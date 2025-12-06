Tử vi 2 ngày cuối tuần thứ 7, Chủ Nhật, 3 con giáp may mắn hưởng đủ vinh hoa Phú Quý đất trời, tiền nhiều ngất ngưởng, tụ LỘC tụ TÀI hơn người

Tử vi 2 ngày cuối tuần thứ 7, Chủ Nhật, người tuổi Tý được cục diện Lục Hợp nâng đỡ nên vận trình nhiều khởi sắc, phú quý theo về nhà. Các dự án, kế hoạch của bạn đều diễn ra suôn sẻ. Công việc dù có gặp khó khăn cũng nhanh chóng được người giúp đỡ nhiệt tình, dìu dắt để thoát khỏi bế tắc.

Tài vận cũng khá vượng. Hôm nay được coi là ngày thích hợp để tiến hành những kế hoạch kinh doanh, đầu tư, vận may đang đứng về phía bạn sẽ mang tới cho bạn nhiều khoản lợi nhuận bất ngờ. Bạn càng năng nổ tham gia nhiều hoạt động liên quan tới ngành nghề sẽ càng có nhiều cơ hội phát triển hơn.

Cát khí trong ngày cũng giúp đường tình duyên của người tuổi Tý vô cùng thuận lợi. Bạn và người ấy có những giây phút hạnh phúc bên nhau. Cả hai đều coi trọng vị trí của đối phương và lấy việc chăm sóc cho nửa kia là niềm vui của mình, không ngừng nỗ lực để làm người ấy vui cười.

Con giáp tuổi Sửu

Tử vi 2 ngày cuối tuần thứ 7, Chủ Nhật, tài tinh xuất hiện báo hiệu vận trình tài lộc của tuổi Sửu sẽ được cải thiện đáng kể nhờ khoản thu nhập từ công việc phụ. Sau chuỗi ngày vất vả, đây là thành quả xứng đáng. Biết đầu tư đúng đắn, tiền đẻ ra tiền là điều bản mệnh hoàn toàn có thể làm được.

Ảnh minh họa: Internet

Người làm đầu tư kinh doanh cũng có thể mở rộng mạng lưới khách hàng vào ngày hôm nay. Nhờ việc giữ chữ tín, bạn nhận được sự tin tưởng của nhiều người. Ai cũng sẵn sàng hợp tác với bạn để cùng tạo ra lợi nhuận.

Thời gian này chẳng những may mắn tài lộc mà chuyện tình cảm cũng rất đáng mừng. Với người độc thân, đối tượng để ý bấy lâu hóa ra cũng có cảm xúc tương tự với con giáp này. Còn các cặp vợ chồng tình cảm êm ấm, con cái chăm ngoan là động lực để bản mệnh cố gắng hơn nữa cho mái ấm của mình.

Con giáp tuổi Tuất

Tử vi 2 ngày cuối tuần thứ 7, Chủ Nhật, Lục Hợp mang lại sự chan hòa trong gia đình người tuổi Tuất, nhân cơ hội này, nếu bạn cảm thấy vô cùng không hài lòng với một điều gì đó đang diễn ra về nơi gia đình thì đừng im lặng, hãy lên tiếng chia sẻ để có được những góp ý. Đừng ngại những cuộc trao đổi, thảo luận, dù ban đầu chúng có thể gây ra những bất hòa, nhưng mọi người rồi sẽ tìm thấy tiếng nói chung mà thôi.

Ảnh minh họa: Internet

Chính Tài xuất hiện trong ngày hôm nay có thể là tin vui về tiền cho con giáp tuổi Tuất. Có những người nhận được khoản lương hoặc việc kinh doanh có nguồn thu đổ về nên bạn có một ngày Chủ nhật rủng rỉnh tiền tiêu.

Thổ - Mộc xung khắc khiến bạn mệnh thường có cảm giác lạc lõng, lúc này, bạn có thể sẽ cảm thấy cô đơn khi không có ai bầu bạn. Nhìn xung quanh ai cũng có đôi có cặp khiến bạn không khỏi tủi thân, nghĩ phận mình sao hẩm hiu đến thế.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!