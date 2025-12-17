Loại rau mùa đông siêu rẻ ở chợ Việt không chỉ ngon mà còn vô cùng bổ dưỡng

Bắp cải là một loại rau họ cải phổ biến, giá thành phải chăng nhưng lại chứa đựng một kho tàng dinh dưỡng đáng kinh ngạc. Từ việc hỗ trợ tiêu hóa đến củng cố hệ miễn dịch, bắp cải xứng đáng được xem là 'người hùng thầm lặng' trong căn bếp của mọi gia đình.

Bắp cải là một loại rau đa năng, rất dễ kết hợp vào chế độ ăn uống của bạn. Bạn có thể sử dụng nó để chế biến nhiều món ăn khác nhau, bao gồm salad, món hầm, súp, món kho và dưa cải bắp.

Loại rau mùa đông siêu rẻ ở chợ Việt không chỉ ngon mà còn vô cùng bổ dưỡng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Bắp cải là một loại thực phẩm đặc biệt tốt cho sức khỏe. Nó có thành phần dinh dưỡng vượt trội và đặc biệt là hàm lượng vitamin C và K. Giàu chất chống oxy hóa, bắp cải có thể giúp hỗ trợ cải thiện chức năng não, cải thiện tiêu hóa đồng thời bảo vệ cơ thể chống lại các rối loạn về da và bệnh tim.

Ngoài ra, ăn bắp cải thậm chí có thể giúp phòng chống một số bệnh, giúp giảm cân và chống lại chứng viêm.

Công dụng của bắp cải đối với sức khỏe 

Nguồn chất xơ dồi dào hỗ trợ tiêu hóa

Bắp cải là một nguồn cung cấp chất xơ không hòa tan tuyệt vời, đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì một hệ tiêu hóa khỏe mạnh. Chất xơ này hoạt động như một "chổi quét" tự nhiên trong ruột, giúp tăng khối lượng phân và kích thích nhu động ruột, qua đó ngăn ngừa táo bón và đảm bảo sự đào thải độc tố diễn ra đều đặn. Hơn nữa, chất xơ còn hoạt động như prebiotic, nuôi dưỡng các vi khuẩn có lợi, giúp cân bằng hệ vi sinh đường ruột.

Loại rau mùa đông siêu rẻ ở chợ Việt không chỉ ngon mà còn vô cùng bổ dưỡng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Giàu vitamin C củng cố hệ miễn dịch

Bắp cải, đặc biệt là bắp cải đỏ, là nguồn cung cấp vitamin C mạnh mẽ. Vitamin C là một chất chống oxy hóa thiết yếu giúp bảo vệ các tế bào miễn dịch khỏi tổn thương do các gốc tự do và stress oxy hóa. Việc bổ sung đủ vitamin C thông qua bắp cải giúp cơ thể tăng cường sản xuất các tế bào bạch cầu, củng cố khả năng phòng vệ của cơ thể, giúp chống lại các bệnh nhiễm trùng và cảm cúm thông thường một cách hiệu quả hơn.

Hỗ trợ sức khỏe tim mạch

Bắp cải có lợi cho tim mạch nhờ hai thành phần chính: kali và anthocyanin. Kali là một chất điện giải giúp điều chỉnh huyết áp bằng cách cân bằng nồng độ natri, làm giãn nở mạch máu. Trong khi đó, anthocyanin (chất tạo màu trong bắp cải đỏ) là một loại flavonoid mạnh mẽ, đã được chứng minh giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim, cải thiện chức năng mạch máu và ngăn ngừa sự hình thành các mảng bám tích tụ.

Loại rau mùa đông siêu rẻ ở chợ Việt không chỉ ngon mà còn vô cùng bổ dưỡng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Bảo vệ cơ thể chống lại ung thư

Là một loại rau thuộc họ cải, bắp cải chứa các hợp chất glucosinolate quý giá. Khi được nhai hoặc cắt nhỏ, các glucosinolate được chuyển hóa thành các hợp chất chống ung thư như sulforaphane và indole-3-carbinol. Các chất này hỗ trợ quá trình thải độc của cơ thể, bảo vệ tế bào khỏi tổn thương DNA và ức chế sự phát triển của một số loại tế bào ung thư, đặc biệt là ung thư đại tràng, phổi và vú.

Những điều lưu ý khi sử dụng bắp cải

Dùng bằng đường ăn: Bắp cải an toàn tuyệt đối khi ăn bằng đường miệng.

Khi thoa lên da: Bắp cải có thể an toàn cho hầu hết mọi người khi thoa lên da, trong thời gian ngắn. Một số người cho biết có cảm giác đau và bỏng rát khi đắp bắp cải lên da, nhưng hiện tượng này không phổ biến.

Loại rau mùa đông siêu rẻ ở chợ Việt không chỉ ngon mà còn vô cùng bổ dưỡng - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Mang thai và cho con bú: Không có đủ thông tin đáng tin cậy để biết liệu bắp cải có an toàn để sử dụng làm thuốc khi mang thai hay không. Do đó, để đảm bảo an toàn, những đối tượng này chỉ sử dụng bắp cải làm thực phẩm.

