của ông H.

“Cô hỏi chồng cô đâu, người ta mới nói ông ấy bị tai nạn, giấu cô. Tối qua lên đến đây (chùa) mới biết.” - Càng nói bà càng không kìm được mà khóc lớn. Bà Tuyến thậm chí còn không thể nhìn mặt người chồng thân yêu một lần cuối.

Dù cuộc sống chật vật, ông H. vẫn luôn là một người ngay thẳng và cần mẫn. Không nề hà bất kỳ công việc gì, miễn có thể kiếm được đồng ra đồng vào lo cho gia đình - Ảnh: Báo Đời sống và Pháp luật

Rời xa quê hương lên Đồng Nai mưu sinh từ hơn mười năm trước, cuộc sống gia đình vốn đã khó khăn nay càng khánh kiệt vì bà Tuyến mắc bệnh nặng chẳng thể rời khỏi nhà. Hai đứa con của ông bà chỉ mới mười mấy, đôi mươi, vẫn đang vật lộn để ổn định cuộc sống. Riêng đứa con trai nhỏ hơn mới lớp mười, do hiểu hoàn cảnh của gia đình nên đã xin nghỉ học, đi làm thêm phụ giúp mẹ cha.

“Chân cô bị như vậy. Em thi lên lớp 10 mà rớt, cô mới nói con ráng học, mẹ đi mượn tiền con đi học trường nghề. Nhưng em nói mẹ bị vậy con không đi học nổi đâu. Em mới đi làm phụ cho ba, thuốc men cho cô, nhà cửa…” Bà Tuyến nghẹn ngào khi nhắc về những đứa con.

Cuộc sống của gia đình gắn liền với phòng trọ nhỏ hơn một triệu đồng cùng những món quà tặng, đồ cũ xin được. Chiếc xe vốn là kế mưu sinh của của ông H., đưa con trai đi làm, đưa vợ đi khám bệnh… trong vòng 1 năm qua cũng là đồ được người thân thương tình tặng.

Bà Tuyến kể, chiếc xe máy mà chồng đang sử dụng là xe được người quen đầu ngõ cho mượn vì xe cũ được một người họ hàng tặng bị hư liên tục. Người đó mới đưa giấy tờ xe vài ngày trước.

"Cô mới xin em nó bán rẻ lại 2 triệu rồi xin đến mấy hôm nữa có trả. Em nó nói thôi chị cứ giữ đi, khi nào có tiền thì gửi. Mới chạy được không lâu thì bây giờ mất tiêu rồi, người cũng mất rồi… ” Dù tay chân yếu, không làm được nghề nặng, ông H. luôn cố gắng vì vợ con. Một căn nhà thuộc về mình để vợ con đỡ vất vả có lẽ là mong ước lớn nhất của ông.

Cả gia đình sống nhờ vào một chiếc xe máy cũ - Ảnh: Báo Đời sống và Pháp luật

“Ông ấy ít nói chuyện lắm. Vợ chồng trong bữa trưa thì nói cầu sao trời thương có tiền, có cái chòi cũng đỡ. Mình giờ già rồi bà ơi, chẳng làm gì nổi nữa. Con thì chưa đứa nào được gì hết… Ông ấy thương vợ thương con lắm, không có bê tha, có gì cũng đem về cho vợ cho con hết, miếng bánh gì cũng đem về hết. Ông ấy đi chở bánh, người ta cho bánh cũng mang về. Mới mang bữa trước rồi bữa sau ông ấy bị. Dù ông ấy không có bày tỏ tình cảm nhưng mình hiểu.” - những mảnh ký ức về ông H., về người chồng được bà dần hồi tưởng.

Nhiều khi đau bệnh, bà Tuyến than thở: “Ông ơi, tôi đau quá, chắc tôi đi trước quá…” Ông H. lại cười hiền: “Nhiều khi tôi đi trước bà đó…” Một đoạn đối thoại giản dị, tưởng chừng vu vơ, nhưng giờ nghe lại chỉ còn là lời tiễn biệt đầy xót xa.

Dù cuộc sống chật vật, ông H. vẫn luôn là một người ngay thẳng và cần mẫn. Không nề hà bất kỳ công việc gì, miễn có thể kiếm được đồng ra đồng vào lo cho gia đình. Người ta nhớ đến ông không chỉ vì là người chạy xe ôm cần mẫn, mà bởi sự hiền lành, thật thà, sẵn sàng ngồi chờ hàng giờ đồng hồ chỉ để đưa khách trở về, không một lời than phiền.

Có lẽ chính bởi sự tử tế âm thầm ấy mà khi ông nằm xuống, giữa một đám tang đơn sơ, vắng bóng người thân nhưng vẫn có những người, dù chỉ là nghe tin về ông cũng lặng lẽ tìm đến.