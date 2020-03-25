Ngon xuất sắc với món xào chuối đậu vô cùng đơn giản, đưa cơm

Nguyên liệu để chế biến này là những loại thực phẩm rất dễ tìm và hợp túi tiền với tất cả các gia đình:

Ốc là món ăn yêu thích của rất nhiều người, thế nhưng thay vì làm ốc xào, ốc luộc,... bạn hãy thử áp dụng cách làm ốc xào chuối đậu dưới đây:

- Thịt ba chỉ: 200g.

- Đậu trắng: 3 miếng.

- Măng chua: 200g.

- Các loại gia vị: Hành khô, lá tía tô, lá lốt, ớt, mẻ, bột nghệ, bột ớt, bột canh, hạt nêm, mì chính.

Các bước chế biến

Sơ chế nguyên liệu

- Với ốc, bạn bóp với muối hạt và chanh để ốc hết nhớt. Bạn cũng có thể cho thêm chút rượu để khử hết mùi tanh của ốc.

- Đậu phụ cắt thành từng miếng vuông rồi chiên cho vàng đều các mặt.

- Lá lốt, hành, tía tô rửa sạch rồi thái nhỏ.

Đậu phụ cắt thành từng miếng rồi chiên vàng - Ảnh minh họa: Internet

- Măng luộc sôi, rửa lại với nước sạch rồi để ráo.

- Thịt ba chỉ bạn thái thành từng miếng mỏng vừa ăn.

- Chuối xanh tước vỏ, rồi thái thành từng miếng ngâm vào tô nước muối loãng cho chuối không bị thâm.

Cách làm ốc xào chuối đậu

- Đầu tiên, bạn đặt chảo lên bếp cho nóng. Cho phần thịt ba chỉ vào đảo trước cho thịt chín và tiết ra mỡ dùng xào ốc để ốc thơm và ngậy hơn. Khi thịt đã chín, bạn lấy ra đĩa.

Cho thịt vào chảo đảo cho chín - Ảnh minh họa: Internet

- Bạn dùng chính chảo vừa xào thịt để phi thơm hành khô. Sau đó, cho ốc vào đảo đều. Để ốc sôi khoảng 3 phút, bạn cho bột nghệ, bột ớt, bột canh, mì chính, mẻ vào đảo đều. Để thêm khoảng 3 - 5 phút, bạn xúc phần ốc cho ra bát, để phần nước còn lại trong chảo.

- Sử dụng phần nước trong chảo sau khi xào ốc bạn tiếp tục cho chuối vào đảo đều cho tới khi chuối chín mềm thì cho măng vào xào cùng khoảng 3 phút.

- Đổ phần ốc, thịt đã làm trên cho vào cùng măng và chuối. Khi các nguyên liệu đã được trộn đều thì nêm các loại gia vị cho vừa ăn rồi cho phần rau thơm đã thái nhỏ vào đảo đều, tắt bếp.

Thành phẩm là món ốc xào chuối đậu thơm ngon khó cưỡng - Ảnh minh họa: Internet

Cuối cùng, bạn chỉ việc cho ốc xào chuối đậu ra đĩa. Món ăn này có thể ăn nóng với cơm hoặc ăn cùng bún đều ngon.

Độ giòn sần sật của ốc, vị bùi của chuối kết hợp với mùi thơm của lá lốt, tía tô sẽ khiến món ăn vô cùng hấp dẫn.

Chúc các bạn thành công với cách làm ốc xào chuối đậu trên và thưởng thức ngon miệng bên những người thân yêu nhé.