Cách làm khoai tây chiên giòn thơm chuẩn French Fry bằng nồi chiên không dầu tại nhà!

Khoai tây chiên là một món ăn vặt xứng tầm ngôi vương trong nền ẩm thực thế giới, khi mà món ăn nhỏ bé này hút hồn các thực khách ở muôn nơi, muôn nẻo, từ nước này qua nước khác, từ nhà hàng sang trọng cho tới những chiếc xe bán đồ ăn vặt bên đường cùng nhiều biến tấu thú vị. Không chỉ nổi danh, thơm ngon mà còn có thể dễ dàng chế biến tại nhà nữa. Hãy cùng chúng tôi khám phá ngay công làm làm Khoai tây chiên bằng nồi chiên không dầu tại nhà nhé!

Theo các nhà nghiên cứu và lịch sử ẩm thực, khoai tây chiên xuất hiện lần đầu tiên trong văn bản viết vào khoảng đầu thế kỷ 20, với đặc điểm món ăn giống hiện tại, cùng kỹ thuật chiên 2 lần để khoai tây giòn nhưng vẫn chưa thể hoàn toàn xác định được là khoai tây chiên bắt nguồn từ Pháp hay Bỉ. Tuy nhiên, dù bắt nguồn từ đầu thì hẳn nhiên French Fry - hay khoai tây chiên kiểu Pháp hiện tại vẫn là cái tên được biết tới trên toàn thế giới.

Là một trong số những món ăn phổ biến nhất trên thế giới, với lượng tiêu thụ đứng thứ 2 chỉ sau gạo và rất được giới trẻ ưa chuộng, có lẽ vì thế nên cho tới bây giờ, nguồn gốc của món khoai tây chiên vẫn là vấn đề mà nhiều người thắc mắc và tranh cãi với nhau. Nổi tiếng nhất là cuộc tranh giành về nguồn gốc ra đời của khoai tây chiên giữa 2 quốc gia có nền ẩm thực có tiếng thế giới là Pháp và Bỉ.

Bên cạnh nguồn gốc còn dấy lên nhiều tranh cãi, thì có một điều mà mọi thực khách đều đồng lòng, chính là - Khoai tây chiên chiếm giữ ngôi vương trên bảng xếp hạng những món ăn vặt trên thế giới. Với vị thơm và ngọt bùi của khoai tây cùng kỹ thuật chiên giòn rụm, với hình dáng mang tính thương hiệu cùng nước chấm cay cay đậm đà, chẳng lạ gì khi thực khách ở độ tuổi nào cũng mê.

Giờ thì hãy cùng khám phá ngay công thức làm món Khoai tây chiên nổi danh này ngay tại căn bếp nhỏ của mình cùng nồi chiên không dầu nhé!

Cách làm Khoai tây chiên bằng nồi chiên không dầu

Nguyên liệu cần chuẩn bị

Nguyên liệu đơn giản cho món Khoai tây chiên giòn ngon!

Khoai tây 4 củ

Dầu ăn 2 muỗng canh

Muối 1 ít

Dụng cụ thực hiện : Nồi chiên không dầu , nồi , bếp , túi zip , muỗng .

Các bước tiến hành làm Khoai tây chiên giòn rụm tại nhà

Bước 1: Sơ chế và chần khoai tây

Sơ chế và tạo hình chuẩn thương hiệu cho khoai tây

- Trước tiên, khoai tây mua về bạn bào bỏ vỏ, rồi đem rửa trực tiếp dưới vòi nước cho sạch.

- Tiếp đến, bạn cắt khoai tây thành từng khúc dài vừa ăn như hình dạng của khoai tây chiên rồi đem vào thau nước muối pha loãng khoảng 5 phút.

- Kế đó, sau khi ngâm đủ thì bạn chắt bỏ nước đi và rửa lại vài lần với nước sạch cho đến khi thấy nước không còn đục nữa, thì bạn để ráo khoai tây là được nhé.

- Cuối cùng, bạn đun 500ml nước và 1 muỗng cà phê muối trên lửa lớn. Khi thấy nước sôi thì bạn cho toàn bộ phần khoai tây đã ráo vào chần sơ khoảng 2 phút, rồi vớt ra rửa lại với nước lạnh và để ráo.

Bước 2: Trộn khoai tây

Bạn lưu ý dàn khoai tây ra đều túi trước khi đem bảo quản ở tủ đông nhé!

- Ở bước này, bạn cho phần khoai tây đã ráo nước ra thau, tiếp đó cho 3 muỗng dầu ăn vào và dùng muỗng trộn đều lên.

- Kế đó, bạn cho tất cả phần khoai tây đã được trộn đều dầu ăn vào túi zip và đem bảo quản ở ngăn đông tủ lạnh trong khoảng 3-4 tiếng. Ở công đoạn này, bạn lưu ý dàn đều khoai tây ra túi zip để tránh bị vỡ hay khó lấy ra sau khi được đông lạnh nhé.

Bước 3: Chiên khoai tây

Không nên chiên 1 lần quá nhiều, và bạn nên để ý nhiệt độ của nồi thường xuyên nhé!

- Đến đây thì bạn cho toàn bộ phần khoai tây đã đông lạnh xong vào nồi chiên không dầu, sau đó dùng đũa trải đều rồi tiến hành chiên ở nhiệt độ 140 độ C khoảng 8 phút. Bạn lưu ý không nên chiên 1 lần quá nhiều nhé.

- Kế đó, sau khi chiên xong lần 1, bạn dùng đũa trở đều khoai tây rồi tiếp tục chiên với nhiệt độ 160 độ C thêm 10 phút nữa nhé.

- Cuối cùng, bạn lấy khoai tây ra, dùng đũa đảo đều khoai tây một lần nữa rồi chiên thêm 10 phút ở nhiệt độ 160 độ C.

- Sau cùng, khi thấy khoai tây đã vàng giòn đều thì bạn tắt nồi, cho ra dĩa là thưởng thức ngay được rồi nhé!

Thành phẩm

Khoai tây chiên vàng rụm, ăn là mê!

Khoai tây chiên vàng giòn với màu áo bắt mắt, không quá dầu mỡ, cùng hương thơm ngọt ngào đặc trưng cùng vị mằn mặn của khoai tây, chấm cùng chút tương ớt cay cay nữa thì chuẩn khỏi bàn nhé!

Mẹo chọn khoai tây tươi, dẻo ngon

Bạn nên chọn khoai tây có màu vàng nâu tươi sáng và không có màu lạ nhé!

- Khoai tây dẻo ngon thông thường có lớp vỏ bên ngoài màu vàng nâu tươi sáng, không có chấm đen bất thường, cầm lên thấy chắc tay.

- Nên tránh mua khoai tây có lớp vỏ bên ngoài nhăn nheo, ấn vào thấy thịt quá mềm, dập úng, bị sâu đục hay chảy dịch lạ bởi đó là khoai đã để quá lâu hoặc đã bị hỏng.

- Ngoài ra, bạn tuyệt đối không nên những củ khoai tây đã mọc mầm hoặc có lớp vỏ đã chuyển sang xanh bởi đó là dấu hiệu cho thấy khoai độc, ăn vào sẽ gây ngộ độc cho cơ thể.

Trên đây là công thức làm Khoai tây chiên chuẩn giòn, thơm, ngon với nồi chiên không dầu tiện lợi tại nhà. Vừa được thưởng thức món ăn vặt trứ danh với chất lượng “ngon như tiệm” lại sạch sẽ, đảm bảo vệ sinh, và quan trọng là siêu dễ làm, các chị em nhất định phải thử chế biến ngay món ăn vặt gây nghiện này tại nhà nhé, chắc hẳn các thành viên trong gia đình sẽ thích mê đó. Chúc các chị em trổ tài thành công nhé!