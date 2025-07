Ban đầu, cô gái Hàn Quốc không hiểu chuyện gì xảy ra. Sau đó, khi biết lý do thực sự, Yeaji rất bất ngờ và phải lên tiếng kêu oan.

Cô cho biết hiện sống ở Hàn Quốc cùng bạn trai và gia đình. Cả hai dành nhiều thời gian bên nhau và cô sẽ đăng thêm ảnh để chứng minh điều này. Nữ TikToker người Hàn cũng cho rằng, khi vụ việc chưa được xác minh rõ ràng, cộng đồng mạng lại vội vàng buông lời trách mắng, bình luận xúc phạm là điều quá vô lý.

"Tôi luôn yêu quý Việt Nam. Nhưng hôm nay, tôi bị xúc phạm bởi một việc mà bản thân không làm. Điều này khiến tôi rất thất vọng bởi Việt Nam luôn là nơi mang tới cho tôi sự an ủi. Chưa bao giờ tôi nghĩ bản thân bị tổn thương nhiều đến thế", cô gái trải lòng.

Ngoài ra, cô cũng gửi lời cảm ơn tới những người luôn ủng hộ và tin tưởng mình. Cô bày tỏ mong muốn cộng đồng mạng thông cảm vì phải đăng thông tin không tích cực lên trang cá nhân.

Bên dưới bài chia sẻ của Yeaji, một số tài khoản mạng xã hội đến từ Việt Nam đã gửi lời xin lỗi và kêu gọi mọi người ngừng tấn công người không liên quan.

"Tôi rất lấy làm tiếc vì sự hiểu nhầm này. Mong bạn sẽ có những trải nghiệm tốt hơn ở Việt Nam vào những hành trình sau này", tài khoản có tên Minh Trí lên tiếng.

Khi phóng viên Dân trí liên hệ, Yeaji cho biết không muốn bình luận thêm về vụ việc và muốn chấm dứt mọi lùm xùm tại đây.

Hình ảnh hai nữ du khách Hàn Quốc (áo trắng và áo sọc) "tương tác" với hai cô gái Việt Nam trong tiệm photobooth - Ảnh: Tuổi Trẻ Online

Theo thông tin từ Tuổi Trẻ Online, chiều 14/7, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, Công an phường Từ Liêm (Hà Nội) cho biết lực lượng chức năng đang kiểm tra, xác minh thông tin vụ cô gái Việt Nam tố bị hai phụ nữ Hàn Quốc "tác động" tại tiệm photobooth.

Cùng ngày mạng xã hội lan truyền bài đăng của một cô gái chia sẻ sự việc bị hai phụ nữ người Hàn Quốc chửi bới, hành hung khi đang sử dụng dịch vụ tại tiệm photobooth chi nhánh ở Hà Nội.

Chủ nhân bài đăng kèm video ghi tại hiện trường chia sẻ bài đăng gốc có nội dung như sau:

"Tối 11/7/2025, mình và bạn đi chụp hình tại một quán Photobooth ở Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội. Tụi mình đã đặt và thanh toán trong khung giờ cho phép, đang chụp thì 2 người phụ nữ Hàn Quốc bất ngờ đứng ngoài chửi nhiều và giục bọn mình nhanh trong khi thời gian chưa bị lố.

Sau đó bạn mình có quay sang nói "Ủa" (lúc này 2 người Hàn Quốc đã đứng ngoài giục rất nhiều rồi, mãi sau bạn mình mới phản ứng như vậy). Sau đó thì 1 người bất ngờ đánh bạn mình, rồi tiếp tục lao vào túm tóc, đấm đá liên tiếp.

Mình can ngăn thì còn bị dọa đuổi mình ra ngoài để đánh bạn mình. Cả quán chứng kiến. Mình cũng có nhờ quán gọi công an và can ngăn giúp mình nhưng cũng không được giúp đỡ nhiệt tình của quán.

Camera tại quán đã ghi lại rõ sự việc. Hiện tại bọn mình không biết danh tính 2 người Hàn Quốc đó là ai nên mong nhờ cộng đồng mạng giúp đỡ ạ.

Hiện bạn mình vẫn bị đau đầu, buồn nôn và tâm lý hoảng loạn, không ăn được gì ngoài uống sữa...".