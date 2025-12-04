Hồ Ca và vợ đã đón con trai thứ hai, tiết lộ cuộc sống hôn nhân ở tuổi 43

“Tôi là kẻ thất bại, việc cân bằng này tôi làm chẳng tốt chút nào. Phần lớn thời gian tôi ở ngoài quay phim, thường vắng mặt trong hành trình trưởng thành của con cái", ngôi sao Ba Giọt Máu chia sẻ. Anh thừa nhận vì bận bịu với công việc, thời gian anh dành cho các con quá ít ỏi.

Trong một cuộc phỏng vấn mới đây, Hồ Ca lần đầu xác nhận mình đã là ông bố hai con. Diễn viên 43 tuổi cho biết người con thứ hai của anh là một bé trai. Song, anh cũng thừa nhận bản thân là người chồng, người cha chưa tốt, không biết cách cân bằng giữa gia đình và sự nghiệp.

Diễn viên kể từng vì không muốn xa con gái quá lâu, nên một lần đã quyết định mang theo em bé đi quay phim. Sau đó, anh suy nghĩ lại và cảm thấy vô cùng ân hận, cho rằng hành động này quá thiếu thận trọng.

Hồ Ca cũng thừa nhận đối xử thiếu công bằng với hai con, đôi khi tỏ ra quá nghiêm khắc với con trai, song lại nuông chiều con gái. “Có lẽ tôi bao dung với con gái nhiều hơn, còn với con trai thì tôi lại không đủ kiên nhẫn”, Hồ Ca chia sẻ.

Trong buổi phỏng vấn, Hồ Ca tiết lộ cảm thấy mình có phần “hết thời”, đặc biệt là khi dàn diễn viên trẻ tài năng hiện nay mọc lên như nấm. Sau khi lập gia đình và có hai con, anh dần cảm thấy nên bỏ bớt gánh nặng công việc, tập trung chăm sóc gia đình.

Hồ Ca sinh năm 1982, là nam nghệ sĩ hạng A của Trung Quốc. Anh được khán giả Việt Nam biết đến qua các tác phẩm như Tiên kiếm kỳ hiệp, Hiên viên kiếm - Thiên chi ngân, Thần thoại, Anh hùng xạ điêu (2008), Lang Nha Bảng, Kẻ ngụy trang...

Đầu năm 2023, anh thông báo kết hôn và đón con gái đầu lòng. Vợ của Hồ Ca cũng là trợ lý, kiêm đại diện phát ngôn cho anh. Trước khi yên bề gia thất, Hồ Ca lận đận tình duyên. Nam diễn viên từng có thời gian hẹn hò nhiều đồng nghiệp nổi tiếng như Tiết Giai Ngưng, Giang Sơ Ảnh hay thiên kim Lâm Hiểu nhưng đều dang dở.