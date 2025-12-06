Giá vàng hôm nay, ngày 6/12/2025: Thế giới giảm mạnh, giá vàng trong nước đứng yên ở mức 154 triệu đồng/lượng

Đời sống 06/12/2025 09:53

Hôm nay, ngày 6/12/2025, giá vàng thế giới sụt giảm rất mạnh, khi chứng khoán Mỹ tăng điểm dữ dội. Giá vàng trong nước đứng yên, giá tại Bảo Tín Minh Châu mua vào 151 triệu đồng và bán ra 154 triệu đồng.

Theo báo Thanh Niên, sáng 6/12, giá vàng trong nước đồng loạt đứng yên. Cụ thể, vàng miếng tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC vẫn được mua vào 152,2 triệu đồng, bán ra 154,2 triệu đồng.

Tương tự, vàng nhẫn 4 số 9 tại Công ty SJC tiếp tục duy trì chiều mua vào 149,5 triệu đồng, bán ra 152 triệu đồng. Công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) cũng giữ nguyên giá mua vàng nhẫn 150 triệu đồng và bán ra 153 triệu đồng; Công ty Bảo Tín Minh Châu mua vào 151 triệu đồng và bán ra 154 triệu đồng - đây là giá bán vàng nhẫn cao nhất thị trường.

Giá vàng hôm nay, ngày 6/12/2025: Thế giới giảm mạnh, giá vàng trong nước đứng yên ở mức 154 triệu đồng/lượng - Ảnh 1
Giá vàng trong nước chưa có gì thay đổi. Ảnh: Báo Thanh Niên. 

Theo thông tin báo Người Lao Động, chỉ trong vòng 24 giờ, giá vàng thế giới đã trải qua cú "lật kèo" ngoạn mục, từ mức đỉnh 4.260 USD/ounce lao thẳng xuống và đóng cửa cuối tuần ngày 6-12 ở mức 4.199 USD/ounce, giảm tới 61 USD so với mức cao nhất trong phiên giao dịch đêm qua.

Cú sụt giảm diễn ra chỉ vài phút sau khi giá vàng chạm đỉnh, trùng với thời điểm các chỉ số chứng khoán Mỹ đồng loạt bật tăng mạnh, nhờ tâm lý lạc quan Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể giảm thêm lãi suất trong cuộc họp tuần tới.

Biến động khó lường của vàng còn chịu tác động từ làn sóng nới lỏng tiền tệ đồng loạt trên toàn cầu. Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ (RBI) đã chính thức hạ lãi suất. Động thái của RBI diễn ra chỉ vài ngày trước cuộc họp chính sách lãi suất của Fed.

Các nhà phân tích nhận định chuỗi cắt giảm lãi suất từ những nền kinh tế lớn nhất châu Á, cùng triển vọng Fed hạ lãi suất thêm 25 điểm % sẽ tiếp tục tạo lực đẩy cho hàng hóa nói chung.

Thế nhưng, trong ngắn hạn việc lãi suất giảm lại gây bất lợi cho vàng khi nhà đầu tư dịch chuyển vốn sang các tài sản rủi ro cao hơn như chứng khoán.

Kết quả, dòng tiền chảy vào thị trường vàng rất ít, khiến giá vàng hôm nay lao xuống dốc.

Giá vàng hôm nay, ngày 5/12/2025: Thế giới và trong nước bật tăng trở lại, vàng miếng SJC thêm nửa triệu đồng một lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 5/12/2025: Thế giới và trong nước bật tăng trở lại, vàng miếng SJC thêm nửa triệu đồng một lượng

Hôm nay, ngày 5/12/2025 giá vàng thế giới bất ngờ bật tăng mạnh, nhờ kỳ vọng Mỹ sẽ giảm thêm lãi suất. Trong khi đó vàng SJC bật tăng 400.000 đồng so với cuối ngày hôm qua.

Từ khóa:   giá vàng giá vàng trong nước giá vàng SJC

