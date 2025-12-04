Lâm Đồng: Nước lũ dâng nhanh, quốc lộ 1 ngập sâu gây chia cắt tại ngã ba Gộp

Đời sống 04/12/2025 10:20

Người dân địa phương cho biết, từ 2h ngày 4/12, nước dâng cao trên Quốc lộ 1 đoạn km1678 (ngã ba Gộp) khiến rất nhiều phương tiện không thể lưu thông. Sau đó, người dân ở khu vực ngập sâu được lực lượng chức năng di dời đến nơi an toàn.

 

Theo thông tin báo Dân Trí, ngày 4/12, cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng phong tỏa các vị trí xung yếu, ngập lụt để đảm bảo an toàn cho người dân. Đồng thời, tỉnh này thực hiện các phương án khắc phục sự cố do mưa lũ gây nên.

Lâm Đồng: Nước lũ dâng nhanh, quốc lộ 1 ngập sâu gây chia cắt tại ngã ba Gộp - Ảnh 1

Lâm Đồng: Nước lũ dâng nhanh, quốc lộ 1 ngập sâu gây chia cắt tại ngã ba Gộp - Ảnh 2
Nước lũ dâng nhanh, quốc lộ 1 đoạn qua Lâm Đồng ngập sâu. Ảnh: Báo Dân Trí. 

Rạng sáng cùng ngày, mưa lớn kéo dài kết hợp nước thượng nguồn đổ về khiến các khu dân cư thuộc xã Hiệp Thạnh, Lương Sơn, Liên Hương, Hàm Trí bị ngập sâu. Nước lũ dâng cao, gây ngập 0,2-1m tại 4 điểm trên quốc lộ 1, đoạn thuộc địa bàn xã Lương Sơn, giao thông tê liệt.

Rạng sáng cùng ngày, lực lượng chức năng có mặt phong tỏa khu vực bị ngập, điều tiết giao thông.

Theo thông tin báo Người Lao Động, để hỗ trợ ứng cứu, các xe tải gầm cao được huy động đưa lực lượng cứu hộ vượt qua điểm ngập. Một mô tô nước cũng được điều đến hiện trường để tiếp cận các khu vực sâu, đưa người dân ra ngoài an toàn.

Lâm Đồng: Nước lũ dâng nhanh, quốc lộ 1 ngập sâu gây chia cắt tại ngã ba Gộp - Ảnh 3

Lâm Đồng: Nước lũ dâng nhanh, quốc lộ 1 ngập sâu gây chia cắt tại ngã ba Gộp - Ảnh 4
Xe tải chở lực lượng cứu hộ vượt nước ngập. Ảnh: Báo Người Lao Động.

Nhiều dải phân cách trên Quốc lộ 1 bị dòng chảy mạnh xô lệch. Tại xã Lương Sơn, Quốc lộ 1 tiếp tục bị ngập, các phương tiện phải dừng chờ, tạo áp lực lớn cho công tác điều tiết giao thông.

Cùng thời điểm xảy ra ngập lụt, các hồ thủy lợi lớn ở khu vực tỉnh Bình Thuận cũ tăng lượng xả điều tiết.

Từ 6 giờ ngày 4/12, hồ Sông Quao (huyện Hàm Thuận Bắc cũ) nâng lưu lượng xả từ 350 lên 500 m³/giây tùy theo lượng nước đến hồ. Trước đó, lúc 4 giờ 30, hồ Lòng Sông (huyện Tuy Phong cũ) đã xả tràn với lưu lượng 1.200 m³/giây và dự kiến tiếp tục tăng khi nước từ thượng nguồn đổ về.

Tại khu vực hồ Sông Lũy (huyện Bắc Bình cũ), mưa lớn kéo dài khiến nước đổ về các đập, sông và hồ nhanh, buộc Ban Quản lý hồ Sông Lũy phát thông báo khả năng tăng lưu lượng xả tràn từ 100 lên 150 m³/giây.

Lâm Đồng: Nước lũ dâng nhanh, quốc lộ 1 ngập sâu gây chia cắt tại ngã ba Gộp - Ảnh 5
Quốc lộ 1, đoạn km1678 ngập nặng gây chia cắt giao thông. Ảnh: Báo Người Lao Động. 

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Võ Tiến Trung, Chủ tịch UBND xã Lương Sơn, cho biết, chính quyền xã cử lực lượng hỗ trợ người dân di chuyển tài sản lên cao, theo dõi các điểm nguy hiểm và thực hiện phương án khắc phục hậu quả.

Tại xã Liên Hương, nước thượng nguồn đổ về gây ngập khu dân cư, nhiều tuyến giao thông trong xã bị nước nhấn chìm. Lực lượng chức năng huy động người, phương tiện, hỗ trợ người dân sơ tán khỏi vùng nguy hiểm.

Trong khi đó, vùng hạ lưu các xã Hàm Thuận, Hàm Thuận Bắc và phường Hàm Thắng nước dâng nhanh từ khoảng 3h cùng ngày, nhiều tuyến đường trong khu dân cư ngập sâu.

Hiện, lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường, khuyến cáo người dân di chuyển ra khỏi khu vực ngập nước để đảm bảo an toàn.

Được biết, do mưa lớn kéo dài, nhiều hồ thủy lợi trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng tăng lưu lượng xả lũ để bảo đảm an toàn công trình.

Đắk Lắk: Ám ảnh hàng nghìn lời cầu cứu xé lòng của người dân vùng lũ trong đêm nước ngập mái nhà

Đắk Lắk: Ám ảnh hàng nghìn lời cầu cứu xé lòng của người dân vùng lũ trong đêm nước ngập mái nhà

Hàng triệu hộ dân ở khu vực hạ lưu sông Ba, sông Kỳ Lộ,… cũng rơi vào cảnh tương tự, nước lên 1 đêm, cuốn sạch đồ đạc, xe cộ, nhiều người phải bồng bế nhau chạy lên mái nhà hoặc trèo lên cây để thoát tạm.

Xem thêm
Từ khóa:   Quốc lộ 1 bị ngập ngập ở tỉnh Bình Thuận tin mới

TIN MỚI NHẤT

Xác minh clip 2 phụ nữ ở Hà Nội thẳng thừng 'chê' 30.000 đồng tiền ủng hộ bão lũ

Xác minh clip 2 phụ nữ ở Hà Nội thẳng thừng 'chê' 30.000 đồng tiền ủng hộ bão lũ

Đời sống 21 phút trước
Đúng 12h trưa mai (5/12/2025), 3 con giáp bứt phá số mệnh, Tài Lộc tỏa ánh hào quang, làm gì cũng xuôi chèo mát mái, tiền tài đầy túi

Đúng 12h trưa mai (5/12/2025), 3 con giáp bứt phá số mệnh, Tài Lộc tỏa ánh hào quang, làm gì cũng xuôi chèo mát mái, tiền tài đầy túi

Tâm linh - Tử vi 34 phút trước
Danh tính thí sinh ở Hà Nội bị huỷ kết quả thi THPT và bằng tốt nghiệp

Danh tính thí sinh ở Hà Nội bị huỷ kết quả thi THPT và bằng tốt nghiệp

Đời sống 41 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/12-6/12), Thần Tài xóa sạch điềm xui, 3 con giáp mang số mệnh như ý, bội thu tiền của, đào hoa vây quanh

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/12-6/12), Thần Tài xóa sạch điềm xui, 3 con giáp mang số mệnh như ý, bội thu tiền của, đào hoa vây quanh

Tâm linh - Tử vi 49 phút trước
Bắt chước trò 'ghe bobo' trên TikTok, bé trai lớp 2 đuối nước tử vong

Bắt chước trò 'ghe bobo' trên TikTok, bé trai lớp 2 đuối nước tử vong

Đời sống 54 phút trước
Bí đao, món ăn quen thuộc của mọi nhà nhưng có 4 món không nên nấu cùng kẻo gây hại cho sức khỏe

Bí đao, món ăn quen thuộc của mọi nhà nhưng có 4 món không nên nấu cùng kẻo gây hại cho sức khỏe

Sống khỏe 1 giờ 4 phút trước
Nhìn nét chữ đoán tính cách của trẻ

Nhìn nét chữ đoán tính cách của trẻ

Nuôi dạy con 1 giờ 19 phút trước
Vợ chồng Mailisa bị bắt, khách ôm đống kem hàng chục triệu đồng 'khóc ròng'

Vợ chồng Mailisa bị bắt, khách ôm đống kem hàng chục triệu đồng 'khóc ròng'

Đời sống 1 giờ 24 phút trước
Cuối ngày 4/12/2025, 3 con giáp vượng cả tình lẫn tiền, tài lộc tăng gấp bội, kho chất đầy vàng, của cải ngập lối

Cuối ngày 4/12/2025, 3 con giáp vượng cả tình lẫn tiền, tài lộc tăng gấp bội, kho chất đầy vàng, của cải ngập lối

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 34 phút trước
Mẹ của Lưu Diệc Phi được khán giả nhận xét khí chất, vũ đạo 'như tiên nữ'

Mẹ của Lưu Diệc Phi được khán giả nhận xét khí chất, vũ đạo 'như tiên nữ'

Sao quốc tế 1 giờ 34 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: 46 công ty dược nước ngoài có thuốc vi phạm chất lượng, phát hiện nhiều cái tên 'quen mặt'

NÓNG: 46 công ty dược nước ngoài có thuốc vi phạm chất lượng, phát hiện nhiều cái tên 'quen mặt'

Giá vàng hôm nay, ngày 4/12/2025: Tiếp tục sụt giảm, người mua sẽ lỗ 3 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 4/12/2025: Tiếp tục sụt giảm, người mua sẽ lỗ 3 triệu đồng/lượng

NÓNG: Đèo nối Đà Lạt với TP.HCM sạt lở giữa đêm, giao thông chia cắt

NÓNG: Đèo nối Đà Lạt với TP.HCM sạt lở giữa đêm, giao thông chia cắt

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nam sinh viên mất tích gần 1 tháng sau khi xin nhiều tiền từ gia đình

Nam sinh viên mất tích gần 1 tháng sau khi xin nhiều tiền từ gia đình

Xác minh clip 2 phụ nữ ở Hà Nội thẳng thừng 'chê' 30.000 đồng tiền ủng hộ bão lũ

Xác minh clip 2 phụ nữ ở Hà Nội thẳng thừng 'chê' 30.000 đồng tiền ủng hộ bão lũ

Danh tính thí sinh ở Hà Nội bị huỷ kết quả thi THPT và bằng tốt nghiệp

Danh tính thí sinh ở Hà Nội bị huỷ kết quả thi THPT và bằng tốt nghiệp

Bắt chước trò 'ghe bobo' trên TikTok, bé trai lớp 2 đuối nước tử vong

Bắt chước trò 'ghe bobo' trên TikTok, bé trai lớp 2 đuối nước tử vong

Vợ chồng Mailisa bị bắt, khách ôm đống kem hàng chục triệu đồng 'khóc ròng'

Vợ chồng Mailisa bị bắt, khách ôm đống kem hàng chục triệu đồng 'khóc ròng'

Nhận tin 'con trai gặp nạn', cụ bà bán vàng để chuyển cho kẻ xấu 2 tỷ đồng

Nhận tin 'con trai gặp nạn', cụ bà bán vàng để chuyển cho kẻ xấu 2 tỷ đồng