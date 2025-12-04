Những khối thép rơi khỏi rơmóc của xe đầu kéo xuống đường, xảy ra va chạm với xe máy làm người điều khiển xe bị thương.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, trưa 4/12, tại khu vực đường vào cảng Cái Mép (ngã 3 Cái Mép, phường Tân Phước, TP.HCM) xảy ra một vụ tai nạn khi khối kim loại to trên xe container rơi xuống đường, đè lên xe mô tô chạy cùng chiều bên cạnh khiến một người bị thương.

Thông tin ban đầu, khoảng 11 giờ trưa cùng ngày, xe container kéo theo Rơ moóc biển số 72R-008.27, chở bốn khối kim loại lưu thông theo hướng Quốc lộ 51 từ Bà Rịa về Phú Mỹ.

Khi đến khu vực ngã 3 Cái Mép, xe container chuyển hướng, rẽ từ Quốc lộ 51 qua đường vào khu vực cảng Cái Mép. Khi rẽ vào đường cảng Cái Mép được một đoạn ngắn, bất ngờ bốn khối kim loại trên xe container bị văng xuống đường.

Trong đó, một khối phía cuối xe rơi xuống đè lên phần đầu xe máy biển số 60-B2 518.31 đang chạy phía sau cùng chiều.

Khối kim loại lớn trên xe container rơi xuống đường khiến người điều khiển xe máy đi bên cạnh bị thương - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Theo thông tin từ báo Lao Động, cú va chạm làm người đàn ông bị thương ở chân, được nhanh chóng đưa đi cấp cứu. Tại hiện trường, các khối thép hình hộp nằm ở ven đường, có khối đang đè lên xe máy làm hư hỏng phương tiện.

Sau khi nhận được thông tin, lực lượng chức năng đã nhanh chóng tiếp cận, phong tỏa hiện trường và phân luồng giao thông để điều tra nguyên nhân.

