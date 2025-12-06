Đồng Tháp: 3 thanh niên uống nước ven đường bị xe khách giường nằm lao khiến 2 người thiệt mạng, 1 người bị thương

Đời sống 06/12/2025 11:02

Khi đến đoạn đường qua ấp Vĩnh Phú, xã Lấp Vò (Đồng Tháp), xe bất ngờ lao sang lề trái, tông vào ba thanh niên đang ngồi uống nước bên lề đường, trước cửa quán cà phê.

Theo báo Pháp Luật TP.HCM, ngày 6/12, Công an xã Lấp Vò và Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Tháp đang phối hợp điều tra làm rõ vụ xe khách lao vào lề tông ba người thương vong.

Đồng Tháp: 3 thanh niên uống nước ven đường bị xe khách giường nằm lao khiến 2 người thiệt mạng, 1 người bị thương - Ảnh 1
Ba thanh niên đang ngồi uống nước bên lề trái Quốc lộ 80, đoạn xã Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM. 

Thông tin ban đầu, khoảng 20 giờ 30 phút tối 5/12, tài xế Nguyễn Tấn Mảnh (50 tuổi, ngụ An Giang) điều khiển xe khách giường nằm lưu thông trên Quốc lộ 80.

Khi đi đến đoạn thuộc ấp Vĩnh Phú, xã Lấp Vò (hướng đi Sa Đéc), xe bất ngờ chuyển hướng qua lề trái tông vào ba người đang ngồi uống nước.

Đồng Tháp: 3 thanh niên uống nước ven đường bị xe khách giường nằm lao khiến 2 người thiệt mạng, 1 người bị thương - Ảnh 2
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM. 

Theo thông tin VietNamNet, cú va chạm khiến anh Huỳnh Trung T. (19 tuổi, ngụ xã Lai Vung, Đồng Tháp) và Nguyễn Huỳnh K. (19 tuổi, ngụ xã Lấp Vò) tử vong; anh Đoàn Tấn T. (18 tuổi, ngụ xã Lấp Vò) bị thương nặng.

Nhận tin báo, Công an xã Lấp Vò phối hợp Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Tháp khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

