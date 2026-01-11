Cơ thể sẽ thay đổi thế nào nếu ăn một thìa tỏi ngâm mật ong mỗi sáng?

Sống khỏe 11/01/2026 05:30

Hỗn hợp tỏi ngâm mật ong được nhiều người ví như “lá chắn tự nhiên”, giúp cơ thể chống viêm, tăng đề kháng và thích nghi tốt hơn khi thời tiết thay đổi.

Tỏi được sử dụng như một gia vị trong các món ăn hàng ngày hoặc được ăn sống để tận dụng dược tính tự nhiên. Ngoài ra, tỏi còn có thể được ngâm chung với mật ong, giúp giảm mùi hăng khó chịu và tăng cường hiệu quả hỗ trợ sức khỏe.

Cơ thể sẽ thay đổi thế nào nếu ăn một thìa tỏi ngâm mật ong mỗi sáng? - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Công dụng của tỏi ngâm mật ong

Tăng cường hệ miễn dịch

Tỏi có thể bảo vệ cơ thể con người khỏi vi khuẩn hoặc virus. Trong tỏi chứa nhiều chất dinh dưỡng, vitamin, allicin, giúp tăng cường hệ thống miễn dịch, hỗ trợ loại bỏ các chất độc hại ra khỏi cơ thể. Vì vậy, bạn có thể ăn 1-2 tép tỏi sống hoặc uống dung dịch tỏi ngâm mật ong pha loãng để tăng sức đề kháng trong mùa dịch cúm căng thẳng.

Mật ong dưỡng ẩm phổi, thường xuyên uống mật ong có thể phòng ngừa bệnh phổi. Ăn tỏi có tác dụng kháng viêm, diệt khuẩn, phòng bệnh. Sử dụng dung dịch tỏi ngâm mật ong sẽ giúp bạn tăng cường sức khỏe và giảm ho hiệu quả.

Cơ thể sẽ thay đổi thế nào nếu ăn một thìa tỏi ngâm mật ong mỗi sáng? - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Phòng chống ung thư

Tỏi chứa các thành phần như diallyl disulfide, có thể phát huy khả năng chống oxy hóa và chống viêm, tăng cường hoạt động của tế bào miễn dịch, từ đó củng cố hệ thống phòng thủ của cơ thể. Các nghiên cứu cũng chỉ ra rằng những người thường xuyên ăn tỏi có nguy cơ mắc ung thư đại tràng thấp hơn 25%. Tại Nhật Bản, mọi người thường thêm tỏi vào chế độ ăn hàng ngày để tăng sức đề kháng cho cơ thể, phòng chống ung thư.

Cải thiện trí nhớ

Nếu bạn muốn thoát khỏi tình trạng não cá vàng, hãy thử sử dụng tỏi ngâm mật ong. Các chất oxy hóa có trong tỏi và mật ong có thể ngăn ngừa lão hóa não. Người già ăn tỏi giúp giảm nguy cơ mắc bệnh Alzheimer và cải thiện trí nhớ ở người trẻ tuổi.

Cơ thể sẽ thay đổi thế nào nếu ăn một thìa tỏi ngâm mật ong mỗi sáng? - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Cải thiện vấn đề liên quan tới da, tóc

Tỏi tác dụng giảm rụng tóc và kích thích mọc tóc. Ăn tỏi mỗi ngày có thể sản sinh collagen và elastin tự nhiên, giúp da đàn hồi hơn. Các chất dinh dưỡng trong tỏi giúp chống lại quá trình lão hóa, tia nắng mặt trời sẽ không làm da bạn bị khô được.

5 công dụng của tỏi ngâm mật ong​ có thể bạn chưa biết

5 công dụng của tỏi ngâm mật ong​ có thể bạn chưa biết

Tỏi ngâm mật ong là phương thuốc dân gian rất tốt cho sức khoẻ của con người. Hãy cùng tìm hiểu công dụng của tỏi ngâm mật ong qua bài viết dưới đây nhé.

Xem thêm
Từ khóa:   tỏi ngâm mật ong công dụng của tỏi ngâm mật ong sống khỏe

TIN MỚI NHẤT

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 11/1/2026, vận trình hanh thông như 'cá chép hóa rồng', tài lộc đến tận cổng nhà, giàu sang sung sướng

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 11/1/2026, vận trình hanh thông như 'cá chép hóa rồng', tài lộc đến tận cổng nhà, giàu sang sung sướng

Tâm linh - Tử vi 17 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/1/2026, 3 con giáp giàu có nứt vách, tiền phủ lối đi, chạm trúng mỏ vàng, mọi việc thuận lợi, cuộc đời lên hương

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/1/2026, 3 con giáp giàu có nứt vách, tiền phủ lối đi, chạm trúng mỏ vàng, mọi việc thuận lợi, cuộc đời lên hương

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 7 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/1/2026, Phật Tổ thương người hiền tài, 3 con giáp hồng phúc vây quanh, làm ăn hốt vàng hốt bạc, tiền tự rơi vào túi đầy ụ

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/1/2026, Phật Tổ thương người hiền tài, 3 con giáp hồng phúc vây quanh, làm ăn hốt vàng hốt bạc, tiền tự rơi vào túi đầy ụ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 22 phút trước
Tử vi thứ Hai 12/1/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng khí tăng cao, phát tài phát lộc, Mão - Thân xui xẻo vây quanh, nợ nần chồng chất

Tử vi thứ Hai 12/1/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng khí tăng cao, phát tài phát lộc, Mão - Thân xui xẻo vây quanh, nợ nần chồng chất

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 52 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/1/2026, 3 con giáp như cá chép vượt vũ môn, rũ bùn đứng dậy, nắm trong tay cơ ngơi tiền tỷ, giàu có khó ai sánh bằng

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/1/2026, 3 con giáp như cá chép vượt vũ môn, rũ bùn đứng dậy, nắm trong tay cơ ngơi tiền tỷ, giàu có khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 7 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 11/1/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 11/1/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 17 phút trước
NÓNG: Công an thu hồi kem chống nắng giả do Đoàn Di Băng quảng cáo

NÓNG: Công an thu hồi kem chống nắng giả do Đoàn Di Băng quảng cáo

Đời sống 2 giờ 37 phút trước
Cơ thể sẽ thay đổi thế nào nếu ăn một thìa tỏi ngâm mật ong mỗi sáng?

Cơ thể sẽ thay đổi thế nào nếu ăn một thìa tỏi ngâm mật ong mỗi sáng?

Sống khỏe 2 giờ 37 phút trước
Xe máy va chạm với ô tô đầu kéo, 2 bà cháu tử vong thương tâm

Xe máy va chạm với ô tô đầu kéo, 2 bà cháu tử vong thương tâm

Đời sống 2 giờ 52 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 11/1/2026, 3 con giáp vận trình bùng nổ, làm ăn hưng phát, của nả dồn dập vào nhà, kim tiền bạc vàng tăng vọt

Sau hôm nay, Chủ Nhật 11/1/2026, 3 con giáp vận trình bùng nổ, làm ăn hưng phát, của nả dồn dập vào nhà, kim tiền bạc vàng tăng vọt

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 22 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Xe buýt lao xuống vực sâu 150 mét, 9 người tử vong, khoảng 40 người bị thương

Xe buýt lao xuống vực sâu 150 mét, 9 người tử vong, khoảng 40 người bị thương

Nữ sinh bất ngờ ngã gục, tử vong bất thường sau khi tan học ở TP.HCM

Nữ sinh bất ngờ ngã gục, tử vong bất thường sau khi tan học ở TP.HCM

Danh tính nữ tài xế ô tô buồn ngủ gây tai nạn liên hoàn ở Hà Nội, 1 người tử vong tại chỗ

Danh tính nữ tài xế ô tô buồn ngủ gây tai nạn liên hoàn ở Hà Nội, 1 người tử vong tại chỗ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trà xanh và mật ong có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe nhưng 3 nhóm người này nên tránh xa

Trà xanh và mật ong có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe nhưng 3 nhóm người này nên tránh xa

Nha khoa Sài Gòn Center – Tiên phong nha khoa 4.0 tại Đông Nam Á

Nha khoa Sài Gòn Center – Tiên phong nha khoa 4.0 tại Đông Nam Á

Nghệ đỏ là gì? Nghệ đỏ hay nghệ vàng tốt hơn cho sức khỏe?

Nghệ đỏ là gì? Nghệ đỏ hay nghệ vàng tốt hơn cho sức khỏe?

Những thói quen sinh hoạt đang “rút ngắn” sức khỏe của cả nhà

Những thói quen sinh hoạt đang “rút ngắn” sức khỏe của cả nhà

Nhụy hoa nghệ tây có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe nhưng 4 nhóm người này thì nên tránh xa

Nhụy hoa nghệ tây có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe nhưng 4 nhóm người này thì nên tránh xa

Những lợi ích sức khỏe tuyệt vời của rau khúc có thể bạn chưa biết

Những lợi ích sức khỏe tuyệt vời của rau khúc có thể bạn chưa biết