Sáng 15/7, Ban An toàn giao thông tỉnh Nghệ An đã có báo cáo sơ bộ gửi Ủy ban An toàn giao thông quốc gia và UBND tỉnh Nghệ An về vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại xã Vạn An, tỉnh Nghệ An làm 3 người chết, 2 người bị thương.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, khoảng 16h30 chiều 13/7, tại km32+100 quốc lộ 46A, đoạn qua địa phận khối Ba Hà, xã Vạn An, tỉnh Nghệ An xảy ra vụ tai nạn giữa ô tô mang biển kiểm soát 37A-348.95 do anh Trần Hồng S. (35 tuổi, ngụ xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh) điều khiển hướng xã Kim Liên - xã Vạn An. Trên xe chở anh Trần Hữu Ba (37 tuổi) và anh Nguyễn Văn Trung (35 tuổi), cả hai cùng ngụ xóm Hồng Sơn, xã Thượng Tân Lộc (cũ), nay là xã Vạn An.

Khi đi đến cầu Thiên Đường thì xe bị mất lái va chạm vào cột mốc bên đường, sau đó va chạm với xe máy do bà Hoàng Thị Quý (52 tuổi, ngụ xã Vạn An, tỉnh Nghệ An) chạy cùng chiều phía trước. Hiện trường vụ xe ô tô tông 2 xe máy rồi lao xuống sông - Ảnh: Báo Người Lao Động Ô tô tiếp tục va chạm với xe máy do anh Đậu Đình C. (32 tuổi, ngụ xã Đại Huệ, tỉnh Nghệ An) chở vợ là chị N.T.B. (28 tuổi), con trai Đ.Đ.Ph. (4 tuổi) và cháu Đ.Đ.Q. (9 tuổi) đi chiều ngược lại. Sau đó ô tô tiếp tục va chạm vào lan can cầu Thiên Đường (phía bên phải) và rơi xuống sông Đào.

Hậu quả làm anh C. tử vong tại bệnh viện; cháu Q. thì thi thể tìm thấy dưới sông Đào lúc 21h45 tối 13-7. Đến 0h30 sáng 14/7, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể anh S. dưới sông Đào (nhận định nguyên nhân tử vong ban đầu do ngạt nước). Chị B. và cháu Ph. bị thương đang được cấp cứu tại bệnh viện. Về giới hạn tốc độ tối đa cho phép ở đoạn đường này, trước khu vực xảy ra tai nạn khoảng 500m có một biển 50km/h do đây là đoạn đường đang được sửa chữa, nâng cấp quốc lộ 46. Người đàn ông áo xanh lên ô tô cầm lái lúc 16h44 chiều 13/7 trước lúc xảy ra tai nạn - Ảnh: Tuổi Trẻ Online Theo thông tin từ Tuổi Trẻ Online, ông Phan Huy Chương - phó trưởng Ban An toàn giao thông tỉnh Nghệ An - cho biết sau khi xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, ban đã phối hợp với các cơ quan liên quan khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn và thăm hỏi, động viên các nạn nhân gặp nạn. "Báo cáo về vụ tai nạn được dựa trên báo cáo tổng hợp từ địa phương - nơi xảy ra vụ tai nạn, ngành công an, Phòng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Nghệ An để xác định danh tính tài xế ô tô, xe máy, người tham gia cùng gặp nạn", ông Chương nói. Căn cứ báo cáo Ban An toàn giao thông tỉnh Nghệ An cho thấy anh Trần Hồng S. là tài xế ô tô trong vụ tai nạn. Qua trích xuất camera an ninh từ một quán karaoke ở xã Xuân Hòa (cũ) - cách hiện trường vụ tai nạn khoảng 1km trước thời điểm xảy ra vụ tai nạn, lúc 16h44 chiều 13-7, ba người đàn ông lên xe ô tô rời quán karaoke chạy hướng xã Kim Liên - xã Vạn An. Sau đó hình ảnh camera an ninh một góc khác từ một khách sạn gần hiện trường, khoảng 16h46 xảy ra vụ tai nạn trên cầu Thiên Đường, ô tô rơi xuống sông.

