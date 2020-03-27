Cách làm gỏi ngó sen tôm thịt giòn ngon cho ngày hè tươi mát

Vào bếp 27/03/2020 05:56

Các món gỏi từ ngó sen có vị giòn, thanh mát, thích hợp cho những ngày chán ngấy dầu mỡ. Bài viết sau sẽ hướng dẫn bạn cách làm gỏi ngó sen tôm thịt siêu ngon.

Nội dung bài viết

Ngó sen là phần có giá trị dinh dưỡng cao nhất của cây sen, tốt cho sức khỏe, giúp giải nhiệt mùa hè cực hiệu quả. Bạn có thể sử dụng ngó sen chế biến thành những món ăn yêu thích, đặc biệt là món gỏi vừa giòn vừa thanh mát.

Gỏi ngó sen không khó làm nếu bạn biết phương pháp. Trong bài viết sau, chúng tôi sẽ mách bạn cách làm gỏi ngó sen tôm thịt cực kỳ đơn giản và giàu dinh dưỡng.

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Cách làm gỏi ngó sen tôm thịt giòn ngon cho ngày hè tươi mát - Ảnh minh họa: Internet

Cách làm gỏi ngó sen tôm thịt cực ngon

Ngó sen là một thực phẩm giàu chất xơ, vitamin và các khoáng chất. Ngó sen được xem là phần non nhất, được lấy từ cọng lá sen, có màu trắng, mùi thơm, vị thanh mát, khi kết hợp với nhiều nguyên liệu khác sẽ tạo nên món gỏi ngó sen tôm thịt vô cùng thơm ngon và cung cấp đầy đủ dưỡng chất cho cơ thể. 

Nguyên liệu cần chuẩn bị 

  • 300 gram ngó sen tươi. 
  • 100 gram thịt ba chỉ heo.
  • 100 gram tôm tươi.
  • 1 củ cà rốt nhỏ.
  • 50 gram cần tàu.
  • Nửa củ hành tây.
  • 50 gram hành lá, ngò rí.
  • 1 quả chanh tươi.
  • 1 quả ớt hiểm (nếu không ăn cay thì không cần)
  • 2 củ tỏi.
  • 1 chén đậu phộng rang.
  • Gia vị: nước mắm, muối, mì chính, đường, dầu ăn,...

Các bước thực hiện

Bước 1- Sơ chế nguyên liệu:

  • Rửa sạch ngó sen, cắt khúc khoảng 5cm rồi chẻ thành 2 đến 3 phần nhỏ. Điều này sẽ giúp ngó sen thấm gia vị và đậm đà hơn. 
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Chẻ ngó sen thành 2-3 phần giúp dễ ngấm gia vị hơn - Ảnh minh họa: Internet
  • Bạn trộn nước cùng 1 muỗng giấm gạo và 1 muỗng đường thành hỗn hợp, sau đó cho ngó sen vào ngâm trong khoảng 10 phút rồi vớt ra để ráo. Điều này sẽ giúp ngó sen trắng và giòn ngọt. 
  • Rửa sạch thịt lợn rồi luộc chín. Vớt thịt ra, chờ nguội rồi cắt thành miếng nhỏ hoặc dạng sợi.
  • Tôm bỏ phần đầu, rút chỉ đen rồi rửa sạch và luộc chín. Sau đó, bóc vỏ tôm trước khi trộn gỏi để tránh gỏi bị sạn.
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Tôm luộc chín rồi bỏ đầu, lột vỏ - Ảnh minh họa: Internet
  • Lột vỏ hành tây, rửa sạch rồi thái mỏng.
  • Gọt vỏ cà rốt rồi rửa sạch, bào thành sợi vừa ăn. 
  • Nhặt bỏ gốc cần tàu, hành lá, ngò rí rồi rửa sạch, thái miếng nhỏ.

Bước 2 - Làm nước trộn gỏi:

  • Cho 1 muỗng đường, nửa muỗng muối, nửa muỗng mì chính, 3 muỗng nước mắm vào 1 chiếc bát rồi trộn đều. Đổ hỗn hợp vừa làm vào chảo rồi đun đến khi sôi sủi tăm thì tắt bếp. 
  • Cho hỗn hợp ra chén, thêm vào đó 1 muỗng nước cốt chanh, 1 muỗng tương ớt và trộn đều.
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Làm nước trộn gỏi ngó sen tôm thịt - Ảnh minh họa: Internet

Lưu ý: Nếu muốn món gỏi cay hơn, bạn có thể băm 1 quả ớt rồi trộn cùng nước chấm. Bạn cũng có thể thêm bớt gia vị cho vừa miệng.

Bước 3 - Trộn gỏi:

  • Cho ngó sen, tôm, thịt ba chỉ, hành tây, cà rốt, cần tàu vào 1 cái tô to.
  • Rưới nước sốt lên trên và trộn đều. Để món gỏi không bị mặn, hãy chia nhỏ nước sốt để chan, nếm thử để điều chỉnh cho hợp lý.
  • Khi ăn, bạn hãy rắc thêm 2 muỗng đậu phộng rang giã dập vào cùng nhúm hành ngò đã thái nhỏ để làm món gỏi thêm hấp dẫn.
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Món gỏi ngó sen tôm thịt sau khi hoàn thành - Ảnh minh họa: Internet

Cách làm gỏi ngó sen tôm thịt tai heo

Cách làm món gỏi ngó sen tai heo tai heo khá giống với cách làm gỏi ngó sen tôm thịt, chỉ khác ở đây là thay thế thịt ba chỉ thành tai heo (1 đến 2 cái). Tai heo ăn sần sật, thú vị tạo nên sự mới lạ cho món gỏi ngó sen.

Các bước thực hiện tương tự như trên, tuy nhiên ở bước sơ chế thịt, bạn cần chú ý rửa sạch tai heo bằng nước muối, luộc tai heo cho chín rồi vớt ra đĩa cho nguội và thái sợi vừa ăn. 

Cách làm gỏi ngó sen trắng giòn

Dưới đây là cách làm gỏi ngó sen không bị đen. trắng ngon và đẹp mắt:

  • Ngó sen khi mua về thì đem tước sạch phần vỏ rồi cắt khúc và chẻ mỏng. Khi ngâm ngó sen, bạn hãy cho nó vào nước đá lạnh đã được pha loãng với chút muối và chanh để giúp ngó sen sạch và bớt thâm đen. Nước đá lạnh giúp ngó sen giòn và có màu trắng đẹp mắt. 
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Ngâm ngó sen trong nước đá lạnh pha loãng với chanh và muối - Ảnh minh họa: Internet
  • Không nên ngâm nước muối bình thường vì nếu lượng muối hơi quá đà sẽ khiến ngó sen bị xẹp, mềm và mất vị giòn.
  • Bạn cũng có thể thay muối và chanh thành hỗn hợp phèn chua và giấm.
  • Sau khi ngó sen được rửa sạch, hãy tiếp tục ngâm ngó sen trong nước đá lạnh cho đến khi sử dụng. Không nên để ở nhiệt độ phòng vì lớp ngoài cùng của ngó sen rất dễ thâm đen.

Hy vọng qua bài viết này, các chị em đã nắm bắt được cách làm gỏi ngó sen tôm thịt giòn ngon, tươi mát và đậm vị để chiêu đãi cả nhà trong những ngày cuối tuần. Chúc các bạn thành công.

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