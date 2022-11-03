Bí quyết giảm cân bằng nước ép cần tây vô cùng hiệu quả tại nhà!

Với xu hướng giảm cân an toàn và hiệu quả tại nhà, nước ép cần tây nổi lên như một "hiện tượng" trong giới siêu thực phẩm hỗ trợ giảm cân, lấy lại vóc dáng thon gọn, săn chắc cho chị em. Nhưng vì đâu lại vậy? Và cách sử dụng nước ép cần tây như nào để thu được hiệu quả giảm cân tốt nhất? Mọi lời giải đáp chi tiết sẽ có ở ngay bài viết dưới đây nhé! Hãy cùng khám phá ngay thôi nào!

Không chỉ vượt trội hơn các loại rau khác ở phương diện hỗ trợ giảm cân, cần tây còn cung cấp rất nhiều vitamin như A, B, K, C thiết yếu, có công dụng mang lại cho chị em làn da sáng khỏe hấp dẫn nữa đấy nhé! Mỗi ngảy, các chuyên gia khyên các chị em nên tiêu thụ khoảng 80g cần tây (tương đương với 3 cọng cần tây) để thu được hiệu quả giảm cân an toàn và tốt nhất nhé.

Các nghiên cứu khoa học cho thấy, trong cần tây có chứa lượng nước lớn và ⅓ là chất xơ - đóng vai trò quan trọng trong việc giảm cân. Cụ thể, sau khi đi vào đường tiêu hóa, chất xơ chỉ tạo cảm giác no chứ không cung cấp nhiều calo và việc cấp nước cũng thanh lọc cơ thể cơ thể hiệu quả. Do đó, có thể nỏi cần tây chính là “thực phẩm vàng” trong list các thực phẩm hỗ trợ giảm cân của các chị em!

Đặc biệt, để thu được hết hàm lượng dưỡng chất tuyệt vời từ cần tây, cách sử dụng tốt nhất là các chị em hãy ép thành nước uống hoặc kết hợp cùng các loại rau quả khác, để vừa ngon miệng lại có dáng đẹp, eo thon nhé!

Bí quyết giảm cân bằng nước ép cần tây hiệu quả

Để uống nước ép cần tây hỗ trợ giảm cân, giữ dáng, chị em có thể tham khảo một số công thức sau:

1. Giảm cân bằng nước ép cần tây tươi

Đây là cách giảm cân nhanh, đơn giản nhất và cũng mang lại hiệu quả rất cao từ cần tây. Các chị em chỉ cần sử dụng một lượng cần tây nhỏ và một vài thao tác đơn giản là đã có ngay ly nước ép tươi ngon, mang công dụng giảm cân hữu hiệu rồi nhé.

Nước ép cần tây tươi hỗ trợ giảm cân đơn giản, hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Các bước tiến hành thực hiện:

- Bạn chuẩn bị khoảng 200-300g cần tây tươi và muối trắng.

- Tiếp đó tiến hành rửa sạch cần tây và để ráo nước.

- Sau đó cho cần tây và muối trắng vào xay chung, cho đến khi nhuyễn thì loại bỏ bã và lọc lấy nước là được.

- Bạn có thể sử dụng uống vào bữa sáng hoặc bữa trưa để thu được hiệu quả tốt nhất nhé!

2. Giảm cân bằng nước ép cần tây cà chua

Ngoài cách sử dụng sinh tố cần tây giảm cân từ cần tây tươi, bạn có thể kết hợp với cà chua để bổ sung thêm nhiều vitamin và dễ uống hơn.

Cách làm sinh tố cà chua cần tây như sau:

- Chuẩn bị khoảng 200g cần tây và 1 quả cà chua.

- Kế đó, đem rửa sạch cần tây và cà chua, sau đó tiến hành cắt khúc cần tây, còn cà chua thì bổ múi cau là được.

- Bắt đầu xay nhuyễn cần tây và cà chua, cho đến khi nhuyễn mịn như hình là được nhé.

- Để giảm cân bằng cần tây đúng cách, bạn nên uống sinh tố vào bữa sáng và trưa để có hiệu quả tốt.

Nước ép cần tây, cà chua vừa hỗ trợ giảm cân lại bổ sung thêm vitamin cho bạn!

3. Giảm cân bằng nước ép cần tây và dứa

Bên cạnh nước ép cần tây và sinh tố cần tây cà chua, thì nước ép cần tây và dứa cũng là một lựa chọn mang hương vị dễ uống, rất được các chị em ưa chuộng.

Các bước tiến hành thực hiện:

- Trước hết, chuẩn bị 200g cần tây tươi và ¼ trái dứa.

- Sau đó đem rửa sạch rau cần tây, còn dứa thì cắt bỏ vỏ, mắt và lõi dứa.

- Cuối cùng, tiến hành xay 2 nguyên liệu đâ chuyển bị trên, cho khi hỗn hợp nhuyễn mịn thì đem lọc bỏ bã là đã hoàn tất rồi đấy. Rất đơn giản phải không nào?!

Nước ép cần tây dứa mang hương vị thơm ngon, dễ uống cùng công dụng giảm cân hữu ích!

Tuy nhiên với công thức này, bạn không nên sử dụng quá nhiều dứa vì trong dứa có chứa đường, nếu sử dụng nhiều sẽ làm giảm tác dụng của cần tây. Chính vì vậy, bạn chỉ nên sử dụng vài lát hoặc tối đa ¼ quả dứa thôi nhé.

4. Sinh tố cần tây dưa chuột giảm cân

Ngoài cần tây, dưa chuột cũng là thực phẩm có công dụng hỗ trợ giảm cân rất tốt. Bởi trong dưa chuột có chứa nhiều nước, giúp thanh lọc cơ thể nhanh hơn, hỗ trợ đào thải độc tố và hạn chế tối đa tích mỡ thừa. Không chỉ vậy, dưa chuột cũng cung cấp nguồn vitamin dồi dào cho cơ thể, nên có thể nói, sự kết hợp giữa cần tây và dưa chuột chính là loại nước ép hữu ích, vừa giúp chị em giảm cân, vừa đẹp da láng mịn nhé!

Các bước tiến hành làm sinh tố cần tây dưa chuột:

- Trước tiên, chuẩn bị 200g cần tây, 1 quả dưa chuột và 2-3 thìa cà phê mật ong.

- Kế đó, tiến hành sơ chế và làm sạch các nguyên liệu rồi để ráo nước.

- Sau đó, đem xay lẫn cần tây và dưa chuột thật nhuyễn, rồi lọc bỏ bã.

- Cuối cùng, bạn chỉ cần cho thêm chút mật ong vào sinh tố và khuấy đều lên và thưởng thức trước bữa ăn là được nhé!

Nước ép cần tây dưa chuột giúp thanh lọc cơ thể, hạn chế tích mỡ thừa!

Những lưu ý khi giảm cân bằng sinh tố cần tây

- Để thu được hiệu quả tốt nhất, khi sử dụng sinh tố cần tây để giảm cân, chị em cần lưu ý như sau:

- Không nên lạm dụng sinh tố cần tây với lượng quá nhiều vì dễ gây rối loạn tiêu hóa.

- Nên sử dụng uống vào buổi sáng hoặc trưa để hệ tiêu hóa hoạt động tốt hơn.

- Chỉ nên sử dụng sinh tố cần tây tươi, không nên để sinh tố quá lâu ngày sẽ gây biến chất, oxy hóa, không tốt cho cơ thể.

- Cần tây gây co bóp tử cung, vì vậy không nên sử dụng nhiều sinh tố cần tây trong quá trình mang thai.

Phụ nữ mang thai không nên uống quá nhiều nước ép cần tây!

- Bên cạnh đó, những người bị huyết áp thấp cũng không nên sử dụng nhiều sinh tố cần tây, vì loại thức uống này có thể gây hạ huyết, hoặc nếu bạn sử dụng thì nên thêm mật ong vào nhé.

- Ngoài ra, bạn lưu ý cần làm sạch kỹ rau cần tây và nên ngâm nước muối để đảm bảo an toàn vệ sinh trước khi chế biến thành sinh tố nhé.

Trên đây là một số bí quyết giảm cân bằng nước ép cần tây hiệu quả mà chị em có thể dễ dàng áp dụng tại nhà. Hy vọng với những thông tin mới được chia sẻ trên đây, các chị em độc giả đã lựa chọn được cho mình một phương pháp giải pháp giảm cân bằng cần tây thích hợp nhất, đồng thời biết kiểm soát lượng nạp vào thích hợp để quá trình giảm cân, giữ dáng nhanh chóng và hiệu quả hơn nhé! Chúc các chị em nhanh thấy được thành quả!