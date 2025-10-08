Bắp cải là 'siêu thực phẩm' giá rẻ với 6 công dụng 'vàng' cho sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết 

Bắp cải là loại rau quen thuộc, có giá thành bình dân nhưng lại là một trong những loại rau củ giàu dinh dưỡng và có lợi nhất cho sức khỏe. Thuộc họ cải (Cruciferous), bắp cải mang lại vô số lợi ích đã được khoa học chứng minh, từ tăng cường miễn dịch đến bảo vệ tim mạch và hệ tiêu hóa.

Bắp cải là nguồn cung cấp chất xơ dồi dào, giúp tăng cường nhu động ruột, ngăn ngừa táo bón và giữ cho hệ tiêu hóa khỏe mạnh. Đặc biệt, bắp cải còn chứa các hợp chất đã được nghiên cứu về khả năng chữa lành vết loét và bảo vệ niêm mạc dạ dày. Nước ép bắp cải thô được sử dụng như một phương thuốc dân gian hiệu quả cho người bị viêm loét dạ dày tá tràng.

Cung cấp Vitamin C và tăng cường miễn dịch

Bắp cải, đặc biệt là bắp cải sống hoặc muối chua (như dưa cải bắp), chứa hàm lượng Vitamin C rất cao. Vitamin C là chất chống oxy hóa mạnh mẽ, giúp: Củng cố hệ thống miễn dịch, tăng cường sức đề kháng của cơ thể để chống lại các bệnh cảm cúm. Thúc đẩy sản xuất Collagen, giúp làm lành vết thương nhanh hơn và duy trì sự đàn hồi của da.

Củng cố xương và hỗ trợ đông máu

Bắp cải là một trong những loại rau giàu Vitamin K nhất. Vitamin K đóng vai trò thiết yếu trong việc kích hoạt các Protein cần thiết cho quá trình đông máu, giúp máu đông lại khi bị thương. Ngoài ra, Vitamin K còn tham gia vào quá trình chuyển hóa Canxi, giúp duy trì và tăng cường sức khỏe của xương.

Bảo vệ tim mạch và giảm viêm

Các chất chống oxy hóa và chất dinh dưỡng thực vật (Phytochemicals) trong bắp cải giúp giảm viêm mãn tính, một yếu tố nguy cơ hàng đầu gây bệnh tim. Màu đỏ tím của bắp cải tím là nhờ hợp chất Anthocyanins, một nhóm Flavonoid mạnh mẽ có tác dụng giảm huyết áp và nguy cơ mắc bệnh mạch vành.

Hỗ trợ giảm cân và kiểm soát Calo

Bắp cải có hàm lượng Calo rất thấp (chỉ khoảng 25 Calo/100g) nhưng lại giàu nước và chất xơ. Việc thêm bắp cải vào chế độ ăn giúp bạn cảm thấy no lâu hơn, giảm lượng Calo tổng thể tiêu thụ, là thực phẩm lý tưởng cho những người đang tìm cách giảm cân một cách tự nhiên và hiệu quả.

Chống oxy hóa và tiềm năng ngừa Ung thư

Bắp cải thuộc họ cải, chứa các hợp chất lưu huỳnh gọi là Glucosinolates. Các hợp chất này khi được tiêu hóa sẽ chuyển hóa thành các chất có khả năng giúp giải độc gan và đã được nghiên cứu rộng rãi về khả năng ngăn chặn sự phát triển của một số loại tế bào ung thư, bao gồm ung thư vú, phổi và ruột kết.

Lời khuyên khi sử dụng bắp cải

Để giữ lại hàm lượng Vitamin C tối đa, bạn nên ăn bắp cải sống (trong món salad, gỏi) hoặc hấp/luộc sơ. Nấu quá kỹ sẽ làm giảm đáng kể hàm lượng các Vitamin nhạy cảm với nhiệt độ. Bạn hãy thường xuyên thêm bắp cải vào bữa ăn để tận hưởng trọn vẹn những lợi ích sức khỏe tuyệt vời mà loại rau này mang lại.