Lực lượng Công an tỉnh Lâm Đồng giải cứu thành công con tin bị khống chế bằng dao, xảy ra tại xã Đức Trọng.

Theo thông tin từ VietNamNet, ngày 15/7, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã phối hợp với Công an xã Đức Trọng và các đơn vị nghiệp vụ khống chế thành công một người có biểu hiện ngáo đá, dùng dao khống chế con tin, giải cứu an toàn nạn nhân.

Khoảng 20h ngày 14/7, Công an xã Đức Trọng nhận được tin báo từ người dân về việc một nam thanh niên cầm dao uy hiếp một phụ nữ tại quán tạp hóa trên quốc lộ 20 thuộc thôn 20, xã Đức Trọng (huyện Đức Trọng cũ). Người bị khống chế là bà T.T.H.T., chủ quán.

Thượng tá Phạm Thanh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng (ngoài cùng bên trái) làm việc với đối tượng Nhân - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, chiều cùng ngày Nhân đón taxi từ thôn R'Chai 2 (xã Đức Trọng) đến thôn 20, sau đó đi bộ lang thang dọc quốc lộ 20.

Khoảng 19h15, Nhân bước vào quán tạp hóa của bà T., bất ngờ rút dao mang theo trong người khống chế bà, kéo vào bên trong nhà và cố thủ, không cho ai tiếp cận.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, lực lượng Công an xã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh triển khai phong tỏa khu vực, sử dụng các biện pháp nghiệp vụ tiếp cận khu vực nạn nhân bị khống chế.

Nghi phạm khống chế bà chủ tiệm tạp hóa bằng dao - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Đến khoảng 20h45 cùng ngày, lực lượng chức năng đã khống chế, bắt giữ thành công Nguyễn Văn Nhân, đồng thời giải cứu nạn nhân an toàn.

Ngay sau khi khống chế thành công, lực lượng chức năng đã kiểm tra nhanh và xác định Nhân dương tính với ma túy đá.

