Cách làm cơm gà hấp nấm, vừa no bụng, đủ chất lại nhàn tênh cho ngày bận rộn

Với cách làm cơm gà hấp nấm này, bạn chỉ cần cho gạo, gà và nấm vào hấp lên trong 20 phút thì đã có bữa cơm đầy đủ dinh dưỡng cho cả nhà.

- Một mẩu gừng.

Gia vị: Dầu hào, nước tương, muối, đường, dầu ăn, hạt tiêu, rượu nấu ăn.

Cách làm cơm gà hấp nấm ngon, đơn giản đến bất ngờ

Có rất nhiều món cơm ngon, cũng như những món ngon với thịt gà. Thế nhưng, sự kết hợp giữa hai nguyên liệu này kèm với chút nấm hương sẽ cho bạn món ăn với hương vị đặc biệt đến ngỡ ngàng.

Ngâm với nước ấm sẽ giúp gạo và nấm nhanh mềm - Ảnh minh họa: Internet

- Gạo sau khi vo sạch bạn ngâm với nước ấm khoảng 10 phút cho gạo nở mềm.

- Trong thời gian ấy, bạn mang nấm hương ngâm mềm, rửa thật sạch rồi cắt bỏ phần chân nấm. Dùng tay vắt thật khô rồi thái vừa ăn.

- Thịt gà mang rửa với chút muối và rượu nấu ăn để khử mùi hôi, dùng khăn giấy thấm khô. Chặt gà thành những miếng vừa ăn, cho gà vào tô ướp cùng với muối, đường, nước tương, dầu hào, gừng băm, hạt tiêu và chút rượu. Trộn lên để gia vị ngấm đều vào thịt gà.

Ướp thịt gà với rượu sẽ khử mùi hôi hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

- Gạo sau khi đã ngâm mang vo lại thêm lần nữa, chắt hết nước rồi cho vào thố hấp.

- Thịt gà sau khi đã ướp mang trải lên trên gạo, sau đấy cho phần nấm hương đã thái lên trên thịt gà.

- Chỉ cần đặt thố vào nồi hấp khoảng 20 phút thì bạn đã có món cơm gà hấp nấm xuất sắc, ai ăn cũng chẳng thể chê vì quá ngon.

Món ăn đã hoàn thành vô cùng bắt mắt, ngon miệng - Ảnh minh họa: Internet

Thành phẩm

Nhấc thố cơm ra và rắc thêm chút hành ngò thái nhỏ, món ăn này sẽ ngon nhất khi dùng nóng.

Chúc bạn thành công với món ngon dễ làm này!