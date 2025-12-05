TIN MỚI: Biển Đông sắp đón bão số 16, khu vực nào khả năng ảnh hưởng trực tiếp?

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, dự báo khoảng ngày 6-7/12, áp thấp nhiệt đới này có khả năng vượt qua khu vực miền Trung của Philippines và đi vào Biển Đông, có thể mạnh lên thành bão (cơn bão số 16). Sau đó, bão có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền của khu vực Trung và Nam Trung Bộ, gây ra đợt mưa vừa, mưa to từ Huế đến Khánh Hòa. Đây cũng là khu vực vừa trải qua đợt mưa lũ lịch sử.

Việt Nam đang trải qua một mùa bão lịch sử. Tính đến hết tháng 11/2025, Biển Đông đã ghi nhận 21 cơn bão và áp thấp nhiệt đới (gồm 15 bão và 6 áp thấp nhiệt đới). Với con số này, năm 2025 trở thành năm có số lượng bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động nhiều nhất trên Biển Đông kể từ khi bắt đầu thống kê quan trắc (từ năm 1961). Năm nhiều nhất trước đó là 2017 với 20 cơn bão/áp thấp nhiệt đới (16 bão, 4 áp thấp nhiệt đới).

Áp thấp nhiệt đới ngoài khơi Philippines có thể mạnh thành bão số 16 - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Theo thông tin từ VietNamNet, Việt Nam đang trải qua một mùa bão lịch sử. Tính đến hết tháng 11/2025, Biển Đông đã ghi nhận 21 cơn bão và áp thấp nhiệt đới (gồm 15 bão và 6 áp thấp nhiệt đới). Với con số này, năm 2025 trở thành năm có số lượng bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động nhiều nhất trên Biển Đông kể từ khi bắt đầu thống kê quan trắc (từ năm 1961). Năm nhiều nhất trước đó là 2017 với 20 cơn bão/áp thấp nhiệt đới (16 bão, 4 áp thấp nhiệt đới).

Cơ quan khí tượng dự báo, tháng 12/2025, ở khu vực Trung và Nam Trung Bộ có khả năng xuất hiện từ 1-2 đợt mưa vừa, mưa to trên diện rộng. Trong đó, lượng mưa ở khu vực từ Nam Quảng Trị đến phía Bắc của duyên hải Nam Trung Bộ có xu hướng cao hơn so với trung bình nhiều năm, cần đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét và trượt lở đất.

Mưa lũ ở Khánh Hòa đợt ngày 19-20/11 - Ảnh: VietNamNet

Ngoài ra, theo cơ quan khí tượng, cũng tháng 12 này, không khí lạnh tiếp tục có xu hướng gia tăng về tần suất, cường độ và có thể xuất hiện tình trạng rét đậm, rét hại ở miền Bắc, nhưng tập trung tại khu vực vùng núi phía Bắc. Không khí lạnh tiếp tục hoạt động mạnh trong các tháng 1-2/2026, gây ra các đợt rét đậm, rét hại.

Khu vực Nam Bộ có khả năng xuất hiện nắng nóng từ khoảng đầu tháng 3/2026 ở miền Đông Nam Bộ. Sau đó, từ cuối tháng 3 đến đầu tháng 4/2026, nắng nóng có xu hướng gia tăng cường độ và mở rộng dần sang khu vực miền Tây Nam Bộ (tương đương với trung bình nhiều năm). Khu vực Tây Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Huế có khả năng xuất hiện nắng nóng từ khoảng tháng 4/2026.