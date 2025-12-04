Ngày 4/12, Công an TP Hà Nội cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Lê Bá Linh (28 tuổi, trú tại phường Vĩnh Tuy, Hà Nội) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Theo thông tin từ Báo Tuổi Trẻ, ngày 4/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Lê Bá Linh (SN 1997; trú tại phường Vĩnh Tuy, Hà Nội) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Đối tượng Lê Bá Linh - Ảnh: VietNamNet

Trước đó, khoảng 9h ngày 27/11, tại khu vực ngã tư Phạm Hùng - Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, xảy ra vụ va chạm giao thông giữa ô tô do Lê Bá Linh lái và xe ô tô do anh N.Đ.D. (SN 2002; trú tại xã Sơn Đồng, TP Hà Nội) điều khiển.

Hai bên lời qua tiếng lại, Linh đã đánh anh D. gây thương tích. Sau đó, đối tượng lái xe rời khỏi khu vực.

Ngay sau khi tiếp nhận tin trình báo, Công an phường Yên Hòa đã khẩn trương xác minh và làm việc với nạn nhân.

Hình ảnh đối tượng đánh người sau khi va chạm giao thông - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Theo thông tin từ VietNamNet, hành vi của Linh thể hiện tính chất côn đồ, coi thường pháp luật, gây hoang mang cho người dân tham gia giao thông.

Căn cứ vào tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã tạm giữ hình sự Lê Bá Linh về hành vi cố ý gây thương tích.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định.

4 khối thép trên xe container 'bay' xuống đường, 1 người bị thương Những khối thép rơi khỏi rơmóc của xe đầu kéo xuống đường, xảy ra va chạm với xe máy làm người điều khiển xe bị thương.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/danh-tinh-nam-thanh-nien-anh-nguoi-giua-pho-sau-va-cham-giao-thong-o-ha-noi-747942.html