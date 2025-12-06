Nửa cuối tháng 10 âm lịch, 3 con giáp ôm trong tay cả rừng vàng biển bạc, đi lạc vào Thần Tài, thăng hoa về mọi mặt, mọi điều hanh thông

Nửa cuối tháng 10 âm lịch, mang tới cơ hội cực lý tưởng để tuổi Dậu phát tài phát lộc. Bản mệnh kiếm tiền rất tốt từ việc kinh doanh buôn bán, không lo túng thiếu, chi tiêu phóng tay hơn. Quý nhân chỉ trợ giúp cho người làm kinh doanh tìm được đối tác làm ăn hợp tác có lợi với nền tảng là uy tín và chất lượng đảm bảo.

Về phương diện tình cảm, cơ hội để người độc thân thể hiện sức hút của mình đã tới, bản mệnh hãy chủ động và chăm chút vẻ bề ngoài hơn. Khi con giáp này yêu thương bản thân, tình yêu cũng sẽ tự đến gõ cửa.

Nửa cuối tháng 10 âm lịch, may mắn là tài vận nở hoa nhờ Tam Hội soi sáng. Càng bị người khác ghen ăn tức ở, bày trò hãm hại thì Mùi càng có tiền và thuận lợi trong việc kiếm tiền. Thời gian này bạn nào muốn đi xem nhà để mua hoặc sắm sửa nội thất mới, mua xe mới thì hãy làm trong buổi sáng.

Ảnh minh họa: Internet

Đây là thời điểm thích hợp để bạn hẹn hò cùng bạn bè, người yêu. Không cầu giàu sang phú quý, mong ước lớn nhất của Mùi lúc bấy giờ là chỉ cần người thân luôn vui vẻ và khỏe mạnh, thật may mắn là mong cầu của bạn đang được ông trời nghe thấy và đáp lại.

Con giáp tuổi Tỵ

Nửa cuối tháng 10 âm lịch, Thực Thần chiếu mệnh, người tuổi Tị làm nghề tự do có thể kiếm được một khoản khả quan trong thời điểm này. Bạn ngày càng xác lập được vị thế và danh tiếng của mình, khiến nhiều người nghe danh chủ động đến kí kết hợp đồng.

Ảnh minh họa: Internet

Người trẻ tuổi có thể tìm hiểu thêm các lĩnh vực đầu tư để sử dụng tiền hợp lý, khiến tiền đẻ ra tiền. Nếu có gì chưa rõ, bạn hãy hỏi những người giàu kinh nghiệm xung quanh, như vậy sẽ tránh được những sai sót gây hao tài.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!