Ngọn lửa bùng phát tại một căn nhà trong hẻm 72 đường số 4, phường Hiệp Bình, TP.HCM, khiến một người đàn ông mắc kẹt bên trong và tử vong.

Theo thông tin báo Người Lao Động, ngày 6/12, Công an phường Hiệp Bình, TPHCM đang điều tra nguyên nhân vụ cháy nhà khiến 1 người tử vong.

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Báo Người Lao Động.

Khoảng 7 giờ cùng ngày, đám cháy phát ra từ tầng 1 căn nhà trong hẻm 72 đường số 4, phường Hiệp Bình. Phát hiện cháy, người dân hô hoán dùng bình chữa cháy mini dập lửa nhưng bất thành.

Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an TPHCM điều động xe chữa cháy và cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Ít phút sau, đám cháy được dập tắt.

Vụ hỏa hoạn khiến 1 người tử vong. Ảnh: Báo Người Lao Động.

Sau khi phá cửa vào bên trong, cảnh sát phát hiện ông T.C.T, 47 tuổi đã tử vong. Hiện nguyên nhân đang được điều tra.

Trước đó, trên địa bàn TP.HCM cũng xảy ra vụ cháy khiến 4 người thiệt mạng thương tâm. Cụ thể như trước đó báo Lao Động đưa tin, vào khoảng hơn 4h sáng (5/12), ngọn lửa bất ngờ xuất hiện và lan nhanh trong quán ăn trên đường Trần Hưng Đạo (phường Cầu Ông Lãnh), khói lửa bao trùm gần như toàn bộ căn nhà. Cột khói đen dày đặc bốc cao hàng chục mét, có thể quan sát từ xa.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PC07), Công an TPHCM đã khẩn trương điều động lực lượng cùng xe thang chuyên dụng tiếp cận hiện trường. Công tác cứu hộ được ưu tiên, tập trung tìm kiếm và đưa người mắc kẹt ra ngoài.

Sau khi khống chế hỏa hoạn, cảnh sát đưa khoảng 8 người ra ngoài trong tình trạng ngạt khói, chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn và Bệnh viện Nhân dân Gia Định cấp cứu. Tuy nhiên, 4 người đã tử vong, một số người bị thương.

May mắn, có một bé trai được lực lượng chức năng kịp thời đưa xuống bằng thang cứu hộ an toàn. Công tác chữa cháy vẫn tiếp tục được triển khai khẩn trương nhằm ngăn ngọn lửa bùng phát trở lại.

Hiện, Công an TPHCM phối hợp các đơn vị liên quan thống kê thiệt hại ban đầu và làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn.

Cháy nhà làm 4 người tử vong ở TP.HCM: Người phụ nữ mới xin làm phụ quán 2 ngày thì gặp nạn tử vong Liên quan vụ cháy quán bún ốc trên đường Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh (TP.HCM) khiến 4 người tử vong, đến 10h30 ngày 5-12, các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM phối hợp Công an phường Cầu Ông Lãnh vẫn đang phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy.

