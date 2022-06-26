Cách làm món gỏi tai heo hành tây tươi ngon, ăn mãi không chán tại nhà !!!

Gỏi tai heo là một trong những món ăn quen thuộc trong bữa cơm gia đình của nhiều gia đình Việt, nổi bật là phần tai heo trắng giòn sần sật khi nhai và không ngấy mỡ, hòa quyện cùng các gia vị và liệu tươi ngon là đã cho ra đời một món ăn thơm ngon và tràn đầy hương vị rồi. Cùng với xu hướng hòa nhập giữa nền văn hóa ẩm thực, món Gỏi tai heo hành tây , một sự kết hợp có phần lạ nhưng ngày càng được nhiều thực khách ưa chuộng. Hãy cùng chúng tôi khám phá ngay món Gỏi tai heo hành tây đang ngày càng được lòng các thực thần này nhé !!!

Một món ăn với các nguyên liệu tươi ngon dễ tìm, chế biến lại nhanh chóng dễ dàng nhưng thành quả lại thật “chất lượng” và hương vị và mùi thơm thì khỏi bàn. Các độc giả của Phụ nữ và Gia đình hãy lưu ngay lại công thức chế biến “thần thánh” này để trổ tài với người thân và bạn bè của mình nhé.

Cho tai heo đã xắt mỏng thành miếng, tôm, cà rốt, dưa leo vào một tô đảo đều, sau đó cho hỗn hợp nước sốt đã làm vào trộn, bóp đều cho ngấm gia vị vào các nguyên liệu.

Sau đó cho hỗn hợp này lên bếp, đun sôi ở lửa nhỏ cho đến khi sánh lại và đem ra để nguội là bạn đã có ngay một công thức pha nước trộn thơm ngon đến từng giọt cuối rồi.

Chế biến theo tỉ lệ 2:1:2:1/2 theo thìa cà phê, trong đó cho 2 thìa đường, 1 thìa nước cốt chanh, 2 thìa nước mắm và nửa thìa bột ngọt, sau đó cho phần tỏi và ớt đã băm nhuyễn vào và trộn đều lên.

Tôm rửa sạch, cắt bỏ phần đầu, chân và rút chỉ tôm, sau đó đêm lên nồi luộc cùng một ít muối. Sau khi tôm chín thì đem vớt ra, để nguội và lột sạch vỏ.

Hành tây lột vỏ, cắt bỏ phần rễ, sau đó đem rửa sạch và cắt thành các lát mỏng. Sau khi cắt lát xong, bạn nên đem hành tây rửa lại với nước lạnh một lần nữa để rửa bớt mùi hăng, hoặc bạn có thể đem hành tây cắt lát ngâm vào đá lạnh trong vòng 20 phút để loại bỏ hoàn toàn mùi hăng.

Làm sạch tai heo với nước muối loãng hoặc giấm để khử mùi hôi, sau đó cho tai heo vào nồi nước cùng 1 tép gừng, 1 xíu hạt nêm, 1 củ hành khô nguyên vỏ rồi luộc chín trên lửa vừa, trong khoảng từ 15-20 phút. Sau khi tai heo đã chín, bạn vớt tai heo ra và ngâm ngay vào tô nước đá trong khoảng 10-15 phút, rồi vớt ra, để ráo và thái mỏng thành từng lát vừa ăn. Cách này sẽ giúp tai heo giữ được độ giòn dai khi ăn.

Các mẹo chọn nguyên liệu tươi ngon cho món ăn thêm đậm vị

- Tai heo : Trên thị trường hiện nay, tai heo thường được tẩy trắng bằng các hóa chất không tốt cho sức khỏe, để tránh mua phải những tai heo này, bạn nên chọn mua những tai heo có màu hơi ngả vàng, cầm lên có độ đàn hồi, chắc tay, không có mùi lạ và không có nhiều hạch. Hãy lựa chọn cho mình một chiếc tai heo chất lượng thì món gỏi tai heo hành tây mới chuẩn ngon được nhé.

- Hành tây : hành tây là một trong hai nguyên liệu chính làm nên thương hiệu của món Gỏi tai heo hành tây đầy hấp dẫn này. Bạn hãy chọn những củ hành tây có dáng tròn, rễ dài, có phần vỏ già màu vàng bóng loáng, không có các vết màu lạ, chắc chắn và bám sát phần thân để đảm bảo độ tươi ngon và hương vị của loại củ đặc biệt này nhé.

- Tôm : Tôm là một trong những nguyên liệu bổ sung giúp trung hòa hương vị và thêm phần bắt mắt và tươi mát cho món ăn thơm ngon bổ dưỡng này. Vì là thực phẩm sống nên bạn cần lưu ý chọn những con tôm tươi có phần chân trong suốt, dính chắc vào thân, phần thân hơi cong, còn săn chắc và chạm vào thấy đàn hồi nhé.

Trên đây là các chia sẻ về bí quyết chế biến món Gỏi tai heo hành tây thơm ngon, đơn giản tại nhà, cùng những mẹo nhỏ giúp bạn hoàn thành món ăn tươi ngon này một cách “mỹ mãn”. Chúc các chị em thành công chế biến món ăn mới lạ và đầy hương vị này nhé !!!