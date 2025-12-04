Lâm Đồng: Nước lũ dâng nhanh, quốc lộ 1 ngập sâu gây chia cắt tại ngã ba Gộp

Theo thông tin báo Dân Trí , ngày 4/12, cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng phong tỏa các vị trí xung yếu, ngập lụt để đảm bảo an toàn cho người dân. Đồng thời, tỉnh này thực hiện các phương án khắc phục sự cố do mưa lũ gây nên.

Rạng sáng cùng ngày, lực lượng chức năng có mặt phong tỏa khu vực bị ngập, điều tiết giao thông.

Rạng sáng cùng ngày, mưa lớn kéo dài kết hợp nước thượng nguồn đổ về khiến các khu dân cư thuộc xã Hiệp Thạnh, Lương Sơn, Liên Hương, Hàm Trí bị ngập sâu. Nước lũ dâng cao, gây ngập 0,2-1m tại 4 điểm trên quốc lộ 1, đoạn thuộc địa bàn xã Lương Sơn, giao thông tê liệt.

Theo thông tin báo Người Lao Động, để hỗ trợ ứng cứu, các xe tải gầm cao được huy động đưa lực lượng cứu hộ vượt qua điểm ngập. Một mô tô nước cũng được điều đến hiện trường để tiếp cận các khu vực sâu, đưa người dân ra ngoài an toàn.

Xe tải chở lực lượng cứu hộ vượt nước ngập. Ảnh: Báo Người Lao Động.

Nhiều dải phân cách trên Quốc lộ 1 bị dòng chảy mạnh xô lệch. Tại xã Lương Sơn, Quốc lộ 1 tiếp tục bị ngập, các phương tiện phải dừng chờ, tạo áp lực lớn cho công tác điều tiết giao thông.

Cùng thời điểm xảy ra ngập lụt, các hồ thủy lợi lớn ở khu vực tỉnh Bình Thuận cũ tăng lượng xả điều tiết.

Từ 6 giờ ngày 4/12, hồ Sông Quao (huyện Hàm Thuận Bắc cũ) nâng lưu lượng xả từ 350 lên 500 m³/giây tùy theo lượng nước đến hồ. Trước đó, lúc 4 giờ 30, hồ Lòng Sông (huyện Tuy Phong cũ) đã xả tràn với lưu lượng 1.200 m³/giây và dự kiến tiếp tục tăng khi nước từ thượng nguồn đổ về.

Tại khu vực hồ Sông Lũy (huyện Bắc Bình cũ), mưa lớn kéo dài khiến nước đổ về các đập, sông và hồ nhanh, buộc Ban Quản lý hồ Sông Lũy phát thông báo khả năng tăng lưu lượng xả tràn từ 100 lên 150 m³/giây.

Quốc lộ 1, đoạn km1678 ngập nặng gây chia cắt giao thông. Ảnh: Báo Người Lao Động.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Võ Tiến Trung, Chủ tịch UBND xã Lương Sơn, cho biết, chính quyền xã cử lực lượng hỗ trợ người dân di chuyển tài sản lên cao, theo dõi các điểm nguy hiểm và thực hiện phương án khắc phục hậu quả.

Tại xã Liên Hương, nước thượng nguồn đổ về gây ngập khu dân cư, nhiều tuyến giao thông trong xã bị nước nhấn chìm. Lực lượng chức năng huy động người, phương tiện, hỗ trợ người dân sơ tán khỏi vùng nguy hiểm.

Trong khi đó, vùng hạ lưu các xã Hàm Thuận, Hàm Thuận Bắc và phường Hàm Thắng nước dâng nhanh từ khoảng 3h cùng ngày, nhiều tuyến đường trong khu dân cư ngập sâu.

Hiện, lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường, khuyến cáo người dân di chuyển ra khỏi khu vực ngập nước để đảm bảo an toàn.

Được biết, do mưa lớn kéo dài, nhiều hồ thủy lợi trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng tăng lưu lượng xả lũ để bảo đảm an toàn công trình.