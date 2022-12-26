Tổng hợp những cách trị viêm xoang bằng tỏi đơn giản tại nhà

Phương pháp trị viêm xoang bằng tỏi được đánh giá là phương pháp điều trị hiệu quả và đơn giản nhất nên được nhiều người tin dùng. Vậy thực chất công dụng của tỏi trong việc chữa trị bệnh viêm xoang là gì và cách điều trị như thế nào. Hãy cùng tìm hiểu chi tiết ở ngay bài viết dưới đây nhé!

Thông thường, viêm xoang xuất hiện sau một đợt cảm cúm kéo dài hoặc viêm mũi dị ứng nặng. Dấu hiệu viêm mũi xoang phổ biến nhất mà nhiều người gặp phải là đau nhức vùng trán hoặc đau nhức khu vực gò má. Đi kèm với đó, người bệnh còn có một vài triệu chứng như:

Viêm xoang (viêm các xoang) là những hốc rỗng, chứa đầy không khí, nằm phía sau xương gò má và trán. Viêm xoang có 4 loại: xoang trán, xoang sàng, xoang bướm, và xoang hàm trên. Tất cả các xoang này được lót bởi niêm mạc (mô mềm). Viêm xoang là tình trạng niêm mạc xoang cạnh mũi bị viêm, gây tình trạng tích tụ chất lỏng hoặc chất nhầy bên trong. Đây được xem môi trường thuận lợi cho sự phát triển của các vi khuẩn, từ đó tiến triển thành nhiễm trùng.

Nghẹt mũi

Giảm/ mất khứu giác

Có nước mũi màu vàng xanh, nước mũi đặc

Dịch mũi chảy xuống họng (khịt khạc)

Ho

Hơi thở có mùi hôi

Đau răng hàm trên

Sốt

Nhức đầu

Nguyên nhân dẫn đến viêm xoang

- Có nhiều nguyên nhân khác nhau dẫn đến viêm xoang như:

- Bị viêm nhiễm, tăng cơ hội nhiễm siêu vi, vi khuẩn, nhiễm nấm. Ví dụ: dị ứng, polyp mũi...

- Người có các khối u trong mũi và trong khu vực xoang dẫn đến tắc nghẽn đường dẫn lưu của xoang

- Do các rối loạn di truyền như xơ nang

Vậy làm thế nào mà tỏi có thể chữa được chứng bệnh viêm xoang "khó nhằn" nayf?!

Công dụng của tỏi trong việc chữa bệnh viêm xoang

Tỏi là một trong những gia vị quen thuộc trong cuộc sống. Nó là nguyên liệu rất rẻ và có mặt ở mọi gian bếp của mỗi gia đình. Vì thế, việc điều trị viêm xoang bằng tỏi trở nên dễ dàng và tiết kiệm chi phí nhất đối với người bệnh.

Trị viêm xoang bằng tỏi là biện pháp siêu đơn giản, tiết kiệm và đơn giản tại nhà!

Bởi trong tỏi có chứa một hợp chất rất cần thiết cho cơ thể đó là lưu huỳnh, hay còn gọi là allicin. Hợp chất này có tính kháng khuẩn, vi trùng, nấm giúp cho xoang sạch hơn và làm giảm đi các triệu chứng của xoang. Bên cạnh đó, tỏi còn có chứa các chất chống sung huyết, giàu vitamin C, enzim, khoáng chất cùng nhiều thành phần chống cúm, giúp cho cơ thể tăng cường hệ miễn dịch và chống lại các nguy cơ gây bệnh, nhất là cảm cúm.

Ngoài ra, tỏi có chứa chất scordinin, giúp tăng cường hệ miễn dịch và hạn chế sự phát triển của những tế bào dị thường liên quan tới viêm xoang. Hơn nữa, tỏi có tính chống oxy hóa và tính chống viêm nên có khả năng làm giảm các triệu chứng viêm và làm sạch nhiễm trùng mà không bị những phản ứng phụ nào.

Các cách trị viêm xoang mũi bằng tỏi được lưu truyền trong dân gian

Theo các chuyên gia về chăm sóc sức khỏe, có nhiều cách chữa viêm xoang bằng mẹo dân gian đơn giản nhưng lại có thể đem lại hiệu quả không ngờ, đặc biệt là biện pháp dùng tỏi. Dưới đây là những cách trị viêm xoang mũi dân gian bằng tỏi, được nhiều người sử dụng và được truyền tai từ bao đời nay, hãy cùng Phụ nữ và Gia đình đi vào chi tiết nào!

1. Chữa viêm xoang bằng tỏi và mật ong

Sử dụng mật ong và tỏi là một sự kết hợp vô cùng hoàn hảo. Bộ đôi này có tác dụng điều trị viêm xoang rất hiệu quả. Bởi cũng tương tự như tỏi, mật ong có tính sát khuẩn cao nên có thể làm sạch vùng khoang bị viêm vô cùng hiệu quả.

Mật ong và tỏi đều có tính sát khuẩn cao!

Cách làm như sau:

- Chuẩn bị một ít tép tỏi, đem tỏi bóc vỏ rồi giã nát và chắt lấy nước.

- Tiếp đến, bạn lấy nước tỏi này pha với mật ong.

- Cuối cùng, bạn dùng tăm bông chấm một ít dung dịch vào mũi. Thực hiện đều đặn mỗi ngày 2 lần để bệnh mau khỏi.

Cách này có thể sẽ khiến cho bạn cảm thấy khó chịu và đau rát nhiều ở mũi nhưng nếu bạn thực hiện thường xuyên thì bệnh viêm xoang sẽ nhanh chóng biến mất đấy nhé.

2. Chữa viêm xoang bằng nước muối và tỏi

Trị viêm xoang bằng nước muối và tỏi đơn giản tại nhà!

Các bước tiến hành thực hiện:

- Bạn đun sôi khoảng 200ml nước và đổ vào một cái ly. Lưu ý là chỉ sử dụng ly sạch.

- Tiếp đến, bạn bỏ thêm 1 muỗng cà phê muối vào và khuấy đều. Đợi cho nước nguội dần thì bạn bỏ vào 2 tép tỏi đã thái thành lát mỏng vào ly.

- Sau đó, bạn khuấy đều khoảng 3 phút thì vớt tỏi ra.

- Cuối cùng, bạn chỉ cần dùng xilanh hút dung dịch muối và tỏi bơm vào hốc mũi để cho nước mũi chảy từ mũi xuống họng cho mũi được thông thoáng.

- Nên thực hiện 1 ngày 3 lần cho đến khi hết bệnh nhé.

3. Chữa viêm xoang bằng rượu tỏi

Nếu bạn cảm thấy tỏi có mùi khó chịu thì bạn có thể kết hợp tỏi với rượu để làm giảm mùi hăng từ tỏi. Sự kết hợp này có tác dụng hiệu quả trong việc phòng chống viêm xoang và các bệnh lý khác.

Chữa viêm xoang bằng rượu tỏi siêu hữu hiệu!

Các bước làm như sau:

- Trước tiên, bạn lần lượt chuẩn bị khoảng 150ml tỏi, 250ml rượu trắng và một chiếc lọ thủy tinh sạch để ngâm rượu và tỏi.

- Kế đến, tiến hành bóc vỏ tỏi và thái thành từng lát mỏng. Tiếp đến bạn cho vào bình cùng với rượu trắng.

- Ngâm trong khoảng từ 8 đến 10 ngày, khi rượu trong lọ thủy tinh chuyển sang màu vàng thì có thể dùng được.

- Bạn nên sử dụng mỗi ngày 2 lần, trước khi ăn sáng và trước khi ăn tối để nhanh chóng thu được hiệu quả tốt nhất nhé!

4. Chữa viêm xoang bằng gừng tỏi

Trong gừng có tinh dầu giúp chữa bệnh viêm xoang. Ngoài ra, gừng còn có tính kháng khuẩn và giúp cơ thể tăng cường sức đề kháng vô cùng tốt nữa đấy!

Gừng và tỏi là sự kết hợp hoàn hảo giúp điều trị chứng viêm xoang!

Cách làm như sau:

Bạn chuẩn bị khoảng 50g gừng đã thái thành lát mỏng cùng 2 tép tỏi đã bóc vỏ và 500ml nước.

Tiến đến, tiến hành đun sôi 500ml nước rồi cho gừng đã thái và tỏi vào nồi, khoảng 3 phút sau thì tắt bếp.

Sau đó, bạn dùng một chiếc khăn sạch thấm vào dung dịch và đưa lên mặt, bạn hít lấy hơi nóng ở khăn. Bằng cách này, xoang sẽ giảm sưng, chất nhầy sẽ loãng hơn và thoát ra ngoài.

Dùng dung dịch gừng và tỏi để chữa viêm xoang vô cùng nhanh gọn tại nhà!

Trên đây là tổng hợp những cách trị viêm xoang bằng tỏi theo mẹo dân gian siêu hữu hiệu và đơn giản, tiết kiệm tại nhà. Hy vọng qua bài viết này, các chị em sẽ lựa chọn được một cách chữa viêm xoang bằng tỏi thích hợp, và kiên trì thực hiện để nhanh chóng hết bệnh nhé! Chúc các chị em áp dụng thành công và nhanh chóng tạm biệt "cơn ác mộng" dai dẳng này nhé!