Lực lượng chức năng dù dốc toàn lực vẫn không thể tiếp cận hết những điểm ngập sâu, đường sá bị chia cắt. Dòng nước xiết khiến việc cứu hộ trở nên vô cùng nguy hiểm.

Theo thông tin VTC News , suốt nhiều giờ trong đêm, hàng ngàn người cố gắng gọi điện, nhắn tin, đăng clip kêu cứu khi nước lũ bất ngờ dâng cao, cuốn trôi mọi lối thoát, cô lập toàn bộ hàng trăm khu dân cư.

Một trong những lời kêu cứu gây ám ảnh cộng đồng mạng là đoạn clip chỉ có âm thanh của một người phụ nữ trẻ. Trong bóng tối đặc quánh của đêm mưa, chị vừa khóc vừa nói rằng ba mẹ con đang kẹt trên mái nhà, nước chạm đến mép mái và gió lộng mạnh khiến chị run rẩy từng câu nói.

Trên mạng xã hội, những lời cầu cứu xé lòng liên tục được chia sẻ: “Ai cứu con trai em với. Không còn hy vọng cuối cùng sao mọi người…”, hay “Ba mẹ con ngồi khóc 8 tiếng trên nóc nhà chưa được cứu…”. Mỗi tin nhắn, mỗi đoạn ghi âm đều mang theo sự tuyệt vọng của những người đang cố bấu víu từng phút vào sự sống.

Ngồi co ro suốt đêm trên nóc nhà tôn lạnh buốt, chị Đỗ Thị Hồng Đào (SN 1994, nhóm 3 Bầu Trạnh Vạn Lộc, xã Hòa Mỹ Đông cũ – nay là xã Hòa Mỹ, tỉnh Đắk Lắk) kể rằng chị và hai con nhỏ đã bám vào mái nhà từ tối hôm trước.

Chồng chị Đào làm thợ hồ ở TP.HCM, nghe tin vợ con gặp nạn nhưng bất lực vì đường sá tê liệt. Xóm chị nằm giữa cánh đồng, chỉ có 4 nhà. Khi nước lên quá nhanh, nhà chị và một nhà hàng xóm – nơi cũng có một người mẹ và hai con nhỏ đều leo lên mái nhà chờ cứu hộ nhưng suốt đêm không ai tiếp cận được.

Người phụ nữ bất lực cầu cứu khi có con nhỏ nhịn đói suốt đêm. Ảnh: VTC News.

“Sao không ai cứu mẹ con em… Con em nhịn đói từ trưa hôm qua đến giờ. Lạnh lắm, đói lắm… không trụ được nữa rồi… cúp máy…” – đó là câu nói cuối cùng của chị Đào lúc 3h sáng 20/11 trước khi mất liên lạc hoàn toàn.

Không riêng chị Đào, hàng triệu hộ dân ở khu vực hạ lưu sông Ba, sông Kỳ Lộ,… cũng rơi vào cảnh tương tự, nước lên 1 đêm, cuốn sạch đồ đạc, xe cộ, nhiều người phải bồng bế nhau chạy lên mái nhà hoặc trèo lên cây để thoát tạm.

Trong đêm, nhiều đội cứu nạn chuyên nghiệp từ các tỉnh Lâm Đồng và cả các nhóm cứu hộ tự nguyện đã khẩn cấp lên đường hỗ trợ Đắk Lắk. Tuy nhiên, lũ lên quá nhanh, nhiều tuyến đường chìm sâu 2- 4m, dòng chảy xiết khiến việc tiếp cận vùng ngập trở nên vô cùng nguy hiểm.

Trẻ em và người già ngồi trên xuồng chống chọi với cơn lũ. Ảnh: VTC News.

Theo thông tin báo Người Lao Động, Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Đắk Lắk cho biết lúc 4 giờ 15 phút sáng nay (20-11), Nhà máy thủy điện Sông Ba Hạ đã giảm lưu lượng xả lũ xuống còn 13.400m3/giây.

Lưu lượng này vẫn còn ở mức rất cao, khiến khu vực hạ lưu sông Ba vẫn còn ngập sâu và ngập lâu. Tuy nhiên, so với thời điểm xả lũ lịch sử của thủy điện này lúc 16 giờ ngày 19-11, với lưu lượng lên đến 16.100m3/giây, thì lưu lượng xả lũ đã giảm 2.700m3/giây.

Trong chiều và đêm qua, Thủy điện Sông Ba Hạ đã phải nâng mức giữ nước lại hồ, từ 105 m (so với mực nước biển) theo thiết kế mực nước dâng bình thường lên 105,96 m mực nước lũ thiết kế.

Cùng với đó, lưu lượng nước về hồ Thủy điện Sông Ba cũng giảm dần do khu vực thượng nguồn sông Ba mưa đã giảm, nên lưu lượng xả lũ cũng đã giảm dần từ 16.100 m3/giây lúc 16 giờ ngày 19-11, xuống 15.600 m3/giây lúc 19 giờ ngày 19-11, rồi xuống 13.800 m3/giây lúc 2 giờ ngày 20-11 và hiện thủy điện này đang xả lũ ở lưu lượng 13.400 m3/giây từ lúc 4 giờ 15 phút ngày 20-11 và hiện đang giữ ở lưu lượng xả lũ này.

Nhiều người nằm trên mái nhà giữa mênh mông là biển nước, cúp điện. Ảnh: VTC News.

Trong khi trước đó, theo dự báo của Trung tâm Khí thượng thủy văn Trung bộ, lưu lượng về hồ thủy điện Sông Ba tăng nhanh và đạt đỉnh vào chiều tối 19-11 ở mức lưu lượng 21.000 m3/giây đến 22.000 m3/giây. Nếu nước lũ về hồ ở lưu lượng này thì dù hồ Thủy điện Sông Ba Hạ có trữ thêm nước vượt mực nước dâng bình thường thì chỉ trong vòng 1 đến 2 giờ sẽ đạt đến mực nước lũ thiết kế là 105,96m, buộc thủy điện này phải xả lũ bằng lưu lượng nước về hồ. Lúc này hạ du sông Ba chỉ có thể chìm sâu trong nước.

Cơ quan khí tượng nhận định đợt lũ này diễn biến hết sức phức tạp, phạm vi ảnh hưởng rộng, tốc độ nước dâng nhanh, gây nguy cơ sạt lở, ngập sâu và cô lập kéo dài ở nhiều tỉnh. Người dân được khuyến cáo theo dõi chặt chẽ cảnh báo, giữ liên lạc và tìm vị trí an toàn nhất có thể trong khi chờ lực lượng cứu hộ tiếp cận.