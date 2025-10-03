Nóng: Khởi tố, bắt tạm giam bà Hoàng Hường

Chuyên án do Cục Cảnh sát môi trường phối hợp với Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa phát hiện, điều tra, xảy ra tại các công ty, hộ kinh doanh thuộc hệ sinh thái Hoàng Hường.

Theo thông tin báo Tuổi Trẻ , ngày 3/10, theo thông tin trong bản tin thời sự của VTV, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng gồm Hoàng Thị Hường (còn gọi Hoàng Hường, 38 tuổi, quê Phú Thọ) cùng hai em rể của Hường và ba nhân viên.

Theo điều tra, Hoàng Hường có 18 công ty, 25 hộ kinh doanh và 44 cá nhân đứng tên kinh doanh nằm trong hệ sinh thái do bà lập ra để kinh doanh bán các sản phẩm thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe cùng một số sản phẩm khác.

Khởi tố, bắt tạm giam bà Hoàng Hường. Ảnh: Báo Tuổi Trẻ.

Để thực hiện hành vi trốn thuế, Hoàng Hường đã chỉ đạo nhân viên áp doanh thu vào các hộ kinh doanh và các cá nhân đăng ký kinh doanh.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ tháng 1/2021 đến tháng 6/2025, Hoàng Hường đã để ngoài sổ sách kế toán doanh thu gần 1.800 tỉ đồng, kê sai quy định thuế giá trị gia tăng doanh thu gần 2.100 tỉ đồng.

Tại cơ quan công an Hoàng Hường khai nhận năng lực của bản thân chỉ có tập trung cho việc bán hàng và KOL, cũng như tập trung để quảng bá sản phẩm còn lại. Về việc vận hành, bà giao cho một ê kíp khác và những người này vận hành hoàn toàn đằng sau.

“Tất nhiên dù lý do như thế nào mình vẫn là người phải chịu trách nhiệm, nhưng do năng lực yếu kém, tôi không nhìn nhận ra được những điều làm chưa tốt. Trong quá trình vận hành tôi chỉ tập trung hết cho việc bán hàng và quảng cáo”, Hường khai.

Hoàng Hường (SN 1987, ở Phú Thọ), được biết đến là một doanh nhân hoạt động trong lĩnh vực dược phẩm và sức khỏe. Ảnh: Báo Dân Trí.

Theo thông tin báo Dân Trí, Hoàng Hường (SN 1987, ở Phú Thọ), được biết đến là một doanh nhân hoạt động trong lĩnh vực dược phẩm và sức khỏe. Hiện, trên các trang mạng xã hội cá nhân, Hoàng Hường tự giới thiệu là chủ chuỗi phòng khám Nha khoa Quốc tế Hoàng Hường Confident Smile tại Hà Nội.

Hoàng Hường từng vướng vào nhiều lùm xùm liên quan đến hoạt động kinh doanh và phát ngôn trên mạng xã hội, như gọi món mèn mén của người dân tộc Mông ở Hà Giang là "cám lợn"; quảng cáo nước súc miệng và viên xương khớp với những công dụng "thần thánh hóa", chữa khỏi hôi miệng "từ kiếp trước đến kiếp này" hay điều trị dứt điểm các bệnh xương khớp.

Năm 2020, bà Hường đăng tải thông tin không chính xác về tình hình mưa bão tại Quảng Bình, gây ảnh hưởng đến uy tín và công tác hỗ trợ khắc phục hậu quả của địa phương.