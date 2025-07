16 giờ 'xuyên đêm' tìm kiếm điện thoại iPhone của du khách người Anh bị thất lạc

Hết sức cảm động trước sự giúp đỡ, tìm lại được tài sản quan trọng thất lạc, anh Daniel đã viết thư cảm ơn đến người dân và lực lượng Công an xã Đà Bắc.

Theo thông tin từ báo Dân trí, sáng 15/7, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết anh Daniel Kiran Conway (25 tuổi, quốc tịch Anh) vừa gửi thư cảm ơn Công an xã Đà Bắc đã nỗ lực tìm lại điện thoại bị mất của mình.

Trước đó, anh Daniel Kiran Conway đến xã Đà Bắc du lịch. Quá trình di chuyển, anh đánh rơi điện thoại iPhone 13 có chứa nhiều thông tin liên lạc quan trọng. Trong khi 2 ngày tới, thanh niên này có chuyến bay về Australia cần phải có thông tin hộ chiếu đã tích hợp trong điện thoại.

phối hợp với người dân trích xuất camera tìm kiếm. Đồng thời, công an hỗ trợ anh Daniel đồ ăn, chỗ ngủ qua đêm.

Sau 16 giờ tìm kiếm, đến sáng ngày 14/7, Công an xã Đà Bắc đã tìm thấy chiếc điện thoại.

Thiếu tá Lường Văn Hải, Phó Trưởng Công an xã Đà Bắc, bàn giao tài sản điện thoại cho anh Daniel - Ảnh: Báo Dân trí

Hành động của cán bộ Công an xã Đà Bắc không chỉ thể hiện tinh thần trách nhiệm giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn mà còn phát huy phẩm chất cao đẹp, ý nghĩa nhân văn của người chiến sĩ Công an Nhân dân, xây dựng hình ảnh thân thiện, an toàn của địa phương trong mắt bạn bè quốc tế.

