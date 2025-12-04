4 khối thép trên xe container 'bay' xuống đường, 1 người bị thương

Đời sống 04/12/2025 15:21

Những khối thép rơi khỏi rơmóc của xe đầu kéo xuống đường, xảy ra va chạm với xe máy làm người điều khiển xe bị thương.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, trưa 4/12, tại khu vực đường vào cảng Cái Mép (ngã 3 Cái Mép, phường Tân Phước, TP.HCM) xảy ra một vụ tai nạn khi khối kim loại to trên xe container rơi xuống đường, đè lên xe mô tô chạy cùng chiều bên cạnh khiến một người bị thương.

Thông tin ban đầu, khoảng 11 giờ trưa cùng ngày, xe container kéo theo Rơ moóc biển số 72R-008.27, chở bốn khối kim loại lưu thông theo hướng Quốc lộ 51 từ Bà Rịa về Phú Mỹ.

Khi đến khu vực ngã 3 Cái Mép, xe container chuyển hướng, rẽ từ Quốc lộ 51 qua đường vào khu vực cảng Cái Mép. Khi rẽ vào đường cảng Cái Mép được một đoạn ngắn, bất ngờ bốn khối kim loại trên xe container bị văng xuống đường.

Trong đó, một khối phía cuối xe rơi xuống đè lên phần đầu xe máy biển số 60-B2 518.31 đang chạy phía sau cùng chiều.

 

4 khối thép trên xe container 'bay' xuống đường, 1 người bị thương - Ảnh 1
Khối kim loại lớn trên xe container rơi xuống đường khiến người điều khiển xe máy đi bên cạnh bị thương - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Theo thông tin từ báo Lao Động, cú va chạm làm người đàn ông bị thương ở chân, được nhanh chóng đưa đi cấp cứu. Tại hiện trường, các khối thép hình hộp nằm ở ven đường, có khối đang đè lên xe máy làm hư hỏng phương tiện.

Sau khi nhận được thông tin, lực lượng chức năng đã nhanh chóng tiếp cận, phong tỏa hiện trường và phân luồng giao thông để điều tra nguyên nhân.

NÓNG: Giá xăng tăng mạnh, lên gần 20.500 đồng một lít

NÓNG: Giá xăng tăng mạnh, lên gần 20.500 đồng một lít

Từ 15h ngày 4/12, giá xăng RON 95 tăng 460 đồng/lít lên 20.460 đồng/lít. Tính từ đầu năm, mặt hàng này đã có 27 lần tăng giá và 23 lần giảm giá.

Xem thêm
Từ khóa:   Khối thép rơi xuống đường tin moi vi phạm giao thông

TIN MỚI NHẤT

Xót xa tình trạng hiện tại của nghệ sĩ Tấn Beo sau đột quỵ não

Xót xa tình trạng hiện tại của nghệ sĩ Tấn Beo sau đột quỵ não

Hậu trường 24 phút trước
Đúng 16h30 sáng ngày mai, thứ Sáu 5/12/2025, 3 con giáp càng tiêu nhiều càng giàu có, may mắn bậc nhất, tài lộc rực sáng, thành công viên mãn

Đúng 16h30 sáng ngày mai, thứ Sáu 5/12/2025, 3 con giáp càng tiêu nhiều càng giàu có, may mắn bậc nhất, tài lộc rực sáng, thành công viên mãn

Tâm linh - Tử vi 34 phút trước
'Như Ý truyện' Trương Giai Ninh kiểm tra điện thoại, cãi nhau tay đôi với bạn trai giữa phố

'Như Ý truyện' Trương Giai Ninh kiểm tra điện thoại, cãi nhau tay đôi với bạn trai giữa phố

Sao quốc tế 45 phút trước
Danh tính nam thanh niên đánh người giữa phố sau va chạm giao thông ở Hà Nội

Danh tính nam thanh niên đánh người giữa phố sau va chạm giao thông ở Hà Nội

Đời sống 49 phút trước
5 ngày liên tiếp (5, 6, 7, 8 và 9/12/2025), 3 con giáp Phú Quý đủ đường, may mắn hơn người, ngửa mặt hứng Lộc Trời, tiền chảy vào đầy túi

5 ngày liên tiếp (5, 6, 7, 8 và 9/12/2025), 3 con giáp Phú Quý đủ đường, may mắn hơn người, ngửa mặt hứng Lộc Trời, tiền chảy vào đầy túi

Tâm linh - Tử vi 55 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Sáu 5/12/2025, 3 con giáp dám nghĩ dám làm, tài lộc hanh thông như 'cá gặp nước', tương lai giàu có viên mãn

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 5/12/2025, 3 con giáp dám nghĩ dám làm, tài lộc hanh thông như 'cá gặp nước', tương lai giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 59 phút trước
Nhìn ra bãi đất trống, người dân sốc nặng khi thấy thằn lằn khổng lồ đang cắn một thứ gây sốc

Nhìn ra bãi đất trống, người dân sốc nặng khi thấy thằn lằn khổng lồ đang cắn một thứ gây sốc

Video 1 giờ 25 phút trước
4 khối thép trên xe container 'bay' xuống đường, 1 người bị thương

4 khối thép trên xe container 'bay' xuống đường, 1 người bị thương

Đời sống 1 giờ 34 phút trước
NÓNG: Giá xăng tăng mạnh, lên gần 20.500 đồng một lít

NÓNG: Giá xăng tăng mạnh, lên gần 20.500 đồng một lít

Đời sống 1 giờ 36 phút trước
Bắc Đẩu ghi tên 3 con giáp vào sổ vàng trong 3 ngày cuối tuần (5, 6, 7 tháng 12) không lo thất nghiệp, giàu có hiển vinh, đại Phú đại Quý, Tài Chính sung túc

Bắc Đẩu ghi tên 3 con giáp vào sổ vàng trong 3 ngày cuối tuần (5, 6, 7 tháng 12) không lo thất nghiệp, giàu có hiển vinh, đại Phú đại Quý, Tài Chính sung túc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 55 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 4/12/2025: Tiếp tục sụt giảm, người mua sẽ lỗ 3 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 4/12/2025: Tiếp tục sụt giảm, người mua sẽ lỗ 3 triệu đồng/lượng

NÓNG: Đèo nối Đà Lạt với TP.HCM sạt lở giữa đêm, giao thông chia cắt

NÓNG: Đèo nối Đà Lạt với TP.HCM sạt lở giữa đêm, giao thông chia cắt

Lâm Đồng: Nước lũ dâng nhanh, quốc lộ 1 ngập sâu gây chia cắt tại ngã ba Gộp

Lâm Đồng: Nước lũ dâng nhanh, quốc lộ 1 ngập sâu gây chia cắt tại ngã ba Gộp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tiết lộ chiêu lừa khiến nam sinh 21 tuổi ở Hà Nội sập bẫy, gia đình mất trắng 550 triệu

Tiết lộ chiêu lừa khiến nam sinh 21 tuổi ở Hà Nội sập bẫy, gia đình mất trắng 550 triệu

Thương tâm: Bé trai 6 tuổi tử vong do bệnh dại

Thương tâm: Bé trai 6 tuổi tử vong do bệnh dại

Danh tính nam thanh niên đánh người giữa phố sau va chạm giao thông ở Hà Nội

Danh tính nam thanh niên đánh người giữa phố sau va chạm giao thông ở Hà Nội

NÓNG: Giá xăng tăng mạnh, lên gần 20.500 đồng một lít

NÓNG: Giá xăng tăng mạnh, lên gần 20.500 đồng một lít

Nghẹt thở giải cứu 6 công nhân đo đạc bị nước lũ cô lập ở Lâm Đồng

Nghẹt thở giải cứu 6 công nhân đo đạc bị nước lũ cô lập ở Lâm Đồng

NÓNG: Ngày 5/12, triều cường đạt đỉnh cao kết hợp mưa lớn gây ngập úng ở TP.HCM

NÓNG: Ngày 5/12, triều cường đạt đỉnh cao kết hợp mưa lớn gây ngập úng ở TP.HCM