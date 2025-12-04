Danh tính nam thanh niên đánh người giữa phố sau va chạm giao thông ở Hà Nội

Đời sống 04/12/2025 16:06

Ngày 4/12, Công an TP Hà Nội cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Lê Bá Linh (28 tuổi, trú tại phường Vĩnh Tuy, Hà Nội) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Theo thông tin từ Báo Tuổi Trẻ, ngày 4/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Lê Bá Linh (SN 1997; trú tại phường Vĩnh Tuy, Hà Nội) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Danh tính nam thanh niên đánh người giữa phố sau va chạm giao thông ở Hà Nội - Ảnh 1
Đối tượng Lê Bá Linh - Ảnh: VietNamNet

Trước đó, khoảng 9h ngày 27/11, tại khu vực ngã tư Phạm Hùng - Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, xảy ra vụ va chạm giao thông giữa ô tô do Lê Bá Linh lái và xe ô tô do anh N.Đ.D. (SN 2002; trú tại xã Sơn Đồng, TP Hà Nội) điều khiển.

Hai bên lời qua tiếng lại, Linh đã đánh anh D. gây thương tích. Sau đó, đối tượng lái xe rời khỏi khu vực.

Ngay sau khi tiếp nhận tin trình báo, Công an phường Yên Hòa đã khẩn trương xác minh và làm việc với nạn nhân.

Danh tính nam thanh niên đánh người giữa phố sau va chạm giao thông ở Hà Nội - Ảnh 2
Hình ảnh đối tượng đánh người sau khi va chạm giao thông - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Theo thông tin từ VietNamNet, hành vi của Linh thể hiện tính chất côn đồ, coi thường pháp luật, gây hoang mang cho người dân tham gia giao thông.

Căn cứ vào tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã tạm giữ hình sự Lê Bá Linh về hành vi cố ý gây thương tích.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định.

