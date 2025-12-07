Giá vàng hôm nay, ngày 7/12/2025: Dự báo tiếp tục tăng nhưng người mua vàng nhẫn lỗ đến 4 triệu đồng

Đời sống 07/12/2025 09:56

Hôm nay, ngày 7/12/2025 giá vàng thế giới và trong nước bất ngờ giảm nhưng lại được dự báo sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới.

Theo báo Thanh Niên, sáng 7/12, giá vàng miếng tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC được mua vào 152,2 triệu đồng/lượng, bán ra 154,2 triệu đồng, giảm 700.000 đồng so với cuối tuần trước. Chênh lệch giá mua bán vàng miếng tiếp tục giữ ở mức 2 triệu đồng/lượng nên người mua sau một tuần lỗ 2,7 triệu đồng một lượng.

Trong khi đó, vàng nhẫn 4 số 9 tại Công ty SJC giảm đến 1,1 triệu đồng/lượng, đưa giá mua xuống 149,5 triệu đồng và bán ra còn 152 triệu đồng. Chênh lệch giá mua bán vàng nhẫn tại SJC tiếp tục duy trì ở mức 2,5 triệu đồng/lượng nên người mua sau một tuần lỗ đến 3,6 triệu đồng. Tương tự, Công ty Bảo Tín Minh Châu giảm 1 triệu đồng sau một tuần khi mua vàng nhẫn còn 150,5 triệu đồng, bán ra 153,5 triệu đồng - đây là giá bán vàng nhẫn cao nhất thị trường. Tuy nhiên, chênh lệch giá mua bán vàng nhẫn tại Bảo Tín Minh Châu là 3 triệu đồng nên người mua sau một tuần lỗ nhiều hơn với mức 4 triệu đồng một lượng.

Giá vàng hôm nay, ngày 7/12/2025: Dự báo tiếp tục tăng nhưng người mua vàng nhẫn lỗ đến 4 triệu đồng - Ảnh 1
Giá vàng trong nước giảm nhẹ. Ảnh: Báo Thanh Niên. 

Theo thông tin báo Người Lao Động, trên thị trường quốc tế, giá kim loại quý chốt tuần giao dịch ở mức 4.199 USD/ounce, giảm khoảng 20 USD/ounce so với cuối tuần trước.

Dù hạ nhiệt trong tuần qua nhưng cả giới phân tích lẫn chuyên gia đều dự báo giá vàng sẽ đi lên tuần tới, theo kết quả khảo sát về xu hướng của Kitco.

Cụ thể, tại cuộc khảo sát ở phố Wall, có 13 chuyên gia phân tích tham gia trả lời và có 46% tin rằng giá vàng sẽ tăng tiếp; chỉ 8% dự đoán giá sẽ giảm; và 46% cho rằng giá đi ngang.

Tại cuộc khảo sát trực tuyến ở Main Street, các nhà đầu tư lạc quan hơn với xu hướng đi lên của giá vàng. Có 163 nhà đầu tư tham gia trả lời và có tới 69% ý kiến cho rằng giá vàng sẽ tiếp tục tăng lên những mốc cao mới, chỉ 15% dự báo giá vàng giảm và 16% còn lại kỳ vọng giá đi ngang.

Ông Rich Checkan, Chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của Asset Strategies International, nhận định sự tăng vọt của giá vàng cuối tuần qua cho thấy xu hướng tích cực sẽ còn tiếp diễn. 

Yếu tố cần lưu ý là Ủy ban Thị trường Mở Liên bang Mỹ (FOMC) có gây bất ngờ cho thị trường bằng cách giữ nguyên lãi suất hoặc tăng lãi suất vào tuần tới hay không? Nếu FOMC gây bất ngờ, có thể chứng kiến một đợt bán tháo cổ phiếu và kim loại quý trong ngắn hạn.

Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 133,6 triệu đồng/lượng.

Hôm nay, ngày 6/12/2025, giá vàng thế giới sụt giảm rất mạnh, khi chứng khoán Mỹ tăng điểm dữ dội. Giá vàng trong nước đứng yên, giá tại Bảo Tín Minh Châu mua vào 151 triệu đồng và bán ra 154 triệu đồng.

Giá vàng hôm nay, ngày 7/12/2025: Dự báo tiếp tục tăng nhưng người mua vàng nhẫn lỗ đến 4 triệu đồng

